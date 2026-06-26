Снайперская точность в борьбе с опухолям: казанский онкодиспансер первым в России получил уникальный комплекс ZAP-X

В казанском Республиканском клиническом онкологическом диспансере имени профессора М. З. Сигала монтируют радиохирургический комплекс ZAP-X. Оборудование позволит проводить сложные операции на головном мозге и основании черепа с точностью, недоступной прежним методам. Россияне получат доступ к такой технологии впервые.
Система ZAP-X использует сфокусированное излучение. Аппарат концентрирует дозу радиации непосредственно в патологическом очаге. Метод исключает необходимость трепанации черепа. Робот перемещается вокруг пациента, направляя лучи из разных точек под разными углами.
"Такой подход превращает лучевую терапию из "ковровой бомбардировки" в снайперский выстрел. Мы минимизируем повреждение здоровых клеток, сохраняя функциональность органов, — подчеркнул врач-онколог Владимир Капустин. — Критически важно, что система позволяет проводить коррекцию курса лечения в режиме реального времени. Мы видим динамику и адаптируем настройки под индивидуальные особенности пациента".
Основное преимущество комплекса — защита критических зон. При лечении опухолей рядом со зрительными нервами или стволом мозга обычная терапия сопряжена с рисками. ZAP-X контролирует положение опухоли с субмиллиметровой точностью.
|Характеристика
|Значение
|Цель лечения
|Очаги в ЦНС и основании черепа
|Метод доставки дозы
|Роботизированная концентрация лучей
"Масштабирование такой высокотехнологичной помощи в регионах сокращает очередь на лечение в федеральных центрах. Это реальный шаг к доступности сложной онкопомощи", — констатировала врач-терапевт Анна Кузнецова.
Традиционные методы гамма-терапии требовали громоздких систем защиты. ZAP-X спроектирован так, что не требует дорогостоящего экранирования помещений. Это упрощает внедрение комплекса в уже существующие клиники.
Не всегда. Он является альтернативой, когда опухоль расположена в труднодоступных зонах или когда состояние здоровья пациента не позволяет провести полостное вмешательство.
Радиохирургия — это амбулаторный метод. Пациент возвращается к привычной жизни практически сразу после процедуры.
Технология направлена на максимальное снижение дозы на окружающие ткани. Риск радиационного поражения здоровых участков сведен к минимуму.
Решение о применении такого метода принимает консилиум врачей на основе показаний, результатов МРТ и КТ.
Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.