ВМЗ в Волгограде: более 300 сотрудников объявили забастовку из-за долгов по зарплате

Волгоградский машиностроительный завод (ВМЗ) превратился в зону аномального безденежья. Более 300 сотрудников предприятия не видели зарплату за май 2024 года, а часть коллектива сидит без выплат еще с конца апреля. Заводчане выбрали радикальный способ коммуникации с руководством — забастовку. Пока станки молчат, рабочие выходят на демонстрации и штурмуют кабинеты правоохранителей.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пожилой мастер за работой: ручной труд и промышленный станок

Ситуация в промышленном секторе региона накалилась до предела, напоминая короткое замыкание в старой проводке.

Хроника финансового пике: почему в Волгограде опять не платят

Для ВМЗ долговая яма — ландшафт привычный. В прошлом году предприятие уже фигурировало в сводках из-за массовых задержек. Тогда скандал удалось притушить, но системные проблемы никуда не делись. Сегодняшний "простой" кошельков рабочих выглядит еще опаснее: в области вовсю крутятся шестеренки избирательной кампании. Любой социальный взрыв на крупном производстве сейчас — это не просто трудовой спор, а политический триггер, способный спутать карты местным элитам.

"Задержка выплат на таком крупном объекте — это признак управленческого паралича. Региональный бюджет не может бесконечно закрывать дыры частных собственников", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Рабочие требуют конкретики, но руководство и мэрия Волгограда предпочитают держать паузу. Официальных комментариев нет. Вместо денег заводчанам предлагают подождать совещания с участием профсоюзов и чиновников. Пока бюрократическая машина медленно разворачивается, семьи сотрудников ВМЗ переходят в режим жесткой экономии, а общественные активисты шлют тревожные сигналы в Москву.

Прокурорский надзор и уголовные перспективы

Следственный комитет уже включил "сирену". Следователи запустили проверку по факту незаконного удержания средств. Если выяснится, что деньги на счетах были, но ушли в другом направлении, руководству завода грозит не только административный штраф, но и реальный срок. Закон в этом вопросе суров: личные интересы директора не могут стоять выше базовых прав наемного персонала.

Показатель Статус на ВМЗ Количество пострадавших 300+ человек Период задолженности Май 2024 (частично апрель) Текущие меры Следственная проверка, забастовка

"Закон четко ограничивает сроки выплат. Само решение рабочих остановить производство — это крайняя мера самообороны", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Политический фон: как пустые холодильники влияют на предвыборную гонку

Протест в Волгограде приобретает отчетливый привкус политического вызова. Когда власть обещает стабильность и рост, а три сотни мужиков в спецовках выходят на улицы из-за голодного пайка, картинка "благополучия" начинает трещать по швам. Муниципальные реформы и отчеты о успехах нацпроектов меркнут на фоне реального дефицита наличности у электората. Сейчас чиновникам придется либо быстро гасить пожар деньгами, либо готовиться к неприятным цифрам в протоколах.

"Конфликт центра и региональных элит часто проявляется именно через такие точки напряжения. Если нацпроекты на местах не работают, это бьет по рейтингу всей вертикали", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о задолженности по зарплате

Что делать, если зарплату задерживают более чем на 15 дней?

Работник имеет право приостановить деятельность, письменно уведомив работодателя. Исключение составляют лишь сферы жизнеобеспечения и госслужба.

Куда жаловаться в первую очередь?

Оптимальный маршрут: трудовая инспекция, затем прокуратура. Коллективные обращения всегда обрабатываются быстрее и жестче индивидуальных.

Какая компенсация положена за ожидание?

Работодатель обязан выплатить проценты в размере не ниже 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки.

Читайте также