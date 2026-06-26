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РПЦ получила набережную в Краснодаре в безвозмездное пользование под строительство храма

Россия » Юг » Краснодар

Краснодарская набережная в Юбилейном микрорайоне официально сменила статус. Участок земли перешел в безвозмездное пользование Русской православной церкви. Сделка состоялась еще 3 апреля 2026 года, однако детали договора всплыли только сейчас. Информацию обнародовал депутат Александр Сафронов после получения официального ответа на запрос. Инициативу по освоению прибрежной территории проявил приход Димитрия Солунского. По условиям соглашения, после завершения строительства капитальных объектов религиозная организация получит право оформить землю в собственность сроком на 10 лет.

Краснодар
Фото: openverse.org by Pavel.Shulekin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Краснодар

Механика передачи земли: от аренды к собственности

Процесс передачи общественного пространства под застройку напоминает сложную финансовую схему, где каждый шаг просчитан на годы вперед. Церковный приход получает не просто землю, а юридический карт-бланш на трансформацию ландшафта. Это решение вызывает вопросы у местных жителей, которые привыкли видеть здесь зону отдыха. Пока мировые столицы обсуждают стоимость отелей в Европе и закрытые границы, в Краснодаре решается судьба локального, но крайне важного куска муниципальной земли.

"При передаче муниципальных участков в безвозмездное пользование под строительство религиозных объектов важно соблюдать баланс интересов. Если на территории появляются капитальные строения, закон действительно позволяет упростить процедуру перехода прав на землю", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Важно понимать, что капитальное строительство на набережной — это не временный павильон. Это мощный ресурс, сравнимый по надежности с тем, как работает дизельный двигатель преимущества которого неоспоримы в тяжелых условиях. Церковь легализует свое присутствие через кирпич и бетон, что автоматически включает механизмы приватизации или долгосрочного владения.

Социальный резонанс и визиты в полицию

Конфликт вокруг Юбилейного микрорайона быстро вышел за рамки архитектурных споров. Активисты, пытавшиеся защитить зеленую зону, столкнулись с давлением. После записи видеообращения к президенту противников стройки вызвали в полицию. Ситуация накалилась до предела. Пока одни тратят доходы звезд на образование детей, жители ЮМР пытаются сохранить право на бесплатные прогулки у воды.

"Конфликты между центром и региональными группами населения часто возникают из-за непрозрачности принимаемых решений. Когда информация о сделках с землей скрывается три месяца, это подрывает доверие к местному самоуправлению", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.

Параметр договора Условия для РПЦ
Тип пользования Безвозмездное
Срок после застройки 10 лет (собственность)
Дата заключения 3 апреля 2026 года
Основание для собственности Возведение капстроений

Земельные споры в Краснодаре давно стали обыденностью. Для многих горожан попытки властей отдать набережную под храм выглядят как банковский контроль: шаг влево, шаг вправо — и твои интересы блокируют. Использование удобрения для дыни в своем саду кажется более безопасным занятием, чем попытка отстоять сквер в Краснодаре.

"Развитие территорий должно идти через общественные обсуждения. Если проект вызывает протесты, необходимо пересматривать локацию, иначе мы получим очаг социальной напряженности вместо благоустройства", — заявил в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Пока администрация хранит молчание, оппозиционные депутаты продолжают копать. Скрытность чиновников лишь подливает масла в огонь. Горожане сравнивают эту ситуацию с международными интригами, где геополитика 2026 диктует новые правила игры, игнорируя мнение простых людей.

Ответы на популярные вопросы о передаче набережной в ЮМР

Зачем участок передали РПЦ безвозмездно?

Согласно действующему законодательству, религиозные организации могут получать землю в безвозмездное пользование для возведения культовых сооружений. Это стандартная практика региональных властей.

Что будет с землей через 10 лет?

По условиям договора, после постройки храма земля переходит в собственность организации. Десятилетний срок — это период владения объектом в рамках текущего соглашения.

Почему о сделке узнали только через три месяца?

Договор не афишировался широкой публике. Лишь депутатский запрос коммуниста Александра Сафронова заставил ведомства раскрыть документы.

Могут ли жители оспорить это решение?

Теоретически да, через суд или массовые общественные слушания. Однако практика показывает, что после заключения договора и начала стройки отыграть ситуацию назад крайне сложно.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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