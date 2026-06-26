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Отказали на нескольких АЗС: курским атлетам пришлось толкать заглохший автобус до заправки под Пензой

Россия » Поволжье » Пенза

Автобус с курскими атлетами заглох прямо на трассе под Пензой. Топливный бак пуст. Соревнования на кону, а до Чемпионата России километры. Тренер Анна Разинькова выложила в сеть кадры отчаяния: спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата вынуждены толкать многотонную машину к колонке.

Курские атлеты и заглохший автобус под Пензой
Фото: страница тренера Анны Разиньковой во "ВКонтакте" is licensed under public domain
Курские атлеты и заглохший автобус под Пензой

Борьба за каждый метр

Команда клуба "Кимберлит" направлялась на важнейший старт сезона. Легкая атлетика и пауэрлифтинг для этих ребят — не просто спорт, это способ доказать себе право на победу. Однако технический сбой превратил поездку в выживание. Ситуация осложнялась тем, что спортсмены нуждаются в особом сопровождении и технике.

"Пенза, закончилось топливо, были на нескольких заправках, не заправили", — написала Анна Разинькова в своем блоге.

Команда оказалась в ловушке на глухой трассе, где каждый час промедления приближал срыв выступления на национальном первенстве.

"Любые перебои в логистике критически сказываются на восстановлении атлета. Постоянный стресс, вынужденная физическая нагрузка при толкании транспорта, нарушение режима питания — это прямой путь к травмам на соревнованиях", — отметил в беседе с Pravda. Ru инструктор по реабилитационному фитнесу Артём Ковалёв.

Рука помощи от Пензы

Ситуация разрешилась благодаря вмешательству спортивных властей региона. Местный центр подготовки и профильное министерство Пензенской области оперативно среагировали на сигнал бедствия. После заправки команда продолжила путь.

 

"Спортивная логистика — это отлаженный механизм. Если выпадает одно звено, рушится весь график подготовки к пиковой форме атлета. Хорошо, что местные власти отреагировали быстро", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Ответы на популярные вопросы о логистике спортсменов

Почему возникли трудности с заправкой автобуса?

Спецтранспорт требует особого планирования маршрутов. На загруженных трассах выбор заправочных станций с подходящим оборудованием и доступом ограничен, что при сбое в графике создает дефицит выбора.

Как форс-мажоры влияют на результат соревнований?

Спортсмены теряют время на отдых и восстановление. Нервное напряжение истощает ресурсы организма, которые необходимы для концентрации на снаряде или беговой дорожке.

Кто несет ответственность за безопасность атлетов в пути?

Ответственность лежит на организаторах поездки и тренерском штабе, однако при возникновении чрезвычайных ситуаций на федеральных трассах поддержку оказывают местные органы власти.

Как атлеты готовятся к таким переездам?

Тренеры стараются минимизировать риски через тщательный учет питания, медицинских препаратов и график остановок, однако человеческий фактор и технические поломки предугадать невозможно.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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