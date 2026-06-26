Они снова выходят на охоту: Волгоградскую область ждёт новая волна клещей

Волгоградцы столкнулись с активизацией клещей. К 25 июня в медицинские организации региона обратились 899 человек, почти треть из них — дети. Специалисты фиксируют случаи опасных инфекций, включая болезнь Лайма. Жителям региона стоит подготовиться к летнему периоду и внимательнее осматривать одежду.

Фото: Pravda.ru by Аркадий Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Иксодовый клещ

Опасность в траве

В Волгоградской области зарегистрировали две встречи с Крымской геморрагической лихорадкой и столько же случаев иксодового клещевого боррелиоза. Статистика говорит сама за себя: за помощью обратились 899 пострадавших.

Летний цикл активности паразитов имеет два пика. Первый пришелся на май и июнь. Второй этап ожидает регион в августе. Клещи подстерегают жертву не на ветвях деревьев, а в низкой растительности.

Клещи не умеют прыгать. Они ждут свою цель в траве и фиксируются на одежде, после чего целенаправленно перемещаются вверх к участкам с тонкой кожей, — объяснила в беседе с Pravda.Ru Ирина Петрова.

Правила осмотра

Паразит тратит около получаса на поиск места для присасывания. Чаще всего он выбирает области за ушами, шею, подмышки или сгибы коленей. Регулярная проверка вещей и открытых участков тела снижает риск осложнений.

Самолечение при появлении пятен или температуры недопустимо. Позднее обращение к врачу делает даже стандартное лечение неэффективным, — отметил в беседе с Pravda.Ru Валерий Дмитриевич Козлов.

Период активности Ожидаемая динамика Май - Июнь Первая волна обращений Август Вторая волна активности

Специалисты напоминают: любые изменения состояния здоровья в течение двух недель после прогулок на природе требуют консультации с медициной.

Инфраструктурная подготовка парков и территорий отдыха должна включать регулярную противоклещевую обработку до начала пиковых периодов, — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Ольга Николаевна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о клещах

Может ли клещ упасть с дерева?

Нет, это миф. Они перемещаются исключительно по земле и траве, выбираясь на человека снизу вверх.

Сколько времени нужно клещу на поиск места?

Обычно процесс поиска подходящего участка на коже занимает около 30 минут.