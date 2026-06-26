Псковская область распределила бюджетные средства между общественниками, сделавшими ставку на культурный код и историческую память. Профильное министерство завершило отбор проектов, которые получат финансовую подпитку в рамках государственной национальной политики. В списке счастливчиков — 10 организаций, сумевших доказать, что их идеи стоят вложений казны.
Суммарный объем траншей составил 4 338 575 рублей. Деньги пойдут на самые разные инициативы: от раскопок до фиджитал-спорта. Интересно, что сумма субсидии для каждого проекта почти идентична, что напоминает выверенную аптечную дозировку ресурсов для социального сектора.
"Такой формат распределения средств — это не благотворительность, а целевые инвестиции в регионы. Каждый рубль должен отработать на социальную стабильность и укрепление локальной идентичности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.
|Организация и проект
|Сумма (руб.)
|АНО «Троицкий» («Ольгин град»)
|434 400
|АНО «Конвейер добрых дел» (Археологическая школа)
|437 500
|Федерация фиджитал спорта («Цифровое единство»)
|432 362
|Союз журналистов России («Привет, Родная!»)
|438 000
Региональные власти делают ставку на «мягкую силу». Пока федеральные трассы сковывает очередь на досмотр из-за туристического бума, Псковская область пытается удержать внимание молодежи внутри своих границ. Проекты вроде «Гимн России. Живое звучание Псковщины» или «Псковский код» — это попытка пересобрать исторический багаж региона под современный формат.
"Инфраструктура смыслов так же важна, как и благоустройство дворов. Без наполнения территории качественным контентом любые парки останутся просто плиткой с лавочками", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.
Особо выделяется работа поисковиков из организации «След «Пантеры». Они получили финансирование сразу на два направления. Это логично: в условиях, когда кулинария и быт забирают все свободное время, реальные дела по сохранению памяти становятся фундаментом для воспитания новых поколений. Запрос на «живую историю» сейчас не менее актуален, чем современные стоматология технологии в медицине — людям нужна опора в прошлом.
"Внутренний туризм сегодня держится не только на отелях, но и на аутентичности. Малые города Псковской области через такие гранты получают шанс стать точками притяжения для всей страны", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru обозреватель Татьяна Игоревна Зайцева.
Для социального сектора такие выплаты — как биохимия сытости для организма. Они позволяют НКО не просто выживать, а планировать работу вплоть до 2026 года. Пока одни обсуждают выбор постельного белья, другие восстанавливают «Связь народов и поколений», сшивая лоскутное одеяло межнациональных отношений в единое полотно.
Только социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО), зарегистрированные и работающие на территории Псковской области.
Деньги имеют целевое назначение: аренда оборудования, оплата труда специалистов, закупка материалов, необходимых для реализации конкретного проекта.
Организации обязаны предоставлять детальную отчетность о каждом потраченном рубле министерству молодежной политики региона.
Да, приоритет отдается инициативам в сфере межнационального мира, патриотизма и сохранения культурного наследия страны.
Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.