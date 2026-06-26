Выходные смоет без остатка: каспийский циклон несёт Пермскому краю месячную норму дождей

Прикамье готовится к встрече с мощным каспийским циклоном в ближайшие 72 часа. Метеорологи прогнозируют обильные осадки, которые местами достигнут месячной нормы. Влажная стихия движется с юго-запада, создавая риски локальных подтоплений. Мы разберемся, как циклон изменит погоду в Перми и где ждать наиболее сильных ливней.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Металлический оконный отлив

Карта ливневых потоков

Юго-запад региона примет основной удар стихии уже сегодня. Грозовой фронт накроет Пермь к вечеру, температура зафиксируется на отметке +23°C. В Коми-Пермяцком округе показатели осадков достигнут 15 миллиметров.

Суббота станет днем максимального давления циклона. Облачные массы принесут в центральные муниципалитеты затяжные дожди и грозы. Воздух прогреется до 23°C, однако вечернее похолодание и формирование точки окклюзии превратят дожди в сплошную стену воды.

"Городские ливневые системы работают на пределе из-за резкого сброса воды. Неравномерное распределение осадков усложняет прогнозирование локальных подтоплений", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Ольга Морозова, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов.

Угроза дождевых паводков

Воскресенье принесет смену траектории движения циклона. Он уйдет на юго-запад, забирая с собой эпицентр шторма. В Перми интенсивность осадков начнет спадать только к вечеру финального выходного дня.

Специалисты опасаются повторения проблем с водоотведением. Почва, не успевшая насытиться влагой с начала июня, может спровоцировать паводковые явления в низинах.

Параметр Прогноз выходных Сумма осадков 30-50 мм в Перми Температурный диапазон +13...+18 градусов

"Резкие перепады давления часто сопровождаются опасными порывами ветра. Жителям частного сектора стоит подготовить ливневые стоки заранее", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Ирина Петрова, эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам.

Аграрии региона также следят за ситуацией. Избыток влаги в период активной вегетации способен размыть поля и повредить посевы в низинных районах края.

"Накопление критической массы влаги на полях требует корректировки планов по уборке урожая. Застой воды вредит корневой системе многих культур", — отметил в беседе с Pravda.Ru Виктор Смирнов, аграрный эксперт.

Ответы на популярные вопросы о погоде

Может ли ливень повредить городские дороги?

Сильные потоки воды способны размыть свежий асфальт и разрушить дорожное полотно в местах с плохим дренажем. Коммунальные службы переходят на усиленный режим работы.

Стоит ли ожидать отмены мероприятий?

Организаторы под открытым небом самостоятельно принимают решения, исходя из оперативных данных МЧС. Просим следить за обновлениями ведомств.