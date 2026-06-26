Снайперская точность в борьбе с опухолям: казанский онкодиспансер первым в России получил уникальный комплекс ZAP-X

В казанском Республиканском клиническом онкологическом диспансере имени профессора М. З. Сигала монтируют радиохирургический комплекс ZAP-X. Оборудование позволит проводить сложные операции на головном мозге и основании черепа с точностью, недоступной прежним методам. Россияне получат доступ к такой технологии впервые.

Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рак

Принцип работы роботизированного комплекса

Система ZAP-X использует сфокусированное излучение. Аппарат концентрирует дозу радиации непосредственно в патологическом очаге. Метод исключает необходимость трепанации черепа. Робот перемещается вокруг пациента, направляя лучи из разных точек под разными углами.

"Такой подход превращает лучевую терапию из "ковровой бомбардировки" в снайперский выстрел. Мы минимизируем повреждение здоровых клеток, сохраняя функциональность органов, — подчеркнул врач-онколог Владимир Капустин. — Критически важно, что система позволяет проводить коррекцию курса лечения в режиме реального времени. Мы видим динамику и адаптируем настройки под индивидуальные особенности пациента".

Почему точность спасает ткани

Основное преимущество комплекса — защита критических зон. При лечении опухолей рядом со зрительными нервами или стволом мозга обычная терапия сопряжена с рисками. ZAP-X контролирует положение опухоли с субмиллиметровой точностью.

Характеристика Значение Цель лечения Очаги в ЦНС и основании черепа Метод доставки дозы Роботизированная концентрация лучей

"Масштабирование такой высокотехнологичной помощи в регионах сокращает очередь на лечение в федеральных центрах. Это реальный шаг к доступности сложной онкопомощи", — констатировала врач-терапевт Анна Кузнецова.

Традиционные методы гамма-терапии требовали громоздких систем защиты. ZAP-X спроектирован так, что не требует дорогостоящего экранирования помещений. Это упрощает внедрение комплекса в уже существующие клиники.

Ответы на популярные вопросы о радиохирургии

Заменяет ли этот робот обычную операцию?

Не всегда. Он является альтернативой, когда опухоль расположена в труднодоступных зонах или когда состояние здоровья пациента не позволяет провести полостное вмешательство.

Нужна ли реабилитация после сеанса?

Радиохирургия — это амбулаторный метод. Пациент возвращается к привычной жизни практически сразу после процедуры.

Безопасно ли это для здоровых органов?

Технология направлена на максимальное снижение дозы на окружающие ткани. Риск радиационного поражения здоровых участков сведен к минимуму.

Как попасть на лечение?

Решение о применении такого метода принимает консилиум врачей на основе показаний, результатов МРТ и КТ.

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