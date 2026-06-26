Самарская область: экспорт продукции АПК в Китай увеличился более чем в 15 раз за год

Самарский агропромышленный комплекс пробил мощную экспортную брешь на восточном направлении. За отчетный период регион отгрузил в Китай около 33 тысяч тонн растительной продукции. Статистика Россельхознадзора фиксирует аномальный рывок: объемы поставок в Поднебесную взлетели более чем в 15 раз по сравнению с прошлогодними показателями. Основной массив грузов составили масличные и зернобобовые культуры, которые стали базовым топливом для самарской торговой экспансии.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Грузовые контейнеры

Аналитическая прожарка: почему Самара кормит Китай

Логистическая машина региона работает на предельных оборотах. Номенклатура товаров четко выверена под запросы китайских партнеров. Лидером поставок стал лен — на него пришлось 13,4 тысячи тонн. Следом идет горох с результатом в 10,6 тысячи тонн. Гречиха и подсолнечное масло закрывают список ключевых позиций, показав объем в 5,1 и 3,8 тысячи тонн соответственно. Такая динамика напоминает резкое изменение графика движения, когда все свободные мощности бросаются на востребованное направление.

"Китайский рынок — это сложный механизм с высочайшим порогом входа. Пятнадцатикратный рост говорит о том, что региональные производители не просто нарастили объемы, а научились играть по правилам Пекина. Это долгосрочная стратегия встраивания в продовольственную безопасность партнера", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Аграрный сектор региона демонстрирует устойчивость, сопоставимую с тем, как силовой тренинг помогает организму выдерживать экстремальные нагрузки. Самарские поля работают на экспортный результат, обеспечивая приток валютной выручки в бюджет. Несмотря на то что в соседних регионах иногда случаются сбои, как, например, когда Карачаганак встал из-за технических проблем, самарский агроэкспорт сохраняет стабильный ритм.

Культура / Продукт Объем экспорта (тыс. тонн) Лен 13,4 Горох 10,6 Гречиха 5,1 Подсолнечное масло 3,8

Лабораторный фильтр и требования КНР

Контроль качества продукции осуществляется по принципу жесткой армейской дисциплины. Каждая партия проходит через проверку, которую в частной жизни мог бы практиковать человек, чья привычка из казармы диктует условия во всем. Продукция тестируется в Самарском филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ", где специалисты подтверждают ее чистоту и безопасность. «Поставки осуществлялись предприятиями-производителями, зарегистрированными в китайской системе регистрации зарубежных производителей пищевой продукции и имеющими право экспорта на рынок КНР. Качество и безопасность экспортируемой продукции подтверждены результатами лабораторных исследований, проведенных Самарским филиалом ФГБУ "ВНИИЗЖ". По итогам испытаний продукция признана соответствующей требованиям страны-импортера», — отметили в Россельхознадзоре.

"Российское зерно и масло для Китая — это золотой стандарт. Строгий лабораторный контроль отсекает любые риски, делая наш экспорт неуязвимым для регуляторных претензий. Самарская область здесь выступает как образцовый конвейер", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Для успешной торговли важно не только вырастить продукт, но и пройти бюрократическое сито. Без регистрации в китайской системе никакие объемы не помогут пересечь границу. Это напоминает ситуацию на авторынке, где за немецкое качество приходится платить тщательной проверкой всех документов и технических узлов. Только полное соответствие регламентам позволяет самарским аграриям удерживать позиции.

"Земельный ресурс региона используется максимально прагматично. Мы видим, как посевные площади адаптируются под экспортный спрос. Это не просто сельское хозяйство, это высокоточная индустрия", — заявил в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Успех на китайском рынке требует такой же осторожности и внимания к деталям, как попытки помирить двух кошек в одной квартире. Нужно учитывать все нюансы и интересы сторон. В противном случае можно столкнуться с дефицитом доверия, который бывает страшнее, чем дефицит бензина в разгар туристического сезона.

Ответы на популярные вопросы об экспорте зерна

Почему экспорт в Китай вырос именно сейчас?

Сработал эффект накопленной компетенции: производители Самары адаптировали качество продукции под жесткие фитосанитарные нормы КНР и прошли официальную регистрацию.

Какие культуры Самарской области наиболее востребованы?

В лидерах — технические и масличные культуры, такие как лен и подсолнечное масло, а также высокобелковый горох и гречиха.

Кто проверяет качество продукции перед отправкой?

Основным верификатором выступает Россельхознадзор и лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ", которые гарантируют отсутствие в партиях опасных организмов и примесей.

Как КНР контролирует ввоз продовольствия?

Китай использует систему обязательной регистрации зарубежных поставщиков и проводит выборочный лабораторный контроль каждой входящей партии на границе.

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