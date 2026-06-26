АЗС «Лукойл» в Кирове закрылась на капитальный ремонт с 26 июня

Кировские автомобилисты столкнулись с «засухой» на одной из ключевых заправочных точек города. Утром 26 июня АЗС сети «Лукойл», расположенная на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Владимирской, выставила заграждения. Колонки замерли, а въезды перекрыли временными знаками. Пресс-служба компании объяснила простой техническими причинами: станция ушла на капитальный ремонт. Технологический цикл требует полной остановки процессов для замены узлов, которые отработали свой ресурс.

Фото: commons.wikimedia.org by Ing. Mgr. Jozef Kotulič, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lukoil, Ľubotice 22 Slovakia 1

Масштабная ревизия: что меняют на станции

Ремонтные бригады зашли на объект сразу после закрытия. В планах — демонтаж устаревших топливораздаточных систем и обновление программного обеспечения. Это не косметическая подкраска бордюров, а глубокое вмешательство в «организм» станции. Пока специалисты тестируют новые системы защиты и электронные модули, водителям приходится менять привычки. Объект обещают вернуть в строй в течение нескольких недель, когда оборудование пройдет калибровку.

"Регулярное обновление мощностей — это единственный способ избежать аварийных остановок. Если оборудование выработало лимит, его проще заменить разом, чем латать дыры каждую неделю", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.

Для Кирова временная блокировка АЗС по техническим причинам — практика не новая, но конкретно эта точка впервые ушла на столь долгий перерыв. Ситуация напоминает энергетические вызовы в Европе, где износ мощностей диктует свои условия. Владельцам современных автомобилей важно качество фильтрации топлива, которое напрямую зависит от состояния резервуаров на станции.

Альтернативные маршруты для заправки

Закрытие АЗС на Октябрьском проспекте вынудило поток машин перераспределиться. Компания-владелец предлагает клиентам пользоваться соседними точками на улицах Ленина и Пушкина. Там заправочные комплексы функционируют в штатном режиме. Чтобы не тратить время в очередях, которые могут возникнуть из-за перегрузки соседних станций, водителям стоит заранее планировать заезды за топливом.

Локация Текущий статус Октябрьский пр-т / Владимирская Капитальный ремонт, закрыто Улица Ленина Работает в штатном режиме Улица Пушкина Работает в штатном режиме

Процесс восстановления заправочной инфраструктуры требует времени. Это не полив огорода, где результат виден на следующий день. Здесь задействованы сложные инженерные сети и стандарты промышленной безопасности. Пока на месте работают инженеры, территория остается зоной повышенного внимания со стороны служб эксплуатации.

"Любая модернизация инфраструктуры — это инвестиция в стабильность региона. Лучше планово закрыть одну точку сейчас, чем получить коллапс всей сети завтра", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Инфраструктурный износ и логика обновлений

Городская среда требует постоянной адаптации под растущий трафик. Капремонт АЗС — это часть большого плана по обновлению сервисных зон. Даже если со стороны кажется, что ничего не происходит, под землей меняют коммуникации, которые скрыты от глаз годами, подобно тому как древние рисунки прячут свои секреты от случайных прохожих. Безопасность хранения ГСМ остается в приоритете.

"Комфортная городская среда начинается с исправных сервисов. Временные неудобства для пешеходных и транспортных зон оправданы, если в итоге мы получаем современный и безопасный объект", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Замена оборудования на заправке — это не воспитание кота, здесь нельзя действовать интуитивно. Каждый клапан и датчик должен соответствовать ГОСТам. Точные сроки запуска зависят от скорости поставки комплектующих и прохождения пусконаладочных тестов. Вероятнее всего, станция примет первых клиентов уже через две-три недели.

Ответы на популярные вопросы о работе АЗС

Почему заправку закрыли без предупреждения?

Решение о капитальном ремонте принимается на основе технических экспертиз. Если диагностика выявила критический износ, работу приостанавливают немедленно во избежание аварий.

Как долго продлятся работы?

Плановый срок восстановления составляет несколько недель. Он включает в себя демонтаж старого оборудования, монтаж нового и обязательную проверку систем безопасности.

Влияет ли ремонт на качество топлива на других АЗС сети?

Нет, поставки на работающие станции идут по утвержденному графику. Ремонт конкретного узла не затрагивает общую логистику горючего в регионе.

Будет ли на станции обновлен магазин или кафе?

Основной упор при капитальном ремонте делается на техническое снаряжение и колонки. Информации об изменении торговой зоны пресс-служба пока не предоставляла.

Читайте также