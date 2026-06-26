От 50 до 400 тысяч за три дня: цены на отели во Владивостоке взлетели до рекордных значений из-за ВЭФ

Владивосток расчехляет гостиничные номера под ВЭФ-2026. Бронирование открыто, а цифры в официальных списках Росконгресса заставляют пересмотреть бюджет даже опытных бизнес-путешественников. Ценник за трехдневный "минимум" стартует от 49,8 тысячи и улетает в стратосферу — к отметке 395 тысяч рублей.
Рынок размещения Владивостока и Артема разделился на два полюса. Пирамиду возглавляет "Звезда моря" в бухте Лазурная. Резиденция здесь выкатывает прайс — 131,6 тысячи рублей за ночь. Три дня обойдутся в 394,8 тысячи. По соседству, в игорной зоне "Приморье", люкс в Tigre de Cristal Hotel заберет из бюджета около 259,8 тысячи рублей. Бронза у гостиницы "Патрокл" с их видом на море ценой в 252 тысячи за тот же период.
"Бизнес-сезон во Владивостоке — это всегда проверка на прочность операционной модели отелей. Высокий спрос в сжатые сроки диктует свои условия, и тарифы на такие даты редко коррелируют с обычным прайсом", — отметил в беседе с Pravda. Ru управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.
|Объект размещения
|Стоимость за 3 дня (руб.)
|Звезда моря (резиденция)
|394 800
|Tigre de Cristal Hotel
|259 800
|Гостиница "Патрокл"
|252 000
|Гостиница "Риал"
|49 800
Для тех, кто хочет жить ближе к эпицентру, доступен гостиничный комплекс ДВФУ "Орфей". Кампус острова Русский обеспечивает преимущество в виде 15-минутной прогулки до площадки форума. Стартовый прайс — от 71,7 тысячи рублей за три дня. Это компромисс между логистикой и расходами.
"Стратегия выбора отеля на время форума зависит от повестки делегата. Если важна нетворкинг-площадка и близость к кампусу, переплата оправдана экономией времени на логистических пробках", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка Илья Роденко.
Бюджетный сегмент не пустует. Гостиница "Риал" выставляет ценник в 49,8 тысячи рублей. "Аврора Парк Отель" просит 53,4 тысячи, "Акфес-Сейо" — 58,8 тысячи рублей. Эти объекты — фундамент для тех, кто ищет прагматичный подход.
Основной канал для участников ВЭФ — сервис Росконгресса. Это гарантия аккредитации и соответствия стандартам форума.
Рынок Владивостока в сентябре перегрет. Обычно цены только растут из-за высокого спроса и ограниченного фонда номеров.
Жилье за городом дешевле, но учитывайте время на дорогу. Пробки в дни форума могут стать критическим фактором.
Аренда квартир вариативна, но не дает сервисного сопровождения и часто выпадает из системы официального трансфера, что для делегата неудобно.
Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.