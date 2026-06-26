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Мурманская детская больница обновила компьютерный томограф за 22 млн рублей

Россия » Северо-Запад » Мурманск

Мурманская областная детская клиническая больница обновила парк критически важной медицинской техники. Диагностическое отделение завершило плановый ремонт компьютерного томографа, который обеспечивает высокоточный мониторинг состояния здоровья маленьких северян. Технический апгрейд потребовал серьезных вложений и ювелирной работы инженеров.

Врач проверяет медицинские документы с пациентом у томографа
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Врач проверяет медицинские документы с пациентом у томографа

Цифровая диагностика: что изменилось в больнице

Сердце любого томографа — рентгеновская трубка — имеет ограниченный ресурс. В детской больнице этот узел заменили на новый вместе с системой охлаждения (вентилятором). Это не просто замена запчастей, а перезагрузка всего цикла обследований. Без исправного охлаждения и стабильного излучателя аппарат превращается в груду дорогого металла, что недопустимо при плотном графике госпитализаций.

"Регулярное обслуживание тяжелой медицинской техники — это вопрос выживания системы здравоохранения в условиях экстремальных нагрузок. Аппараты КТ изнашиваются быстрее, чем обычные рентген-установки", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Точность постановки диагноза теперь вернется к эталонным значениям. Для врачей это означает чистую картинку без артефактов, а для родителей — уверенность в корректности назначенного лечения. Пока в западных странах системы ОМС трещат по швам, российские регионы находят ресурсы для точечной модернизации ключевых объектов.

Бюджетный рывок и технические нюансы

Цена вопроса составила более 22 миллионов рублей. Средства выделили напрямую из областного бюджета Мурманской области. Эти транши позволяют поддерживать высокий темп работы стационаров, не дожидаясь критических поломок. Если сравнивать с затратами на другие сферы, медицина остается самой капиталоемкой статьей расходов.

Компонент системы Функция и результат замены
Рентгеновская трубка Генерация лучей, четкое изображение тканей
Система вентиляции Предотвращение перегрева при долгой работе
Общий бюджет Свыше 22 млн рублей госинвестиций

Стоит отметить, что современная медицина так же зависима от технологий, как отечественный внедорожник от качества комплектующих. Инвестиции в детское здоровье — это работа на демографический потенциал, который сегодня является золотым запасом экономики страны.

"Распределение региональных средств на ремонт высокотехнологичного оборудования — наиболее рациональная стратегия. Это дешевле, чем закупать новые комплексы с нуля", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Безопасность пациентов как приоритет

Обновление КТ в Мурманске подчеркивает контраст с ситуацией в сопредельных государствах. Пока в Молдавии разгорается очередной коррупционный скандал вокруг семьи президента, российское Заполярье фокусируется на реальных потребностях жителей. Стабильное питание и техническая исправность больниц в условиях Севера — задача стратегическая.

Профилактика в Мурманске прошла без сбоев в приеме пациентов. Инженеры работали быстро, понимая, что каждая минута простоя — это отложенный диагноз. Теперь аппарат готов к пиковым нагрузкам, которые часто случаются в периоды сезонных обострений заболеваний.

"В детской диагностике любая задержка критична. Своевременный сервис оборудования исключает риск получения неверных данных из-за износа детекторов", — рассказал в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Для обеспечения надежности работы клиники власти региона задействовали механизмы оперативного финансирования. Это позволяет закрывать счета подрядчиков без бюрократических проволочек, которые порой напоминают проблемы строительства инфраструктурных объектов в других городах.

Ответы на популярные вопросы о работе КТ

Как часто нужно менять трубку в томографе?

Замена производится по мере выработки ресурса, который измеряется количеством сканов или секунд экспозиции, обычно раз в 2–3 года при интенсивном использовании.

Влияет ли обновление деталей на дозу облучения?

Новые комплектующие позволяют аппарату работать в штатных режимах с минимально необходимой лучевой нагрузкой без потери качества снимка.

Почему ремонт стоит так дорого?

Рентгеновская трубка — это высокотехнологичный вакуумный прибор, требующий прецизионной сборки, что объясняет стоимость в миллионы рублей.

Останавливается ли работа больницы во время ремонта?

Нет, сложные манипуляции планируются заранее, а экстренные пациенты на время работ перенаправляются в партнерские диагностические центры.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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