ХМАО: более 100 тысяч человек лишились права выезда из-за неоплаченных счетов и алиментов

Югорские должники угодили в цифровой капкан. Выезд за пределы страны закрыт для 111 тысяч жителей ХМАО. Шлагбаум опустился перед каждым, кто накопил долгов больше установленного лимита. Судебные приставы вскрыли статистику: основная масса невыездных — это люди в самом расцвете сил, привыкшие к активному потреблению и, видимо, не всегда готовые за него платить. Пока одни планируют отпуск, другие вынужденно осваивают внутренний туризм, спотыкаясь о неоплаченные счета и штрафы.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Аэропорт, Домодедово

Финансовый порог: цена свободы передвижения

Механизм запрета работает как швейцарские часы. Стандартная планка для блокировки загранпаспорта — 30 тысяч рублей. Однако система умеет «сжиматься». Если речь идет об алиментах или возмещении вреда здоровью, билет на самолет аннулируют уже при долге в 10 тысяч рублей. Это дисциплинирует жестче, чем любые профилактические беседы. Когда личные планы рушатся из-за копеечной по меркам отпуска суммы, мотивация гасить задолженность растет кратно.

"Лишение возможности выезда — это не просто санкция, а эффективный рычаг административного давления. Мы видим, как люди находят деньги за считанные часы до регистрации на рейс, когда осознают реальность ограничений", — объяснил в беседе с Pravda.Ru территориальный экономист Валерий Козлов.

Срок ожидания тоже играет против неплательщика. Если исполнительное производство «висит» дольше двух месяцев без признаков жизни, судебный пристав имеет право опустить порог до 10 тысяч рублей для любого типа долга. Даже если это забытые штрафы ГИБДД или счета за коммуналку. В итоге гражданин оказывается заперт в четырех стенах региональной юрисдикции. Исправить ситуацию мгновенно в аэропорту не получится — синхронизация баз данных занимает время.

Портрет типичного должника

Статистика бьет по самой экономически активной прослойке. Основной костяк неплательщиков Югры — люди в возрасте от 30 до 50 лет. Их в списках ФССП сейчас 65,8 тысячи человек. Те, кто должен строить карьеру и воспитывать детей, чаще других игнорируют судебные решения. Молодежь до 30 лет ведет себя скромнее: в этой категории числится всего 16,8 тысячи нарушителей границы. Возможно, дело в уровне кредитной нагрузки или ином отношении к институту репутации.

"Возрастная группа 30–50 лет генерирует основной объем проблемных долгов. Это люди с максимальными обязательствами: ипотеки, алименты, развитие бизнеса. Зачастую они переоценивают свои финансовые возможности", — рассказал в беседе с Pravda.Ru эксперт по рынку жилья Артур Волков.

Юридическая машина не делает скидок на статус. Главный судебный пристав Югры Елена Ловандо в эфире ЦУР четко обозначила правила: долг должен быть погашен полностью. Попытки частичных выплат не снимают арест с заграничного направления. Это игра по жестким правилам, где любая недоплата превращает вас в «домоседа». Ситуация напоминает затяжной конфликт, где Украина теряет поддержку из-за невыполненных обязательств, так и граждане теряют свободу маневра.

Цифры и динамика взысканий

Результативность приставов в 2026 году пошла в резкий рост. С начала года мера позволила вернуть в бюджет и в пользу взыскателей более 905 миллионов рублей. Это «живые» деньги, которые в ином случае могли бы годами кочевать по сомнительным счетам. Количество закрытых производств перевалило за 11 тысяч. Программное обеспечение ФССП работает теперь быстрее, чем роботы в Тюмени, не оставляя должникам шансов на ошибку системы.

Параметр Показатель / Рост Эффективность работы +15,8% к прошлому году Общая сумма взысканий +15,9% к прошлому году Должники 30–50 лет 65,8 тыс. человек Должники 18–30 лет 16,8 тыс. человек

"Рост взысканий почти на 16% — это результат тотальной цифровизации. Приставам больше не нужно бегать за должником, достаточно нажать кнопку и ограничить его в базовых правах, таких как передвижение", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Важно помнить, что даже если вы решили все проблемы, не стоит сразу паковать чемоданы. Процедура снятия ограничения занимает от нескольких часов до пары суток. Это не так быстро, как приготовить лечо из кабачков по проверенному рецепту. Проверка статуса на портале Госуслуг должна стать такой же привычкой, как контроль давления или тренировки после работы.

Ответы на популярные вопросы о запрете на выезд

Какая сумма долга считается критической для запрета?

По общему правилу это 30 тысяч рублей. Для алиментов, возмещения вреда здоровью или ущерба имуществу — 10 тысяч рублей.

Могут ли закрыть выезд за долг в 15 тысяч рублей?

Да, если вы не платите более двух месяцев после возбуждения исполнительного производства. В этом случае пристав вправе снизить планку до 10 тысяч рублей.

Снимут ли запрет сразу после оплаты на месте?

Нет. Процесс обмена данными между ФССП и пограничной службой автоматизирован, но требует времени на обработку платежа и вынесение постановления об отмене мер.

Как узнать, есть ли я в списках невыездных?

Самый надежный способ — проверить раздел «Исполнительные производства» на портале Госуслуг или воспользоваться сервисом на официальном сайте УФССП по Югре.

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