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Заражённые персики едва не попали в продажу: в Оренбурге их остановили на границе

Россия » Поволжье » Оренбург

Оренбургские инспекторы завернули партию узбекских персиков весом 1,7 тонны. На таможенном терминале "Уралкомплект" груз не прошел фитосанитарный контроль. Специалисты искали скрытые угрозы и нашли восточную плодожорку. Статья объясняет последствия присутствия опасного вредителя и рассказывает о судьбе импортного товара.

Транспортировка персиков
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Транспортировка персиков

Опасный груз на границе

Сотрудники Россельхознадзора досмотрели транспортную партию 25 июня. Персики прибыли из Узбекистана и предназначались для местного рынка. Инспекторы вскрыли ящики и обнаружили личинки, характерные для восточной плодожорки. Этот вредитель способен быстро уничтожить урожай в плодовых садах.

"Такой досмотр спасает региональное хозяйство от серьезных потерь," — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по сельскому хозяйству регионов Виктор Смирнов.

Вердикт лабораторных исследований

Специалисты "ЦОК АПК" провели экспертизу образцов. Исследование подтвердило подозрения инспекторов. Плодожорка остается одной из главных угроз для аграрного сектора ЕАЭС. Владелец партии получил запрет на реализацию товара.

"Соблюдение фитосанитарных норм является единственным способом сдержать распространение вредителей," — подчеркнула эксперт по региональному законодательству Светлана Фёдорова в разговоре с Pravda. Ru.

Характеристика Значение
Объем партии 1,7 тонны
Страна экспортер Узбекистан

Владелец решил направить фрукты на обеззараживание, чтобы минимизировать убытки. Административную ответственность понес виновный участник внешнеэкономической деятельности. Штрафные санкции дисциплинируют поставщиков сильнее разовых запретов.

"Честный контроль исключает попадание зараженных овощей и фруктов на прилавки," — сказал аналитик муниципальных проектов Владимир Орлов в интервью Pravda. Ru.

Ответы на популярные вопросы о проверке

Куда утилизируют зараженные плоды?

Если плоды нельзя применить для переработки после обеззараживания, их уничтожают методом захоронения. Решение принимает собственник совместно с надзорным органом.

Почему плодожорка считается опасной?

Вредитель быстро размножается. Одна пара особей дает несколько поколений за сезон. Это ставит под удар урожайность садов в радиусе десятков километров от склада.

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Смирнов, юрист Светлана Фёдорова, эксперт по развитию Владимир Орлов
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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