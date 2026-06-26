Крымский мост парализован километровыми очередями: ситуация на переправе обернулась для водителей муками

Солнце едва успело выкатиться из-за горизонта, а у Крымского моста уже закипело. К утру 26 июня подъезды к переправе превратились в гудящее металлическое море — три тысячи машин замерли в ожидании досмотра. Пекло ещё не вошло в полную силу, но асфальт уже начинает дышать жаром, а водители готовятся к многочасовому испытанию на прочность. Со стороны Керчи хвост растянулся на 1800 автомобилей. Люди томятся в кабинах по пять часов, надеясь поскорее проскочить на материк. Тамань тоже не пустует: здесь в колейке застыла тысяча транспортных средств, и ждать приходится не меньше трех часов.

Фото: commons.wikimedia.org by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Крымский мост

Бензиновый рейд: правила провоза канистр

Большая часть тех, кто стоит в этой бесконечной веренице, — крымчане. Хозяйский расчет гонит людей на материк за горючим. Власти напоминают: закон позволяет везти в багажнике до 200 литров разрешенных жидкостей сверх того, что залито в бак. Это касается и бензина, и солярки в канистрах, и даже питьевой воды в баллонах. Важно помнить про габариты: тара должна входить в интраскоп. Если канистра пролезает в окно размером 65 на 75 сантиметров — путь открыт. В противном случае придется выгружать добро для ручного досмотра, что только затягивает дело.

"Такой наплыв транспорта — это всегда проверка для логистики. Когда люди массово везут ГСМ в частном порядке, нагрузка на пункты досмотра возрастает кратно. Важно, чтобы граждане понимали: соблюдение габаритов тары — это не прихоть, а единственный способ не превратить очередь в суточный простой", — отметил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Ситуация осложняется тем, что на юге сейчас самый разгар перемещений.

Транспортный узел и безопасность территории

Крымский мост сегодня — это не просто дорога, а стратегическая артерия. Любое замедление здесь отзывается эхом по всему полуострову.

Направление Количество машин / Время ожидания Со стороны Керчи 1800 авто / до 5 часов Со стороны Тамани 1000 авто / до 3 часов

"Инфраструктура региона работает на пределе возможностей. Мы видим, как летние пики нагрузки накладываются на необходимость жесткого контроля. Любое расширение пропускной способности требует не только новых полос, но и цифровизации процессов контроля, чтобы очереди не убивали экономическую активность", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Главное в этой томительной очереди — сохранять спокойствие.

"Нагрузка на дорожное хозяйство в такие моменты колоссальная. Износ полотна и прилегающей инфраструктуры растет. Необходимо обеспечивать людей в очередях элементарными условиями — водой и медицинской помощью, особенно в условиях южной жары", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на мосту

Сколько топлива можно провезти в канистрах?

Официально разрешено провозить до 200 литров жидкостей (бензин, дизель, вода) сверх того, что находится в топливном баке автомобиля.

Какие требования предъявляются к таре для топлива?

Канистры должны свободно проходить через интраскоп. Максимальный размер окна сканера составляет 65х75 сантиметров.

В какое время лучше подъезжать к мосту, чтобы избежать пробок?

Ситуация меняется ежечасно. Наибольшие заторы фиксируются в утренние часы. Рекомендуется отслеживать информацию в оперативных телеграм-каналах моста.

Есть ли приоритет для каких-либо категорий транспорта?

Досмотр проводится в порядке общей очереди. Исключения могут делаться только для экстренных служб и организованных групп детей по предварительному согласованию.

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