Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Энергетический кризис на Украине выходит на новый уровень: Киев перешел в режим выживания
Забытая традиция: почему на Руси семь столетий практиковали обрезание и как с этим покончил Никон
Небо затянуло тучами в день Елисея: природа дала четкий сигнал о погоде на семь недель вперед
Ни капли мимо: как правильно слить бензин из бака и снова заправиться, когда на АЗС перебои
Организм отказывается подчиняться: известная модель призналась в полном бессилии перед недугом
Тишина вместо шумихи: почему "Одиссея" Нолана стала редчайшим исключением из голливудских правил
МЧС России внедряет систему «Цифровой пожарный гарнизон» в Подмосковье и Кировской области
Срок годности ещё не начался: в Псковской области развернули 13,5 тонны колбасы
Крым и Севастополь ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. Что надо знать?

Свердловская и Нижегородская области вошли в эксперимент по эксплуатации беспилотных трамваев

Россия » Урал » Екатеринбург

Российские рельсы готовятся к цифровой детонации. Минтранс официально предложил расширить географию испытаний беспилотных трамваев, включив в контур эксперимента Свердловскую и Нижегородскую области. Соответствующий проект постановления появился на портале нормативных актов 24 июня. Раньше доступ к «умному» транспорту имели только две столицы, но теперь технологии выходят за пределы МКАД. Урал и Поволжье станут полигонами, где искусственный интеллект столкнется с суровой реальностью региональной дорожной сети.

Трамвай в Екатеринбурге
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Трамвай в Екатеринбурге

Технологический десант в регионы

Трамвай без водителя — это уже не сценарий из фантастики, а расчетливая попытка победить человеческий фактор. Пока Брюссель подписывает экономические приговоры Европе ради милитаризации, Россия вкладывается в гражданскую инфраструктуру. Екатеринбург и Нижний Новгород выбраны не случайно: здесь сильные транспортные традиции и готовность сетей к интеграции сенсоров. Автопилот должен стабилизировать интервалы движения, исключая перекуры и смены уставших сотрудников, что особенно важно в условиях, когда кадровый голод в России заставляет компании годами искать квалифицированных водителей.

"Риск возникновения инцидентов на путях снижается при переходе на алгоритмы. Машина не отвлекается на мобильный телефон и четко соблюдает дистанцию в потоке", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Для управления такими вагонами требуется ювелирная настройка софта под местный рельеф и климат. Уральские морозы или затяжные ливни могут стать серьезным препятствием для лидаров. Впрочем, отечественные разработчики уже обкатали системы в Москве. Теперь задача — доказать, что автоматика выживет там, где комнатные цветы чахнут от перепада температур, а дорожный асфальт плавится под солнцем.

Эксперимент вводит особый правовой режим (ЭПР) в двух новых субъектах. Это снимает бюрократические оковы с инженеров: теперь беспилотники могут законно выходить на маршруты общего пользования. Это не просто «обкатка железа», а формирование новой юридической базы. Любой инцидент на дороге будет разбираться по новым правилам, чтобы инспектор ДПС четко понимал — кто несет ответственность: программист или владелец инфраструктуры.

"Внедрение ЭПР в регионах позволяет протестировать финансовую устойчивость модели. Мы должны понять, насколько экономнее эксплуатация беспилотника по сравнению с классическим трамваем на длинной дистанции", — рассказал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параметр Статус эксперимента
Первоначальные участники Москва, Санкт-Петербург
Новые регионы Свердловская, Нижегородская области
Стадия документа Общественное обсуждение проекта

Трамваи — это только начало транспортного передела. Пока Пекин разворачивает свою энергетическую махину, Россия ставит на интеллектуальную логистику. Важно обеспечить бесперебойное питание и связь вдоль всей линии. Любой сбой в сети приведет к мгновенной остановке состава, что может спровоцировать заторы. Внедрение автономных систем потребует тотальной ревизии контактных сетей и рельсового полотна.

"Муниципалитеты должны быть готовы к росту нагрузки на бюджет. Умная инфраструктура требует иных стандартов обслуживания, чем старые советские депо", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Пока общественность обсуждает документ на федеральном портале, инженеры уже готовят софт к специфике регионов. Если Москва — это стерильные условия широких проспектов, то Нижний Новгород и Екатеринбург предложат ИИ настоящий экзамен на выживание. Это будет жесткая проверка системы в условиях реального плотного трафика и не всегда адекватного поведения других участников движения.

Ответы на популярные вопросы о беспилотных трамваях

Будет ли в вагоне находиться человек для страховки?

На первом этапе эксперимента в кабине обязательно присутствует оператор-испытатель. Он не управляет машиной, но готов перехватить контроль в случае критической ошибки алгоритма или нестандартной ситуации на путях.

Как трамвай распознает препятствия в плохую погоду?

Система использует комплекс датчиков: видеокамеры, радары и лидары. Радары «видят» сквозь туман и снег, а лидары строят точную 3D-картину пространства, позволяя электронике принимать решения за доли секунды.

Может ли беспилотник спровоцировать ДТП из-за кибератаки?

Все системы управления изолированы от публичных сетей и защищены криптографическими протоколами. Возможность удаленного взлома трамвая исключена архитектурой безопасности на уровне аппаратного обеспечения.

Подорожает ли проезд из-за внедрения новых технологий?

В краткосрочной перспективе тарифы останутся прежними, так как проект субсидируется федеральным центром. В будущем автоматизация позволит снизить операционные расходы и сдержать рост цен на билеты.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов, политолог Владимир Орлов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Авто
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Хабаровский край на грани: отсутствие транспортных артерий обрушило рынок частного жилья
Хабаровский край
Хабаровский край на грани: отсутствие транспортных артерий обрушило рынок частного жилья
Популярное
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость

Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.

Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Новая претензия Зеленского перечеркнула итоги закрытых встреч в Минске Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Последние материалы
Свердловская и Нижегородская области вошли в эксперимент по эксплуатации беспилотных трамваев
МЧС России по Омской области зафиксировало температурный рекорд +36 градусов с 1915 года
Походы в мэрию стали опасны для жизни: в Волгограде со здания падают куски фасада
Интернет начнет работать по-новому: россиянам объяснили, кому урежут скорость
Доэкономились: Volkswagen может закрыть четыре завода и оставить без работы 100 тысяч человек
Новая фишка Hyundai и Kia: можно ли "заколхозить" систему очистки воздуха в машину своими руками
Румынии грозят штрафы и отмена чемпионата мира по гимнастике из-за конфликта с россиянками
Минск держит удар: какая скрытая сила стоит за спокойствием белорусской границы
Омский АНЦ запатентовал три новых сорта чечевицы для продовольственной безопасности
Заражённые персики едва не попали в продажу: в Оренбурге их остановили на границе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.