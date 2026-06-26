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200 миллионов на знаки и краску: как власти Ростова планируют бороться с дорожным хаосом

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону масштабное обновление дорожной инфраструктуры обойдется городскому бюджету в 200 миллионов рублей. За ближайшие два года власти планируют нанести новую разметку, включая износостойкие противоскользящие покрытия, и заменить устаревшие дорожные знаки. Работы затронут как магистрали, так и пешеходные зоны, где текущее состояние обозначений зачастую вызывает нарекания у автомобилистов и пешеходов.

Дорожная разметка
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дорожная разметка

Детали контракта и сроки

Заказчиком масштабного проекта выступило МКУ "Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры". Согласно условиям госзакупки, опубликованной в конце июня, подрядчик обязан обеспечить не просто обновление существующих линий, а комплексный подход к организации движения. При нанесении разметки будут использоваться термопластик, холодный пластик и краска, что позволит продлить срок службы покрытия. Помимо сплошных и пунктирных линий, на дорогах появятся шумовые полосы и специальные противоскользящие поверхности, которые особенно важны на опасных участках.

"Нанесение качественной разметки с использованием долговечных материалов — это не только вопрос эстетики городского пространства, но и критический фактор безопасности, особенно в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Финансирование распределено на два года. Основной объем средств — 154 миллиона рублей — будет инвестирован в 2027 году, тогда как в 2026 году направят 45,8 миллиона рублей. Обновление коснется и технического оснащения улиц: подрядчик выполнит установку новых опор для знаков, включая современные рамные и Г-образные конструкции, а также надежные кронштейны. Срок сдачи объекта ограничен ноябрем 2027 года.

Порядок на дорогах и безопасность

Проблемы с читаемостью разметки и дефицитом дорожных знаков в донской столице периодически становятся предметом дискуссий. В центральных районах ситуация выглядит более стабильной, однако окраины города зачастую страдают от нехватки четкой навигации. Отсутствие зебр или их стертое состояние нередко приводит к конфликтам между водителями и пешеходами. Часто общение с инспектором ДПС может закончиться штрафом именно из-за того, что водитель просто не успел заметить вовремя знак или стертую линию разметки.

"Когда дорожная инфраструктура находится в плачевном состоянии, водитель вынужден тратить лишние секунды на распознавание обстановки вместо контроля ситуации. Замена старых опор на рамные конструкции — верное решение, они гораздо заметнее в плотном потоке", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Инициатива властей направлена на устранение инфраструктурного дисбаланса. Ожидается, что после завершения работ водителям станет проще ориентироваться, а вероятность возникновения аварийных ситуаций, связанных с нечитаемостью знаков, снизится. Впрочем, при любых изменениях на дороге важно не забывать о базовых правилах, чтобы, например, не получить штраф за забытые права при вынужденной проверке документов инспектором.

"Масштаб вложений показывает, что город переходит от точечного ремонта к системному обновлению. Это значительно упрощает жизнь автомобилистам, так как четкие указатели и стойкая разметка снижают уровень стресса за рулем", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Параметр Детализация работ
Бюджет (2026/2027) 45,8 млн / 154 млн рублей
Основные материалы Термопластик, холодный пластик, краска
Доп. элементы Шумовые полосы, Г-образные и рамные конструкции
Крайний срок Конец ноября 2027 года
Ответы на популярные вопросы

Кто выступает заказчиком?
Муниципальное казенное учреждение "Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры" Ростова-на-Дону.

Какие виды разметки будут нанесены?
Подрядчик установит сплошные и пунктирные линии, шумовые полосы и цветные противоскользящие покрытия.

Когда закончат обновление дорог?
Все работы должны быть завершены к ноябрю 2027 года.

Зачем ставить Г-образные опоры для знаков?
Они обеспечивают лучшую видимость дорожных знаков над проезжей частью в сложных дорожных условиях.

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Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
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