Бешенство кочует по Кузбассу: рядом с Кемеровом под карантин попало ещё одно село

Власти Кузбасса вводят очередной карантин по бешенству рядом с областным центром. Ограничения распространяются на село Пинигино в Топкинском округе. Местные чиновники подписали постановление спустя несколько дней после завершения режима в других частях региона. Редакция разбирается, как устроена локализация очага и что грозит жителям поселения.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Лиса с оскаленными зубами

Режим в зоне поражения

Очаг бешенства зафиксировали у северной границы села Пинигино. Радиус карантинной территории составляет одну тысячу метров. Режим действует 60 дней со дня уничтожения последнего больного зверя или его туши. За этот период ветеринары должны провести полную дезинфекцию территории.

Жителям запрещено вывозить скот за пределы очага. Исключение составляют лишь вакцинированные особи, прошедшие процедуру не позднее 179 дней до момента перемещения. Охота на диких зверей в границах зоны также находится под запретом.

"Частая смена локаций очагов говорит о нестабильной эпизоотической обстановке в дикой фауне. Инспектора вынуждены реагировать оперативно, чтобы зараза не ушла в частные подворья", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Валерий Дмитриевич Козлов.

Вектор антикризисных мер

В неблагополучном пункте запретили проводить выставки и ярмарки сельскохозяйственных животных. Ветеринарные службы обязаны провести подворный обход, чтобы выявить подозрительных особей. Всех бездомных псов и кошек в радиусе километра отметят и поместят в изоляторы на две недели.

"Работа ветеринаров в таких условиях превращается в бесконечный конвейер. Важно понимать, что вакцинация — единственный способ отсечь угрозу для домашнего поголовья и людей", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист Ольга Николаевна Морозова.

Параметр контроля Статус карантина Радиус зоны действия 1000 метров Длительность изоляции 60 дней

Контролировать исполнение предписаний поручили министру сельского хозяйства региона. Вакцинация охватит все виды скота, включая лошадей, овец и свиней. Фермерам советуют избегать контакта с дикими животными, которые выходят к человеческому жилью.

"Ситуация требует жесткости в исполнении инструкций. Любое послабление в карантинной зоне чревато новым витком распространения болезни", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик Владимир Николаевич Орлов.

Ответы на популярные вопросы о карантине

Кого именно коснутся ограничения на перемещение?

Жителей и владельцев животных в радиусе километра от точки обнаружения вируса. Запрещен ввоз и вывоз любых восприимчивых видов без ветеринарного подтверждения вакцинации.

Что будет с отловленными животными?

Их обязаны изолировать на 14 дней. Затем ветеринары проводят осмотр и решают вопрос об обязательной прививке.