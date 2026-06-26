Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Снайперская точность в борьбе с опухолям: казанский онкодиспансер первым в России получил уникальный комплекс ZAP-X
Беркут разгромил фотоловушку: что заставило птицу в Полистовском заповеднике прийти в ярость
Тигр пришёл за диваном: в Перми хищника заметили в окне мебельного магазина
Тренеры раскрыли главный секрет тренировок после 40: забудьте о рекордах, если хотите жить дольше
Студенческий быт перестал напоминать советский анахронизм: КалмГУ решился на радикальную перемену
Рецепт лечо с кабачками, который называют идеальным: секрет в нарезке, времени и одном ингредиенте
Крымский план Зеленского повис в воздухе: на земле для ВСУ дороги не осталось
У Украины появилась новая проблема: затяжной конфликт начал бить по интересам США
Как уходил Майкл Джексон? Восстановлена детальная хроника последних 24 часов жизни артиста

Городские улицы захватили странные машины: Тюмень перешла на новый формат логистики

Россия » Урал » Тюмень

На улицах Тюмени начали замечать роботов-курьеров, которые в тестовом режиме обследуют городские локации. Автономные устройства занимаются картографированием местности и прокладкой будущих маршрутов. Несмотря на технологический прогресс, их массовое появление не спровоцирует безработицу среди местных курьеров, а лишь изменит структуру рынка логистики.

Робот-доставщик
Фото: commons.wikimedia.org by Shvicha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Робот-доставщик

Новая роль автоматизации в городской логистике

Заместитель губернатора Тюменской области Станислав Логинов уверен, что искусственный интеллект не станет прямой угрозой для сотрудников служб доставки. По его мнению, роботы займут узкоспециализированную нишу, где использование человеческого труда избыточно или слишком затратно. Как сообщает nashgorod.ru со ссылкой на чиновника, автоматизация затронет в первую очередь транспортировку документации и легких посылок внутри бизнес-кластеров.

"Я вижу несколько другую сферу применения. Это будут не доставщиками еды, а, например, документов. Это действительно классное решение для бизнеса. Сейчас большинство важных бумаг все еще доставляется курьерами или на личной машине. А для этого нужно найти парковку, потратиться на бензин, учесть амортизацию и тому подобное. А робот — гораздо менее дорогостоящее удовольствие. Его обслуживание обходится в разы дешевле — буквально тариф, как в такси", — отметил Логинов.

Перспективы внедрения роботов-курьеров в Тюмени

Внедрение автономных помощников рассматривается властями как инструмент расширения сервиса, а не замещения кадров. Логинов подчеркнул, что правительство региона и IT-компании не ставят перед собой цель лишить людей заработка. Роботизация должна снизить операционные расходы компаний на рутинные задачи, высвобождая человеческие ресурсы для более сложных процессов. Интересно, что в других отраслях дефицит кадров остается острым: например, в соседней Кемеровской области специалистам готовы платить свыше ста тысяч рублей из-за нехватки рабочих рук.

"Полная замена курьеров роботами в ближайшее десятилетие невозможна из-за сложности городской инфраструктуры и непредсказуемости дорожной обстановки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ожидается, что полноценная сеть роботов-доставщиков развернется в областной столице к завершению летнего сезона 2026 года. До этого момента устройства продолжат обучение, ориентируясь на тротуарах и в жилых кварталах. Пока технологии развиваются, жители города сталкиваются с более приземленными проблемами, такими как аномальная засуха, из-за которой грибной сезон оказался под угрозой срыва.

Ответы на популярные вопросы о роботах-курьерах

Когда роботы начнут возить заказы в Тюмени?

По прогнозам технических специалистов, полноценный запуск сервиса автономной доставки в городе запланирован на конец лета 2026 года.

Кого заменят роботы-доставщики?

В первую очередь автоматизация коснется курьеров, перевозящих документы и мелкие посылки между офисами, что позволит бизнесу экономить на логистике.

Смогут ли роботы передвигаться зимой?

Текущие испытания направлены на картографирование, однако разработчики адаптируют платформы для работы в сложных погодных условиях и на заснеженных участках.

Вырастут ли цены на доставку с внедрением ИИ?

Напротив, обслуживание роботов обходится значительно дешевле эксплуатации автомобилей, что может привести к снижению тарифов на малые дистанции.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве
Военные новости
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Недвижимость
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Садоводство, цветоводство
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Популярное
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость

Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.

Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Свободных поездок больше не будет: Крым ввел жесткие ограничения на главном транспортном узле
Свободных поездок больше не будет: Крым ввел жесткие ограничения на главном транспортном узле
Последние материалы
От агрессии к гармонии: что делать, если питомцы отказываются делить территорию
Гантели больше не для мужчин: как силовой тренинг помогает женщинам сохранить здоровье и молодость
Битва за топливо на пути в Крым: Краснодарский край захлестнул дефицит — власти призвали к жестким мерам
Нефтяные краны пришлось закрутить: внезапное ЧП на переработке парализовало экспортные потоки
Забыть это невозможно: привычка из казармы продолжает диктовать условия жизни известному актёру
По цене Гранты, но с немецким качеством: этот седан за 780 тысяч заставит забыть про корейцев
Нагрузка на рельсы растет: в Крыму радикально пересмотрели график движения пригородных поездов
Священная земля Сталинграда содрогнулась: легендарное место обрело новый сакральный смысл
Кровь хранит тайну, которую нельзя игнорировать: одна из групп оказалась маркером диабета
Эволюционный обман раскрыт: находка в итальянском Леричи переписала историю динозавров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.