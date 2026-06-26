Люди в ярости от пустых обещаний: в Ейске 13 тысяч семей лишились базового ресурса в пик жары

В Ейске разгорается настоящий коммунальный бунт. Почти 13 тысяч семей в разгар южного пекла остались без горячей воды. Причина прозаична и горька: местная ресурсоснабжающая организация накопила перед "Газпромом" долг в 110 миллионов рублей. Лимит терпения поставщика исчерпан — вентиль закручен. Пока чиновники разводят руками, сославшись на отсутствие прямых договоров, простые люди пошли в суд. Терпеть холодный душ и бесконечные кастрюли на печи ейчане больше не намерены.

Фото: pixabay.com by delo is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Счётчик воды

Судебная тяжба: жители против газового гиганта

Город замер в ожидании 26 июня. Именно в этот день Ейский городской суд должен вынести вердикт по искам инициативной группы горожан. Люди требуют одного: вернуть газ на котельные немедленно, не дожидаясь, пока коммунальщики и поставщики разберутся со своими миллионами. Ситуация критическая — под удар попали не только 46 многоквартирных домов, но и социальные объекты, включая детский лагерь. Земля дышит жаром, а помыться детям негде.

"Ситуация, когда добросовестные плательщики становятся заложниками долгов посредников, недопустима. Судебная практика в таких случаях часто встает на сторону потребителей, поскольку ограничение ресурса не должно нарушать права граждан, исправно оплачивающих счета", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Районные власти заняли позицию сторонних наблюдателей. Депутат Александр Батуринец подтвердил: юристы администрации не видят оснований для исков к "Газпрому", так как формально мэрия с компанией не договаривалась. Пока чиновники изучают параграфы, жители скупают "синенькие" на базаре и греют воду в тазах. Это уже не первый случай, когда на Кубани суд обнулил аппетиты компании, пытавшейся переложить свои проблемы на плечи жильцов.

Быт на грани: кастрюли, чайники и перегруженные сети

Девять из десяти котельных Ейска сейчас — просто груды холодного металла. Город судорожно переходит на "автономку". В магазинах электроники очереди: люди массово скупают бойлеры и водонагреватели. Это создает новую беду — старые сети, и так измотанные кондиционерами в июньский зной, начинают плавиться. Летний сезон в Приазовье всегда был испытанием, но в этом году он бьет рекорды по накалу страстей.

Показатель Значение в Ейске Количество пострадавших квартир ~ 13 000 Сумма задолженности организации 110 млн рублей Доля отключенных котельных 90% Охваченные улицы 15 основных магистралей

Пока одни сражаются за воду, другие следят за общим состоянием региона. Кубань сейчас напоминает перегретый котел: тут и дефицит бензина на трассах, и постоянная угроза инфраструктуре. В таких условиях перебои с ЖКХ становятся последней каплей, переполняющей чашу терпения.

"Износ тепловых сетей и неэффективное управление муниципальными активами приводят к кассовым разрывам. Если не реформировать систему расчетов, когда деньги идут напрямую поставщику, минуя прокладки-организации, подобные кризисы будут повторяться в каждом втором районе", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Коммунальный тупик: кто виноват и что делать

Кризис в Ейске — не единственный в крае. В поселке Березовом жители ЖК "Прогресс" и вовсе сидят без воды больше месяца. Там цена вопроса — 18 миллионов рублей. Пока руководство должников пытается вымолить рассрочку у газовиков, жизнь в многоэтажках превращается в испытание на прочность.

"Налоговые доходы региона растут, но они часто уходят на новые стройки, в то время как старая инфраструктура гниет. Ейску нужны не только судебные иски, но и целевые субсидии на покрытие долгов жизнеобеспечивающих предприятий", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по региональным бюджетам Валерий Козлов.

Если судебное решение 26 июня не вернет газ, социальный градус в курортном Ейске может превысить климатический. Власти края пока молчат, но долго игнорировать холодные краны 13 тысяч семей не получится. Либо будет найден компромисс по долгам, либо региону придется экстренно "тушить" пожар народного гнева.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Ейске

Почему "Газпром" отключил воду, если я плачу вовремя?

Газовики отключают не конкретные квартиры, а котельные за долги управляющей или ресурсоснабжающей компании. Ваши деньги могли осесть на счетах посредника и не дойти до поставщика газа.

Что делать, если горячей воды нет больше двух недель?

Нормативный срок планового отключения — 14 суток. Если он превышен, необходимо подавать жалобу в ГЖИ, прокуратуру и, как сделали ейчане, коллективный иск в суд о нарушении прав потребителей.

Поможет ли установка бойлера сэкономить?

В условиях тарифов 2026 года электроэнергия для нагрева воды обходится дороже газового подогрева. Кроме того, массовое использование водонагревателей ведет к авариям на внутридомовых электросетях.

Может ли администрация города погасить долг котельной?

Напрямую из бюджета платить за частную или коммерческую организацию запрещено — это нецелевое использование средств. Однако власти могут выделить субсидию на модернизацию или инициировать процедуру банкротства недобросовестного управленца.

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