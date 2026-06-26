Земля зашевелилась от саранчи: под Волгоградом полчища третий год уничтожают всё живое

Жители хутора Байбаев в Иловлинском районе объявили войну саранче. Насекомые захватили поля и методично уничтожают урожай, лишая людей огородов. Власти предпочитают отстраняться, списывая нашествие на обычных кузнечиков. В этом материале разберем, кто допустил размножение вредителей и почему владельцы участков остались один на один с природной напастью.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Комбайн убирает пшеницу в золотых лучах закатного солнца

Кризис на полях

Саранча терроризирует хуторян второй сезон подряд. Местные жители сообщают, что насекомые съедают подчистую календулу, арбузы и дыни. Собственных запасов химии для полномасштабной борьбы людям не хватает.

"Масштаб бедствия требует немедленного вмешательства региональных властей. Когда популяция достигает критических отметок, личные усилия граждан превращаются в борьбу с ветряными мельницами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Администрация района игнорирует жалобы населения. Вместо реальных мер по дезинсекции территорий чиновники присылают формальные отписки.

Характеристика Саранча Активность Дневная Передвижение Длинные прыжки

Защита от вредителей

Специалисты Россельхозцентра призывают различать виды насекомых. Саранча имеет короткие усики и сильные задние лапы, позволяющие преодолевать большие расстояния в поисках пищи.

"Методы борьбы должны быть комплексными. Уничтожение очагов размножения спасает посевные площади от колоссальных потерь, но требует бюджетной поддержки", — объяснил эксперт Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Иванович Смирнов.

Жители вынуждены самостоятельно сдерживать натиск вредителей. Однако без системной обработки полей вокруг населенного пункта все усилия сводятся к нулю.

"Ситуация в Байбаеве показательна для многих малых поселений. Отсутствие контроля со стороны муниципалитета приводит к разрушению частных хозяйств", — отметила специально для Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о саранче

Почему люди не справляются сами?

Для уничтожения огромных полчищ саранчи необходима специализированная техника и ядохимикаты, недоступные в розничной продаже для частных лиц.

Верно ли утверждение о кузнечиках?

Администрация пытается уйти от ответственности, называя саранчу кузнечиками. Это разные насекомые с отличающимся рационом и уровнем опасности для сельского хозяйства.