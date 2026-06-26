Ложка дёгтя оказалась не поговоркой: проверка заведений общепита Красноярска испортила аппетит

Красноярские столовые и пункты общепита попали под проверку специалистов ЦОК АПК. Лаборатория изучила 186 проб готовых блюд, от салатов до лагмана. Результаты оказались пугающими: почти каждый двадцатый образец содержит опасные микроорганизмы. Мы расскажем, что именно нашли в еде, почему это происходит и как защитить себя от некачественного обеда.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с клубникой и руколой

Результаты лабораторной экспертизы

Эксперты проверили закуски из папоротника, овощные ассорти и гарниры. В 8 образцах салатов инспекторы выявили нарушения санитарных правил. В тарелки красноярцев попали кишечная палочка и листерии. Проверка показала, что даже простая перловая каша может таить угрозу при несоблюдении технологии.

"Обнаружение таких показателей в готовой продукции — это прямой сигнал о том, что на кухне не соблюдаются правила обработки сырья. Кухня в общепите работает как сложный механизм, и любая поломка ведет к заражению", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Нарушение Последствие для организма Кишечная палочка Пищевое отравление и интоксикация Листерии Поражение внутренних систем организма

Почему еда становится опасной

Заражение продукции происходит из-за небрежности персонала или экономии на условиях хранения. Высокий уровень КМАФАнМ прямо указывает на то, что продукт долго стоял в тепле или был приготовлен грязными руками. Чистота оборудования и графики мытья поверхностей перестают быть формальностью, когда на кону стоит безопасность людей.

"Владельцы заведений часто закрывают глаза на мелкие недочеты ради увеличения прибыли. Это игра с огнем. Если нормы не соблюдаются, то через неделю эти же нарушения будут стоить заведению лицензии и клиентов", — пояснил эксперт Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Какие именно блюда оказались самыми грязными?

В основном это холодные закуски и салаты со свежими овощами, которые не проходят термическую обработку после нарезки.

Что делать, если отравился в столовой?

Собирать чеки, фиксировать симптомы через врача и писать жалобу в надзорные органы для проведения проверки заведения.

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