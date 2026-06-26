Битва за топливо на пути в Крым: Краснодарский край захлестнул дефицит — власти призвали к жестким мерам

Депутат гордумы Краснодара Сергей Климов предложил жесткие меры для стабилизации ситуации с топливом. В Славянском и Темрюкском районах сформировался дефицит бензина. Причиной стал массовый наплыв автомобилистов из Крыма, стремящихся закупить горючее впрок. Местные жители сообщают о многочасовых очередях и конфликтах на АЗС.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Заправка бензином

Оперативные меры стабилизации

Климов настаивает на внедрении суточных лимитов для частных лиц в Краснодарском крае — не более 40 литров в одни руки. Подобная мера призвана охладить спрос и обеспечить равный доступ к ресурсу. Также депутат потребовал от местных администраций обеспечить постоянный резерв топлива в зоне Крымского моста.

"Рыночная паника купируется исключительно жестким администрированием. Лимитирование отпуска топлива — это фильтр, отсекающий спекулятивный интерес и оставляющий ресурс для реального потребителя", — разъяснил макроэкономист Артём Логинов.

Легализация вторичного рынка

Спекулятивные сделки по цене до 300 рублей за литр стали реальностью. Депутат предложил перевести перекупщиков в правовое поле, обязав их регистрировать деятельность с уплатой налога 6%. Реализацию топлива через таких посредников планируют ограничить только территорией Крыма с наценкой не более 100% от розничной цены АЗС.

"Вывод теневых посредников из серой зоны в налоговое поле — логичный шаг. Фиксация маржи на уровне х2 от базы делает спекуляцию экономически предсказуемой и подконтрольной", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Сергей Климов потребовал от региональных руководителей решительных действий. Парламентарий подчеркнул: в ситуации острого дефицита бездействие чиновников равносильно потере управления территорией. Правоохранительным органам рекомендовано пресекать попытки незаконной перепродажи бензина в Краснодарском крае.

Ответы на популярные вопросы о топливном дефиците

Почему возник дефицит бензина на юге?

Ключевыми факторами стали ограничения на провоз топлива через Крымский мост и ажиотажный спрос, вызванный попытками водителей запастись ресурсом.

Поможет ли введение лимитов на АЗС?

Ограничение объема продажи в одни руки позволит предотвратить выкуп топлива оптовыми перекупщиками и обеспечит наличие горючего для местных автомобилистов.

Что будет с ценами на бензин у перекупщиков?

Регуляторные требования предусматривают ограничение наценки не более чем в два раза, что должно сбить ценовой хаос.

Станет ли легальная перепродажа бензина постоянной практикой?

Это вынужденная временная мера, направленная на централизацию предложения и снижение социальной напряженности.

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