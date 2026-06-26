Семьи на грани катастрофы: в Пензенской области назвали признаки необратимых разрушений личности

Специалисты Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики предупреждают об угрозах, которые несут запрещенные вещества для неокрепшей психики. Заведующая профильным отделом Ольга Кузькина подчеркнула, что наркотическая зависимость формируется стремительно, лишая юного человека способности контролировать себя. Сохранение ментального здоровья молодого поколения требует от родителей высокого уровня внимания и умения выстраивать доверительные отношения.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Семейный конфликт

Важно следить за любыми переменами в состоянии ребенка, включая резкое падение успеваемости, неопрятность в одежде, покраснение глаз или необоснованную агрессию. Нехватка карманных денег или пропажа вещей из дома — серьезные сигналы, требующие немедленного участия взрослых. Как отмечает ИА "Пенза-Пресс" со ссылкой на Ольгу Кузькину, грамотное поведение родителей, основанное на балансе любви и личных границ, помогает подростку избежать роковых ошибок.

"Родителям крайне важно не замыкаться на контроле гаджетов или оценок, а выстраивать искренний диалог, где ребенок чувствует безопасность, а не угрозу наказания", — отметила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Доверие как инструмент защиты

Открытый разговор — основной метод профилактики, который исключает спешку и давление со стороны старших. Кузькина рекомендует избегать ярлыков и категоричных суждений, так как главная роль беседы заключается в достижении доверия, а не в прочтении нотаций. В случаях подтвержденного употребления веществ нельзя заниматься самолечением, которое лишь усугубляет тяжесть зависимости.

Профессиональную медицинскую поддержку готовы оказать в областной наркологической больнице, расположенной в Пензе на улице Стасова, 7. Специалисты принимают пациентов в день обращения, применяя современные терапевтические курсы в амбулаторных или стационарных условиях. Помните, что вовремя начатое лечение патологических состояний значительно повышает шансы на полноценное возвращение к нормальной жизни.

Ответы на популярные вопросы о профилактике зависимости

Как начать разговор, если я боюсь услышать правду?

Выберите спокойную обстановку без спешки и раздражителей. Начните с выражения собственных чувств и опасений за благополучие ребенка, избегая обвинительного тона.

Какие изменения внешности должны сразу насторожить?

Обращайте внимание на запущенный вид, тусклый цвет кожи, нетипичную усталость, покраснение слизистых глаз и резкую потерю веса.

Что делать, если ребенок стал часто просить деньги?

Попытайтесь отследить, на что именно уходят средства. Частые пропажи денег из дома могут быть прямым признаком того, что подросток попал в сложную ситуацию.

Можно ли справиться с проблемой своими силами?

Применение домашних методов борьбы с наркотической зависимостью чревато потерей драгоценного времени и ухудшением состояния здоровья подростка — необходима помощь врачей.

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