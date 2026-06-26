Жители хутора Байбаев в Иловлинском районе объявили войну саранче. Насекомые захватили поля и методично уничтожают урожай, лишая людей огородов. Власти предпочитают отстраняться, списывая нашествие на обычных кузнечиков. В этом материале разберем, кто допустил размножение вредителей и почему владельцы участков остались один на один с природной напастью.
Саранча терроризирует хуторян второй сезон подряд. Местные жители сообщают, что насекомые съедают подчистую календулу, арбузы и дыни. Собственных запасов химии для полномасштабной борьбы людям не хватает.
"Масштаб бедствия требует немедленного вмешательства региональных властей. Когда популяция достигает критических отметок, личные усилия граждан превращаются в борьбу с ветряными мельницами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.
Администрация района игнорирует жалобы населения. Вместо реальных мер по дезинсекции территорий чиновники присылают формальные отписки.
|Характеристика
|Саранча
|Активность
|Дневная
|Передвижение
|Длинные прыжки
Специалисты Россельхозцентра призывают различать виды насекомых. Саранча имеет короткие усики и сильные задние лапы, позволяющие преодолевать большие расстояния в поисках пищи.
"Методы борьбы должны быть комплексными. Уничтожение очагов размножения спасает посевные площади от колоссальных потерь, но требует бюджетной поддержки", — объяснил эксперт Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Иванович Смирнов.
Жители вынуждены самостоятельно сдерживать натиск вредителей. Однако без системной обработки полей вокруг населенного пункта все усилия сводятся к нулю.
"Ситуация в Байбаеве показательна для многих малых поселений. Отсутствие контроля со стороны муниципалитета приводит к разрушению частных хозяйств", — отметила специально для Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.
Для уничтожения огромных полчищ саранчи необходима специализированная техника и ядохимикаты, недоступные в розничной продаже для частных лиц.
Администрация пытается уйти от ответственности, называя саранчу кузнечиками. Это разные насекомые с отличающимся рационом и уровнем опасности для сельского хозяйства.
Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.