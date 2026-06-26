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Сибирь превратилась в гигантский костёр: тайга полыхает, а угроза пряталась в лесу задолго до огня

Россия » Сибирь

Сибирь снова в огне. В Красноярском крае полыхает более 200 тысяч гектаров тайги. Северные районы — Эвенкия, Туруханский и Енисейский округа — превратились в гигантский костер. На ликвидацию бросили армаду: две тысячи человек, десятки самолетов и вертолетов. В регион стянули резервы из Бурятии и Забайкалья. Пока пожарные работают на износ, копая траншеи вручную и закидывая пламя землей, вскрылась системная гниль. Выяснилось, что миллионы, вбуханные в дроны и видеокамеры, не спасают, когда лес уничтожен изнутри. Настоящий виновник бедствия — сибирский шелкопряд, превративший живые массивы в горы сухого хвороста.

Лесной пожар
Фото: flickr.com by U.S. Forest Service- Pacific Northwest Region, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Лесной пожар

Битва за север: люди против стихии

Ситуация напоминает катастрофу 2019 года. Леса горят в труднодоступных местах, куда техника не дойдет — дорог просто нет. Пожарные десантники создают минерализованные полосы взрывами и используют самолет-зондировщик для вызова дождей. В крае действует режим ЧС. Ресурсов тратят море: только развитие инфраструктуры и закупка спецсредств по нацпроекту должны были минимизировать риски, но реальность оказалась жестче отчетов.

Шелкопряд как детонатор: почему горит тайга

Власти годами боролись со следствием, закупая камеры и датчики. Причина же сидит в хвое. Сибирский шелкопряд пожирает кедры и лиственницы, оставляя после себя мертвые скелеты деревьев. Этот сухостой — идеальное топливо. Огонь по таким участкам летит с бешеной скоростью, перепрыгивая через реки при любом порыве ветра. Эффективность тушения падает до нуля, когда горит не просто подстилка, а гектары мертвого леса.

Показатель Текущая ситуация
Площадь горения Более 200 000 га
Задействовано людей Свыше 2000 человек
Поражено вредителем Около 887 000 га
Авиагруппировка 30 бортов ежедневно

Проблема упирается в бюрократию. Специалисты "Рослесозащиты" твердят: погибший лес надо вырубать немедленно. Пока дерево не заселили другие вредители, оно еще годится для переработки. Это и деньги в бюджет, и рабочие места, и, главное — устранение "пороховой бочки" из тайги. Но санитарные рубки блокируют экологи, опасаясь, что под видом мертвых деревьев спилят здоровые. В итоге лес не достается никому, кроме огня.

"Инвестиции в лесной сектор требуют четкого понимания рисков. Когда огромные площади стоят пораженными и могут вспыхнуть, это бьет по долгосрочному планированию. Если древесина пропадает, регион теряет доходы, которые могли бы пойти на социальные нужды", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Закон против здравого смысла: заброшенные делянки

Еще один пласт проблемы — арендаторы. Многие участки, пораженные вредителем, брошены. Бизнесмены разоряются или считают вывоз такой древесины нерентабельным. Из-за юридических проволочек землю нельзя оперативно передать тем, кто готов навести порядок. Спрос на качественный стройматериал в Сибири растет, даже несмотря на то, что стоимость торжеств и жизни в целом идет вверх. Лес гниет на корню, закрепленный за "мертвыми душами", а чиновники не спешат отбирать участки у нерадивых хозяев.

Пока законодатели не решат вопрос с обязательной очисткой леса от мертвых насаждений, пожарным придется тушить последствия. Новые технологии вроде тех, что создают юные техники из Кузбасса, помогают в разведке, но не могут убрать из тайги миллионы тонн сухого горючего. Нужна политическая воля, а не просто закупка новой техники.

"Изменение климата провоцирует более длинные периоды засухи в Сибири. Это делает пораженные шелкопрядом леса еще опаснее. Без системного изъятия сухостоя мы будем видеть такие пожары каждый год", — предупредил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о лесных пожарах

Почему нельзя потушить леса с самолетов за один день?

Площадь возгорания колоссальна, а вода с танкеров часто испаряется, не долетая до земли из-за высокой температуры. Авиация лишь сбивает пыл, основная работа — за людьми на земле.

Как шелкопряд помогает пожарам?

Насекомое съедает хвою, дерево засыхает. Мертвый лес лишен естественной влаги и смолистой защиты, становясь идеальным проводником для верхового огня.

Куда смотрят арендаторы лесных участков?

Многие участки де-юре заняты, но де-факто брошены из-за убыточности или банкротства владельцев, при этом закон не позволяет быстро изъять их.

Помогают ли современные камеры слежения?

Они помогают быстро заметить дым, но не устраняют причину — избыток сухостойного горючего материала в тайге.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, климатолог Павел Лебедев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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