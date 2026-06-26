Городские улицы захватили странные машины: Тюмень перешла на новый формат логистики

На улицах Тюмени начали замечать роботов-курьеров, которые в тестовом режиме обследуют городские локации. Автономные устройства занимаются картографированием местности и прокладкой будущих маршрутов. Несмотря на технологический прогресс, их массовое появление не спровоцирует безработицу среди местных курьеров, а лишь изменит структуру рынка логистики.

Фото: commons.wikimedia.org by Shvicha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Робот-доставщик

Новая роль автоматизации в городской логистике

Заместитель губернатора Тюменской области Станислав Логинов уверен, что искусственный интеллект не станет прямой угрозой для сотрудников служб доставки. По его мнению, роботы займут узкоспециализированную нишу, где использование человеческого труда избыточно или слишком затратно. Как сообщает nashgorod.ru со ссылкой на чиновника, автоматизация затронет в первую очередь транспортировку документации и легких посылок внутри бизнес-кластеров.

"Я вижу несколько другую сферу применения. Это будут не доставщиками еды, а, например, документов. Это действительно классное решение для бизнеса. Сейчас большинство важных бумаг все еще доставляется курьерами или на личной машине. А для этого нужно найти парковку, потратиться на бензин, учесть амортизацию и тому подобное. А робот — гораздо менее дорогостоящее удовольствие. Его обслуживание обходится в разы дешевле — буквально тариф, как в такси", — отметил Логинов.

Перспективы внедрения роботов-курьеров в Тюмени

Внедрение автономных помощников рассматривается властями как инструмент расширения сервиса, а не замещения кадров. Логинов подчеркнул, что правительство региона и IT-компании не ставят перед собой цель лишить людей заработка. Роботизация должна снизить операционные расходы компаний на рутинные задачи, высвобождая человеческие ресурсы для более сложных процессов. Интересно, что в других отраслях дефицит кадров остается острым: например, в соседней Кемеровской области специалистам готовы платить свыше ста тысяч рублей из-за нехватки рабочих рук.

"Полная замена курьеров роботами в ближайшее десятилетие невозможна из-за сложности городской инфраструктуры и непредсказуемости дорожной обстановки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ожидается, что полноценная сеть роботов-доставщиков развернется в областной столице к завершению летнего сезона 2026 года. До этого момента устройства продолжат обучение, ориентируясь на тротуарах и в жилых кварталах. Пока технологии развиваются, жители города сталкиваются с более приземленными проблемами, такими как аномальная засуха, из-за которой грибной сезон оказался под угрозой срыва.

Ответы на популярные вопросы о роботах-курьерах

Когда роботы начнут возить заказы в Тюмени?

По прогнозам технических специалистов, полноценный запуск сервиса автономной доставки в городе запланирован на конец лета 2026 года.

Кого заменят роботы-доставщики?

В первую очередь автоматизация коснется курьеров, перевозящих документы и мелкие посылки между офисами, что позволит бизнесу экономить на логистике.

Смогут ли роботы передвигаться зимой?

Текущие испытания направлены на картографирование, однако разработчики адаптируют платформы для работы в сложных погодных условиях и на заснеженных участках.

Вырастут ли цены на доставку с внедрением ИИ?

Напротив, обслуживание роботов обходится значительно дешевле эксплуатации автомобилей, что может привести к снижению тарифов на малые дистанции.

Читайте также