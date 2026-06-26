ВМЗ в Волгограде: более 300 сотрудников объявили забастовку из-за долгов по зарплате

Волгоградский машиностроительный завод (ВМЗ) превратился в зону аномального безденежья. Более 300 сотрудников предприятия не видели зарплату за май 2024 года, а часть коллектива сидит без выплат еще с конца апреля. Заводчане выбрали радикальный способ коммуникации с руководством — забастовку. Пока станки молчат, рабочие выходят на демонстрации и штурмуют кабинеты правоохранителей.
Ситуация в промышленном секторе региона накалилась до предела, напоминая короткое замыкание в старой проводке.
Для ВМЗ долговая яма — ландшафт привычный. В прошлом году предприятие уже фигурировало в сводках из-за массовых задержек. Тогда скандал удалось притушить, но системные проблемы никуда не делись. Сегодняшний "простой" кошельков рабочих выглядит еще опаснее: в области вовсю крутятся шестеренки избирательной кампании. Любой социальный взрыв на крупном производстве сейчас — это не просто трудовой спор, а политический триггер, способный спутать карты местным элитам.
"Задержка выплат на таком крупном объекте — это признак управленческого паралича. Региональный бюджет не может бесконечно закрывать дыры частных собственников", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Рабочие требуют конкретики, но руководство и мэрия Волгограда предпочитают держать паузу. Официальных комментариев нет. Вместо денег заводчанам предлагают подождать совещания с участием профсоюзов и чиновников. Пока бюрократическая машина медленно разворачивается, семьи сотрудников ВМЗ переходят в режим жесткой экономии, а общественные активисты шлют тревожные сигналы в Москву.
Следственный комитет уже включил "сирену". Следователи запустили проверку по факту незаконного удержания средств. Если выяснится, что деньги на счетах были, но ушли в другом направлении, руководству завода грозит не только административный штраф, но и реальный срок. Закон в этом вопросе суров: личные интересы директора не могут стоять выше базовых прав наемного персонала.
|Показатель
|Статус на ВМЗ
|Количество пострадавших
|300+ человек
|Период задолженности
|Май 2024 (частично апрель)
|Текущие меры
|Следственная проверка, забастовка
"Закон четко ограничивает сроки выплат. Само решение рабочих остановить производство — это крайняя мера самообороны", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.
Протест в Волгограде приобретает отчетливый привкус политического вызова. Когда власть обещает стабильность и рост, а три сотни мужиков в спецовках выходят на улицы из-за голодного пайка, картинка "благополучия" начинает трещать по швам. Муниципальные реформы и отчеты о успехах нацпроектов меркнут на фоне реального дефицита наличности у электората. Сейчас чиновникам придется либо быстро гасить пожар деньгами, либо готовиться к неприятным цифрам в протоколах.
"Конфликт центра и региональных элит часто проявляется именно через такие точки напряжения. Если нацпроекты на местах не работают, это бьет по рейтингу всей вертикали", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Работник имеет право приостановить деятельность, письменно уведомив работодателя. Исключение составляют лишь сферы жизнеобеспечения и госслужба.
Оптимальный маршрут: трудовая инспекция, затем прокуратура. Коллективные обращения всегда обрабатываются быстрее и жестче индивидуальных.
Работодатель обязан выплатить проценты в размере не ниже 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки.
Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.