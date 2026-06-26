Миллионные долги за лесные пожары в Бурятии: суд решил, кто будет платить за вертолет и тушение

Баунтовский районный суд завершил разбирательство по делу о масштабном пожаре, спровоцированном детской игрой с огнем. Четырнадцатилетний подросток, решивший поджечь сухую траву, стал причиной лесного бедствия, площадь которого составила около 1154 гектаров. Ликвидировать угрозу удалось лишь спустя двое суток, после вмешательства группировки из 34 человек.
Информационная система дистанционного мониторинга зафиксировала первые термоточки 7 мая 2026 года. Работа профильных служб по борьбе с пожарами оказалась дорогостоящей: общие затраты на тушение превысили 4,9 миллиона рублей. Значительную часть бюджета поглотила эксплуатация авиации — только аренда Ми-8 обошлась в 3,18 миллиона рублей.
"Масштаб ущерба при лесных пожарах зачастую кратно превышает операционные расходы на их ликвидацию. Аренда вертолетной техники для десантирования групп и тушения с воздуха формирует до 70% стоимости всего спасательного комплекса", — разъяснил региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.
Районная прокуратура инициировала иск к несовершеннолетнему и его родителям. С учетом тяжелого имущественного положения семьи суд снизил сумму взыскания до 2,5 миллиона рублей. Дополнительно размер госпошлины сократили с 40 до 10 тысяч рублей. Согласно вердикту, бремя выплат ложится на родителей, чьи дети часто попадают в инциденты, требующие серьезных восстановительных работ, если у самого виновника нет активов или доходов.
"Административная ответственность для родителей при таких инцидентах — обязательная мера. Юридически обязанность по возмещению вреда переходит к законным представителям, пока ребенок не станет дееспособным и не начнет зарабатывать самостоятельно", — подчеркнула юрист Светлана Владимировна Фёдорова.
|Показатель
|Сумма (рубли)
|Заявленный ущерб
|4 934 737
|Сумма взыскания
|2 500 000
Данная ситуация наглядно показывает, как локальное нарушение превращается в финансовую катастрофу для семьи. Природопользование — сфера жесткого контроля, где даже короткая безответственность влечет последствия масштаба кризиса критической инфраструктуры.
"Рост лесных пожаров часто коррелирует с пренебрежением элементарными правилами безопасности. В таких условиях ущерб природе становится невосполнимым, а финансовые издержки ложатся тяжким бременем на бюджеты всех уровней, если виновных не удается привлечь к ответственности", — отметил эколог Игорь Петрович Степанов.
Родители или опекуны. С 14 лет подросток несет имущественную ответственность, но при отсутствии у него доходов и собственности долг переходит на законных представителей.
Да. Суд учитывает имущественное положение семьи и наличие иждивенцев, что позволяет существенно уменьшить размер итоговой компенсации.
Взыскание с родителей останавливается, как только ребенок становится совершеннолетним либо если у него появляются личные доходы или имущество, за счет которых можно погасить долг.
Помимо гражданского иска, родителей привлекают к административной ответственности за неисполнение обязанностей по контролю за поведением несовершеннолетнего ребенка.
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