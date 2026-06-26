Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Танко-модельный спорт в Коми признан базой для подготовки пилотов наземных беспилотников
Хвост собаки — это живой барометр: какой скрытый сигнал выдает состояние внутренних органов
Энергетический кризис на Украине выходит на новый уровень: Киев перешел в режим выживания
Забытая традиция: почему на Руси семь столетий практиковали обрезание и как с этим покончил Никон
Небо затянуло тучами в день Елисея: природа дала четкий сигнал о погоде на семь недель вперед
Ни капли мимо: как правильно слить бензин из бака и снова заправиться, когда на АЗС перебои
Организм отказывается подчиняться: известная модель призналась в полном бессилии перед недугом
Тишина вместо шумихи: почему "Одиссея" Нолана стала редчайшим исключением из голливудских правил
МЧС России внедряет систему «Цифровой пожарный гарнизон» в Подмосковье и Кировской области

ВМЗ в Волгограде: более 300 сотрудников объявили забастовку из-за долгов по зарплате

Россия » Юг » Волгоград

Волгоградский машиностроительный завод (ВМЗ) превратился в зону аномального безденежья. Более 300 сотрудников предприятия не видели зарплату за май 2024 года, а часть коллектива сидит без выплат еще с конца апреля. Заводчане выбрали радикальный способ коммуникации с руководством — забастовку. Пока станки молчат, рабочие выходят на демонстрации и штурмуют кабинеты правоохранителей.

Пожилой мастер за работой: ручной труд и промышленный станок
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пожилой мастер за работой: ручной труд и промышленный станок

Ситуация в промышленном секторе региона накалилась до предела, напоминая короткое замыкание в старой проводке.

Хроника финансового пике: почему в Волгограде опять не платят

Для ВМЗ долговая яма — ландшафт привычный. В прошлом году предприятие уже фигурировало в сводках из-за массовых задержек. Тогда скандал удалось притушить, но системные проблемы никуда не делись. Сегодняшний "простой" кошельков рабочих выглядит еще опаснее: в области вовсю крутятся шестеренки избирательной кампании. Любой социальный взрыв на крупном производстве сейчас — это не просто трудовой спор, а политический триггер, способный спутать карты местным элитам.

"Задержка выплат на таком крупном объекте — это признак управленческого паралича. Региональный бюджет не может бесконечно закрывать дыры частных собственников", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Рабочие требуют конкретики, но руководство и мэрия Волгограда предпочитают держать паузу. Официальных комментариев нет. Вместо денег заводчанам предлагают подождать совещания с участием профсоюзов и чиновников. Пока бюрократическая машина медленно разворачивается, семьи сотрудников ВМЗ переходят в режим жесткой экономии, а общественные активисты шлют тревожные сигналы в Москву.

Следственный комитет уже включил "сирену". Следователи запустили проверку по факту незаконного удержания средств. Если выяснится, что деньги на счетах были, но ушли в другом направлении, руководству завода грозит не только административный штраф, но и реальный срок. Закон в этом вопросе суров: личные интересы директора не могут стоять выше базовых прав наемного персонала.

Показатель Статус на ВМЗ
Количество пострадавших 300+ человек
Период задолженности Май 2024 (частично апрель)
Текущие меры Следственная проверка, забастовка

"Закон четко ограничивает сроки выплат. Само решение рабочих остановить производство — это крайняя мера самообороны", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Политический фон: как пустые холодильники влияют на предвыборную гонку

Протест в Волгограде приобретает отчетливый привкус политического вызова. Когда власть обещает стабильность и рост, а три сотни мужиков в спецовках выходят на улицы из-за голодного пайка, картинка "благополучия" начинает трещать по швам. Муниципальные реформы и отчеты о успехах нацпроектов меркнут на фоне реального дефицита наличности у электората. Сейчас чиновникам придется либо быстро гасить пожар деньгами, либо готовиться к неприятным цифрам в протоколах.

"Конфликт центра и региональных элит часто проявляется именно через такие точки напряжения. Если нацпроекты на местах не работают, это бьет по рейтингу всей вертикали", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о задолженности по зарплате

Что делать, если зарплату задерживают более чем на 15 дней?

Работник имеет право приостановить деятельность, письменно уведомив работодателя. Исключение составляют лишь сферы жизнеобеспечения и госслужба.

Куда жаловаться в первую очередь?

Оптимальный маршрут: трудовая инспекция, затем прокуратура. Коллективные обращения всегда обрабатываются быстрее и жестче индивидуальных.

Какая компенсация положена за ожидание?

Работодатель обязан выплатить проценты в размере не ниже 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова, политолог Владимир Орлов
Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
Сейчас читают
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Авто
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Хабаровский край на грани: отсутствие транспортных артерий обрушило рынок частного жилья
Хабаровский край
Хабаровский край на грани: отсутствие транспортных артерий обрушило рынок частного жилья
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Красота
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Популярное
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость

Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.

Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Новая претензия Зеленского перечеркнула итоги закрытых встреч в Минске Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Последние материалы
Свердловская и Нижегородская области вошли в эксперимент по эксплуатации беспилотных трамваев
МЧС России по Омской области зафиксировало температурный рекорд +36 градусов с 1915 года
Походы в мэрию стали опасны для жизни: в Волгограде со здания падают куски фасада
Интернет начнет работать по-новому: россиянам объяснили, кому урежут скорость
Доэкономились: Volkswagen может закрыть четыре завода и оставить без работы 100 тысяч человек
Новая фишка Hyundai и Kia: можно ли "заколхозить" систему очистки воздуха в машину своими руками
Румынии грозят штрафы и отмена чемпионата мира по гимнастике из-за конфликта с россиянками
Минск держит удар: какая скрытая сила стоит за спокойствием белорусской границы
Омский АНЦ запатентовал три новых сорта чечевицы для продовольственной безопасности
Заражённые персики едва не попали в продажу: в Оренбурге их остановили на границе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.