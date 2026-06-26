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Студенческий быт перестал напоминать советский анахронизм: КалмГУ решился на радикальную перемену

Россия » Юг » Элиста

Калмыцкий государственный университет завершил ремонт общежития №1. Объект перестал быть просто местом для ночлега, превратившись в функциональное пространство для жизни и учёбы. Здание осмотрела Марина Ользятиева, заместитель Председателя Правительства — Министр социального развития, труда и занятости РК.

Калмыцкий Государственный университет, Элиста
Фото: commons.wikimedia.org by Rartat, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Калмыцкий Государственный университет, Элиста

Что изменилось после ремонта

Комиссия оценила результат масштабных работ: обновились административные помещения, учебные блоки и жилые комнаты. Инженеры пересмотрели эргономику кухонь, душевых и гладильных комнат. Вместо типичного для общежитий советского утилитаризма университет сделал ставку на лаконичный дизайн и выносливые отделочные материалы.

"Это совершенно новый стандарт общежития. Здесь теперь есть все для комфортного проживания и времяпрепровождения студентов и их семей. Открытие нового общежития позволит нам решить задачу по сохранению и привлечению в регион талантливых и мотивированных молодых людей", — подчеркнула заместитель председателя правительства, министр социального развития, труда и занятости РК Марина Ользятиева.

Инфраструктурные изменения продиктованы борьбой за абитуриентов. В современных условиях конкуренция между вузами сместилась из плоскости учебных программ в плоскость бытового комфорта.

Характеристика Результат
Жилая зона Полная модернизация отделки
Общие пространства Новая мебель и сантехника

Интеграция подобных проектов в городскую среду формирует точки притяжения, удерживающие молодежь в республике.

"Обновление такой инфраструктуры — это фундамент для удержания кадров. Студенты оценивают комфорт наравне с качеством преподавания", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о кампусе

Кто может претендовать на заселение?

Места предоставляются обучающимся очной формы, нуждающимся в жилье и соответствующим внутренним критериям университета.

Чем новый формат отличается от старых общежитий?

Акцент сделан на функциональность: наличие отдельных пространств для учебы и бытовых нужд, современная эргономика помещений.

Влияет ли ремонт на стоимость проживания?

Тарифы формируются согласно рекомендациям Минобрнауки и внутренним положениям вуза, обеспечивая доступность жилья для студентов.

Какие дополнительные возможности получают проживающие?

Помимо жилых комнат, студентам доступны обустроенные зоны для коллективной работы, современный санитарный блок и зоны отдыха.

Инвестиции в такие объекты позволяют вузам трансформировать устаревший жилой фонд в современные пространства, где среда работает на образовательный процесс.

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Экспертная проверка: Ольга Морозова, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов; Евгений Блех, эксперт по ЖКХ и тарифам.
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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