Нагрузка на рельсы растет: в Крыму радикально пересмотрели график движения пригородных поездов

Крымская железная дорога переходит на усиленный график. На полуострове запускают дополнительные пригородные составы и вводят новые остановки на популярных маршрутах. Изменения в расписании вступают в силу 26 и 27 июня. Нагрузка на рельсы растет — регион готовится к пику пассажиропотока, обновляя транспортные связи между ключевыми городами и степными районами.

Фото: commons.wikimedia.org by Липунов Г. А., https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Поезд РЖД

Новые рейсы между Симферополем и Севастополем

Железнодорожная ветка, соединяющая столицу Крыма с городом-героем, получает дополнительную подпитку. С 26 июня на маршрут выходит ежедневная электричка №6939. Поезд будет покидать перрон Симферополя в 17.45. Это решение упростит жизнь тем, кто работает в центре полуострова, а живет у моря. Состав идет плотно, забирая пассажиров в самый разгар вечернего разъезда.

В обратном направлении движение усиливают с утра. С 27 июня в расписании закрепляется рейс №6936. Старт из Севастополя назначен на 6.00. Утренняя "шестерка" позволит добраться до Симферополя к началу рабочего дня, минуя заторы на трассах. Синхронизация потоков должна разгрузить автобусное сообщение, которое летом работает на пределе возможностей.

"Развитие пригородного сообщения в Крыму напрямую связано с ростом внутреннего туризма и необходимостью обеспечить мобильную маневренность населения. Дополнительные составы — это не просто удобство, а страховка от перегрузки дорожной сети в летний зной", — отметила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева.

Поправки коснулись не только количества поездов, но и географии их остановок. Особое внимание уделили станции Отрадная. Теперь здесь будут тормозить составы, идущие на север и восток. Пассажиры поезда №6820 Симферополь — Джанкой (отправление в 10.50) теперь смогут сойти или сесть в вагоны на этой платформе.

Кроме того, Отрадную включили в график "феодосийских" составов. Речь идет о поездах №7102/7101. Рейс из Симферополя (9.22) и обратный из Феодосии (14.35) теперь имеют законную минутную стоянку на этой станции. Для жителей небольших поселков это фактически единственный способ быстро добраться до крупных узлов. Дополнительный "карман" в расписании появился и у поезда №6931 Симферополь — Севастополь: ранний состав (6.40) теперь делает остановку на платформе 1479 км.

Маршрут и номер поезда Изменение в расписании №6939 Симферополь — Севастополь Новый ежедневный рейс, старт в 17.45 №6936 Севастополь — Симферополь Новый ежедневный рейс, старт в 06.00 №6820, №7102/7101 Введена остановка на ст. Отрадная №6931 Симферополь — Севастополь Введена остановка на платформе 1479 км

Дополнительный "карман" в расписании появился и у поезда №6931 Симферополь — Севастополь: ранний состав (6.40) теперь делает остановку на платформе 1479 км.

"Любое расширение графика требует серьезных бюджетных вливаний в субсидирование перевозок. Пригородное сообщение убыточно, но для социального благополучия Крыма это ключевая статья расходов. Введение новых остановок снижает нагрузку на муниципальные дороги", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Техническое развитие и транспортная доступность

Крымская железная дорога работает в условиях жесткого графика. Составы должны курсировать как часы, учитывая сложный рельеф и износ путевого хозяйства. Для многих станций, таких как Отрадная, появление в расписании — это вопрос выживания местной инфраструктуры.

Транспортная нить связывает Крым в единый организм. Больше людей — больше потребность в надежных и частых рейсах. Добавление остановок на 1479 км и платформе Отрадная — это ответ на прямые запросы жителей садовых товариществ и малых поселений.

"Бесперебойное сообщение важно не только для людей, но и для сохранности сетей. Электрический транспорт экологичен и не создает вибрационной нагрузки такого масштаба, как большегрузы, что критично для крымских грунтов", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о работе электричек в Крыму

Где именно введена остановка на станции Отрадная?

Остановка добавлена для поездов, следующих по маршрутам Симферополь — Джанкой (в 10.50), Симферополь — Феодосия (в 09.22) и в обратном направлении из Феодосии (в 14.35).

С какого числа начинают ходить дополнительные поезда?

Вечерний рейс из Симферополя в Севастополь запущен с 26 июня, а утренний из Севастополя — с 27 июня. Оба поезда курсируют ежедневно.

Какая новая остановка появилась на севастопольском направлении?

Поезд №6931 Симферополь — Севастополь, отправляющийся в 06:40, теперь делает дополнительную стоянку на платформе 1479 км.

Будут ли составы курсировать в выходные дни?

Да, все вновь назначенные рейсы введены в расписание на ежедневной основе без перерывов на субботу и воскресенье.

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