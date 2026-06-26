Студенческий быт перестал напоминать советский анахронизм: КалмГУ решился на радикальную перемену

Калмыцкий государственный университет завершил ремонт общежития №1. Объект перестал быть просто местом для ночлега, превратившись в функциональное пространство для жизни и учёбы. Здание осмотрела Марина Ользятиева, заместитель Председателя Правительства — Министр социального развития, труда и занятости РК.
Комиссия оценила результат масштабных работ: обновились административные помещения, учебные блоки и жилые комнаты. Инженеры пересмотрели эргономику кухонь, душевых и гладильных комнат. Вместо типичного для общежитий советского утилитаризма университет сделал ставку на лаконичный дизайн и выносливые отделочные материалы.
"Это совершенно новый стандарт общежития. Здесь теперь есть все для комфортного проживания и времяпрепровождения студентов и их семей. Открытие нового общежития позволит нам решить задачу по сохранению и привлечению в регион талантливых и мотивированных молодых людей", — подчеркнула заместитель председателя правительства, министр социального развития, труда и занятости РК Марина Ользятиева.
Инфраструктурные изменения продиктованы борьбой за абитуриентов. В современных условиях конкуренция между вузами сместилась из плоскости учебных программ в плоскость бытового комфорта.
|Характеристика
|Результат
|Жилая зона
|Полная модернизация отделки
|Общие пространства
|Новая мебель и сантехника
Интеграция подобных проектов в городскую среду формирует точки притяжения, удерживающие молодежь в республике.
"Обновление такой инфраструктуры — это фундамент для удержания кадров. Студенты оценивают комфорт наравне с качеством преподавания", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Места предоставляются обучающимся очной формы, нуждающимся в жилье и соответствующим внутренним критериям университета.
Акцент сделан на функциональность: наличие отдельных пространств для учебы и бытовых нужд, современная эргономика помещений.
Тарифы формируются согласно рекомендациям Минобрнауки и внутренним положениям вуза, обеспечивая доступность жилья для студентов.
Помимо жилых комнат, студентам доступны обустроенные зоны для коллективной работы, современный санитарный блок и зоны отдыха.
Инвестиции в такие объекты позволяют вузам трансформировать устаревший жилой фонд в современные пространства, где среда работает на образовательный процесс.
Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.