Тигр пришёл за диваном: в Перми хищника заметили в окне мебельного магазина

В Перми в промзоне на улице Василия Васильева прохожие обнаружили живого тигра в окне мебельного магазина. Хищник прыгал по подоконнику и привлекал толпы зевак, пока владелец помещения имитировал незнание ситуации. Полиция и контролирующие органы пока не дали правовой оценки стихийному аттракциону в индустриальном квартале. Разбираемся, как дикий зверь превратился в арендуемый предмет интерьера и кто ответит за последствия.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тигр

Тигра привезли под заказ

Очевидцы зафиксировали, как полосатый хищник терся о стекло второго этажа, развлекая собравшуюся толпу. Администрация мебельного салона предпочла спрятаться за молчанием, но цепочка поставок оказалась прозрачной. Тигра доставили из Пензы исключительно для съемок с клиентами.

"Использование диких зверей в коммерческих фотосессиях без надлежащего контроля — это риск, который сложно оправдать. Ошибка в условиях содержания или транспортировки всегда ложится на плечи организаторов, которые редко обладают нужной лицензией", — отметил в беседе с Pravda.Ru Игорь Степанов.

Студия снимает ответственность

Менеджмент площадки перекладывает вину на заказчиков. По их версии, фотосессия — это частная инициатива, а помещение выступает лишь декорацией. Регулирование «живого реквизита» на российском рынке остается в серой зоне, где безопасность граждан вторична по отношению к кадру.

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"Юридически здесь мы видим явную попытку избежать контроля. Договор аренды, составленный таким образом, защищает только владельца студии, но не зрителей, оказавшихся рядом с хищником", — пояснила в беседе с Pravda.Ru Светлана Фёдорова.

Отсутствие списка разрешенных животных развязывает руки владельцам передвижных студий. В мебельном магазине тигр может оказаться даже безопаснее, чем в условиях тесного вольера, однако городская среда не предусматривает таких соседей за витриной.

"Городское пространство не приспособлено для содержания хищников даже временно. Любой стресс у животного мгновенно превращает фотостудию в зону высокой опасности", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о содержании хищников

Законно ли привозить тигра для съемок?

Закон требует наличия разрешений на использование диких зверей в культурно-зрелищных целях. Частные фотосессии часто действуют вне легального поля, скрываясь под видом реквизита.

Кто платит штраф при инциденте?

Ответственность несет владелец животного и организатор съемки. Студия стремится уйти от наказания, используя формулировки об аренде недвижимости.