Материнский щит крепче крыши: мать из Кушвы закрыла дочерей собой, а сыновей спрятала в диван

Валентина Вяткина из Кушвы спасла пятерых детей во время разрушительного смерча. Мать укрыла дочерей собственным телом, а сыновей успела спрятать в диван до приезда помощи. Стихия уничтожила семейный дом, оставив после себя руины и битое стекло. Сейчас семья приходит в себя, а эксперты оценивают масштаб ущерба для региональной инфраструктуры.

Фото: commons.wikimedia.org by NOAA News Photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Торнадо

Ночь среди руин

Вечер 22 июня начался для семьи Вяткиных с резкой смены погоды. Мать пятерых детей отключила электричество в доме, заметив перебои в сети и пугающие вспышки молний. Вскоре ветер начал сгибать деревья до земли, поднимая в воздух обломки и мусор. Женщина получила травму ноги, когда в доме начала разрушаться кровля, но продолжила путь к детям.

"Природные катастрофы оставляют после себя не только разрушенные стены, но и тяжелые последствия для бюджета муниципалитета, требующие оперативного реагирования", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Тактика спасения детей

Валентина закрыла дочерей собой, пытаясь перекричать шум ветра. В соседней комнате, отрезанной упавшим шкафом, находились двое сыновей. Мать вызвала на помощь близких друзей и родственников еще до того, как связь окончательно исчезла. Прибывший первым друг помог вызволить мальчиков из-под завалов.

Чтобы защитить детей от повторных ударов стихии, взрослые создали импровизированную конструкцию из подушек. Окна также заложили плотными материалами. Позже родственники вывезли семью из разрушенного здания на личном транспорте.

"Состояние жилого фонда после таких ударов требует профессиональной оценки, ведь скрытые повреждения каркаса часто опаснее видимых разрушений", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Последствия урагана

Параметр Масштаб последствий Поврежденные дома 130 строений Пострадавшие люди 21 человек

Администрация Кушвы официально ввела режим чрезвычайной ситуации. Специалисты экстренных служб обследуют поврежденные объекты и восстанавливают подачу газа и электричества. Городской администрации предстоит распределить ресурсы на капитальный ремонт инфраструктуры.

"В ситуациях массовых разрушений первым делом следует фиксировать каждый вид ущерба для получения государственных субсидий", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о стихийных бедствиях

Что делать, если в доме пропало электричество во время грозы?

Необходимо оперативно обесточить жилье через основной рубильник. Это поможет избежать возгораний при скачках напряжения, когда электросеть вернется в строй.

Как правильно действовать при разрушении кровли в многоквартирном или частном доме?

Важно увести людей в самую защищенную часть здания, подальше от окон и навесных элементов. Использование подручных материалов для защиты головы и тела от летящих обломков обязательно до прибытия спасателей.