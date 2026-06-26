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Псковская область распределила более 4,3 млн рублей на поддержку грантовых проектов СОНКО

Россия » Северо-Запад » Псков

Псковская область распределила бюджетные средства между общественниками, сделавшими ставку на культурный код и историческую память. Профильное министерство завершило отбор проектов, которые получат финансовую подпитку в рамках государственной национальной политики. В списке счастливчиков — 10 организаций, сумевших доказать, что их идеи стоят вложений казны.

Псков
Фото: commons.wikimedia.org by Gavrosh-1947, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Псков

Кто и сколько получил: список победителей

Суммарный объем траншей составил 4 338 575 рублей. Деньги пойдут на самые разные инициативы: от раскопок до фиджитал-спорта. Интересно, что сумма субсидии для каждого проекта почти идентична, что напоминает выверенную аптечную дозировку ресурсов для социального сектора.

"Такой формат распределения средств — это не благотворительность, а целевые инвестиции в регионы. Каждый рубль должен отработать на социальную стабильность и укрепление локальной идентичности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Организация и проект Сумма (руб.)
АНО «Троицкий» («Ольгин град») 434 400
АНО «Конвейер добрых дел» (Археологическая школа) 437 500
Федерация фиджитал спорта («Цифровое единство») 432 362
Союз журналистов России («Привет, Родная!») 438 000

Экономика патриотизма: как работают гранты

Региональные власти делают ставку на «мягкую силу». Пока федеральные трассы сковывает очередь на досмотр из-за туристического бума, Псковская область пытается удержать внимание молодежи внутри своих границ. Проекты вроде «Гимн России. Живое звучание Псковщины» или «Псковский код» — это попытка пересобрать исторический багаж региона под современный формат.

"Инфраструктура смыслов так же важна, как и благоустройство дворов. Без наполнения территории качественным контентом любые парки останутся просто плиткой с лавочками", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Особо выделяется работа поисковиков из организации «След «Пантеры». Они получили финансирование сразу на два направления. Это логично: в условиях, когда кулинария и быт забирают все свободное время, реальные дела по сохранению памяти становятся фундаментом для воспитания новых поколений. Запрос на «живую историю» сейчас не менее актуален, чем современные стоматология технологии в медицине — людям нужна опора в прошлом.

"Внутренний туризм сегодня держится не только на отелях, но и на аутентичности. Малые города Псковской области через такие гранты получают шанс стать точками притяжения для всей страны", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru обозреватель Татьяна Игоревна Зайцева.

Для социального сектора такие выплаты — как биохимия сытости для организма. Они позволяют НКО не просто выживать, а планировать работу вплоть до 2026 года. Пока одни обсуждают выбор постельного белья, другие восстанавливают «Связь народов и поколений», сшивая лоскутное одеяло межнациональных отношений в единое полотно.

Ответы на популярные вопросы о грантовой поддержке

Кто может претендовать на получение региональной субсидии?

Только социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО), зарегистрированные и работающие на территории Псковской области.

На какие цели можно потратить грантовые средства?

Деньги имеют целевое назначение: аренда оборудования, оплата труда специалистов, закупка материалов, необходимых для реализации конкретного проекта.

Как контролируется расходование бюджетных миллионов?

Организации обязаны предоставлять детальную отчетность о каждом потраченном рубле министерству молодежной политики региона.

Влияет ли тематика проекта на шансы получить деньги?

Да, приоритет отдается инициативам в сфере межнационального мира, патриотизма и сохранения культурного наследия страны.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова, обозреватель по туризму Татьяна Игоревна Зайцева
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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