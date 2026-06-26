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Топливный хаос в Восточной Сибири: очереди на АЗС вынудили власти пойти на крайние меры

Россия » Сибирь » Улан-Удэ

Восточная Сибирь столкнулась с топливным перегревом. Иркутск замер в многокилометровых заторах из-за очередей на АЗС, Забайкалье официально перешло в режим повышенной готовности, а Бурятия балансирует на грани дефицита. Это классический рыночный дисбаланс: логистическое плечо не справляется с резко возросшим аппетитом автовладельцев.

Очередь на автозаправке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Очередь на автозаправке

Топливный ажиотаж: география кризиса

Ситуация в Иркутске приобрела критический характер. Плотный поток машин на заправках блокирует городские магистрали, превращая обычную поездку в логистический квест. Власти региона уже рассматривают жесткие лимиты — нормированную выдачу литров в одни руки. Это горькое, но необходимое лекарство для стабилизации системы.

"Мы наблюдаем классический эффект самосбывающегося пророчества. Ожидание дефицита разгоняет спрос, физические запасы на АЗС вымываются быстрее, чем работает логистика подвоза. Это не нехватка ресурса как такового, а перегрев цепочек распределения", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

В Бурятии ситуация внешне спокойнее. Чиновники рапортуют о наличии запасов, но признают: нагрузка на инфраструктуру выросла кратно. На фоне роста цен на аренду квартир в Улан-Удэ и общего давления на кошельки граждан, любые колебания стоимости бензина воспринимаются крайне болезненно. Конъюнктура рынка требует оперативного маневрирования объемами.

Реакция регуляторов и ручное управление

Забайкальский край ввел особый правовой режим. Повышенная готовность — это инструмент, позволяющий правительству региона вмешиваться в графики поставок и мобилизовать резервы в обход стандартных бюрократических процедур. Прозрачность администрирования здесь становится залогом выживания экономики.

Регион Статус и принятые меры
Иркутская область Паралич трафика, подготовка к лимитированной продаже топлива.
Забайкальский край Режим повышенной готовности, оперативный контроль логистики.
Бурятия Усиленный мониторинг запасов, пресечение спекулятивных настроений.

В Улан-Удэ ситуация осложняется тем, что бюджет города и без того испытывает нагрузку из-за инфраструктурных проектов. Дополнительные расходы на стабилизацию социально значимых рынков могут потребовать пересмотра финансовых приоритетов. Власти призывают граждан отказаться от создания "гаражных резервов", которые только усугубляют дефицит.

"Любой ажиотажный спрос — это дыра в системе безопасности. Операторы связи в регионе уже сталкивались с тем, как халатность бьет по данным и кошелькам. С бензином то же самое: паника выгодна только тем, кто готов накручивать ценник на пустом месте", — объяснил в беседе с Pravda. Ru антифрод-эксперт Андрей Мельников.

Экономика дефицита: причины и прогнозы

Текущая лихорадка — следствие совпадения нескольких факторов: сезонного ремонта на НПЗ, логистических заторов на железной дороге и психологического фактора. Рынок нефтепродуктов инерционен. Чтобы выровнять кривую предложения, требуется время на переброску цистерн из западных регионов страны.

"Стабильность поставок сейчас зависит от пропускной способности Восточного полигона. Бензин — это кровь экономики, и любые тромбы в этой системе приводят к росту издержек у всех: от логистов до конечного потребителя", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик Геннадий Чернов.

Инвестиционный климат территорий напрямую зависит от предсказуемости цен на энергоресурсы. Пока власти пытаются затушить пожар в ручном режиме, бизнесу приходится адаптироваться. Экономика Сибири демонстрирует устойчивость, но "топливные инъекции" должны быть регулярными, чтобы сохранить темпы роста.

Ответы на популярные вопросы о бензиновом кризисе

Почему очереди возникли именно сейчас?

Сыграл фактор сезонности и профилактических работ на ключевых нефтеперерабатывающих заводах. На это наложился повышенный спрос со стороны аграриев и транзитного транспорта.

Введут ли талоны на бензин?

Официально о талонной системе речь не идет. Обсуждаются лишь временные ограничения объема (например, до 20-30 литров) для ускорения обслуживания очереди на колонках.

Когда ситуация стабилизируется?

Выход на плато ожидается в течение двух-трех недель, когда дополнительные объемы топлива дойдут до региональных нефтебаз по железной дороге.

Поможет ли введение режима повышенной готовности?

Да, это дает властям полномочия координировать действия частных АЗС и направлять топливо в первую очередь спецслужбам и общественному транспорту.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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