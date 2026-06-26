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От 50 до 400 тысяч за три дня: цены на отели во Владивостоке взлетели до рекордных значений из-за ВЭФ

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Владивосток расчехляет гостиничные номера под ВЭФ-2026. Бронирование открыто, а цифры в официальных списках Росконгресса заставляют пересмотреть бюджет даже опытных бизнес-путешественников. Ценник за трехдневный "минимум" стартует от 49,8 тысячи и улетает в стратосферу — к отметке 395 тысяч рублей.

Ресепшн
Фото: commons.wikimedia.org by Patrick Pelletier, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ресепшн

Ценовой диапазон: от "стандарта" до "премиум"

Рынок размещения Владивостока и Артема разделился на два полюса. Пирамиду возглавляет "Звезда моря" в бухте Лазурная. Резиденция здесь выкатывает прайс — 131,6 тысячи рублей за ночь. Три дня обойдутся в 394,8 тысячи. По соседству, в игорной зоне "Приморье", люкс в Tigre de Cristal Hotel заберет из бюджета около 259,8 тысячи рублей. Бронза у гостиницы "Патрокл" с их видом на море ценой в 252 тысячи за тот же период.

"Бизнес-сезон во Владивостоке — это всегда проверка на прочность операционной модели отелей. Высокий спрос в сжатые сроки диктует свои условия, и тарифы на такие даты редко коррелируют с обычным прайсом", — отметил в беседе с Pravda. Ru управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.

Объект размещения Стоимость за 3 дня (руб.)
Звезда моря (резиденция) 394 800
Tigre de Cristal Hotel 259 800
Гостиница "Патрокл" 252 000
Гостиница "Риал" 49 800

Локация как фактор стоимости

Для тех, кто хочет жить ближе к эпицентру, доступен гостиничный комплекс ДВФУ "Орфей". Кампус острова Русский обеспечивает преимущество в виде 15-минутной прогулки до площадки форума. Стартовый прайс — от 71,7 тысячи рублей за три дня. Это компромисс между логистикой и расходами.

"Стратегия выбора отеля на время форума зависит от повестки делегата. Если важна нетворкинг-площадка и близость к кампусу, переплата оправдана экономией времени на логистических пробках", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка Илья Роденко.

Бюджетный сегмент не пустует. Гостиница "Риал" выставляет ценник в 49,8 тысячи рублей. "Аврора Парк Отель" просит 53,4 тысячи, "Акфес-Сейо" — 58,8 тысячи рублей. Эти объекты — фундамент для тех, кто ищет прагматичный подход.

Ответы на популярные вопросы о бронировании

Где лучше искать варианты жилья?

Основной канал для участников ВЭФ — сервис Росконгресса. Это гарантия аккредитации и соответствия стандартам форума.

Стоит ли ждать снижения цен ближе к осени?

Рынок Владивостока в сентябре перегрет. Обычно цены только растут из-за высокого спроса и ограниченного фонда номеров.

Выгодно ли бронировать отели в Артеме?

Жилье за городом дешевле, но учитывайте время на дорогу. Пробки в дни форума могут стать критическим фактором.

Сильно ли отличается посуточная аренда квартир от гостиниц?

Аренда квартир вариативна, но не дает сервисного сопровождения и часто выпадает из системы официального трансфера, что для делегата неудобно.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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