Леса не спрячут: ФСИН вычислила 25 беглецов за пару недель в Кировской области

В Кировской области подвели итоги оперативно-розыскного мероприятия "Уклонист", которое длилось 11 дней. За это время сотрудники регионального управления ФСИН нашли и задержали 25 человек, скрывавшихся от правосудия или воинской службы. Силовики проверили около 300 жилых адресов и мест вероятного нахождения беглецов по всей территории области.

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Среди задержанных оказались 17 граждан, которые игнорировали приговоры судов и не являлись для отбывания уголовного наказания. Еще восемь человек — это военнослужащие, которые самовольно покинули свои части и прятались в кировских лесах и населенных пунктах. Параллельно оперативники ведомства обнаружили еще восемь человек, которые находились в розыске по линии Министерства внутренних дел.

"Поиск людей, скрывающихся от правосудия, — это не только вопрос исполнения наказания, но и серьезная нагрузка на региональные ведомства. Часто такие оперативные мероприятия требуют плотного взаимодействия разных структур, что в итоге помогает снизить уровень преступности на местах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

В оперативных группах работали более 50 сотрудников службы исполнения наказаний. Они выезжали в отдаленные районы области, проверяли съемные квартиры, дачи и заброшенные постройки, где могли осесть нарушители закона. Основной упор делался на отработку круга связей разыскиваемых, включая родственников и знакомых.

Несмотря на завершение активной фазы мероприятия, в управлении ФСИН подчеркивают, что работа в этом направлении не прекращается. Все задержанные сейчас находятся под стражей или переданы в соответствующие ведомства для дальнейшего разбирательства. Те, кто бежал из воинских частей, переданы военным следователям для принятия процессуальных решений.