Миллионные долги за лесные пожары в Бурятии: суд решил, кто будет платить за вертолет и тушение

Баунтовский районный суд завершил разбирательство по делу о масштабном пожаре, спровоцированном детской игрой с огнем. Четырнадцатилетний подросток, решивший поджечь сухую траву, стал причиной лесного бедствия, площадь которого составила около 1154 гектаров. Ликвидировать угрозу удалось лишь спустя двое суток, после вмешательства группировки из 34 человек.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region Лесной пожар

Цена ошибки: вертолеты и человеко-часы

Информационная система дистанционного мониторинга зафиксировала первые термоточки 7 мая 2026 года. Работа профильных служб по борьбе с пожарами оказалась дорогостоящей: общие затраты на тушение превысили 4,9 миллиона рублей. Значительную часть бюджета поглотила эксплуатация авиации — только аренда Ми-8 обошлась в 3,18 миллиона рублей.

"Масштаб ущерба при лесных пожарах зачастую кратно превышает операционные расходы на их ликвидацию. Аренда вертолетной техники для десантирования групп и тушения с воздуха формирует до 70% стоимости всего спасательного комплекса", — разъяснил региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Судебное решение и долговая ответственность

Районная прокуратура инициировала иск к несовершеннолетнему и его родителям. С учетом тяжелого имущественного положения семьи суд снизил сумму взыскания до 2,5 миллиона рублей. Дополнительно размер госпошлины сократили с 40 до 10 тысяч рублей. Согласно вердикту, бремя выплат ложится на родителей, чьи дети часто попадают в инциденты, требующие серьезных восстановительных работ, если у самого виновника нет активов или доходов.

"Административная ответственность для родителей при таких инцидентах — обязательная мера. Юридически обязанность по возмещению вреда переходит к законным представителям, пока ребенок не станет дееспособным и не начнет зарабатывать самостоятельно", — подчеркнула юрист Светлана Владимировна Фёдорова.

Показатель Сумма (рубли) Заявленный ущерб 4 934 737 Сумма взыскания 2 500 000

Данная ситуация наглядно показывает, как локальное нарушение превращается в финансовую катастрофу для семьи. Природопользование — сфера жесткого контроля, где даже короткая безответственность влечет последствия масштаба кризиса критической инфраструктуры.

"Рост лесных пожаров часто коррелирует с пренебрежением элементарными правилами безопасности. В таких условиях ущерб природе становится невосполнимым, а финансовые издержки ложатся тяжким бременем на бюджеты всех уровней, если виновных не удается привлечь к ответственности", — отметил эколог Игорь Петрович Степанов.

Ответы на популярные вопросы о возмещении ущерба

Кто платит за тушение пожара, если виновник ребенок?

Родители или опекуны. С 14 лет подросток несет имущественную ответственность, но при отсутствии у него доходов и собственности долг переходит на законных представителей.

Могут ли снизить сумму взыскания?

Да. Суд учитывает имущественное положение семьи и наличие иждивенцев, что позволяет существенно уменьшить размер итоговой компенсации.

Когда прекращаются выплаты родителей?

Взыскание с родителей останавливается, как только ребенок становится совершеннолетним либо если у него появляются личные доходы или имущество, за счет которых можно погасить долг.

Что грозит родителям?

Помимо гражданского иска, родителей привлекают к административной ответственности за неисполнение обязанностей по контролю за поведением несовершеннолетнего ребенка.

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