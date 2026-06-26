Выходные смоет без остатка: каспийский циклон несёт Пермскому краю месячную норму дождей

Прикамье готовится к встрече с мощным каспийским циклоном в ближайшие 72 часа. Метеорологи прогнозируют обильные осадки, которые местами достигнут месячной нормы. Влажная стихия движется с юго-запада, создавая риски локальных подтоплений. Мы разберемся, как циклон изменит погоду в Перми и где ждать наиболее сильных ливней.
Юго-запад региона примет основной удар стихии уже сегодня. Грозовой фронт накроет Пермь к вечеру, температура зафиксируется на отметке +23°C. В Коми-Пермяцком округе показатели осадков достигнут 15 миллиметров.
Суббота станет днем максимального давления циклона. Облачные массы принесут в центральные муниципалитеты затяжные дожди и грозы. Воздух прогреется до 23°C, однако вечернее похолодание и формирование точки окклюзии превратят дожди в сплошную стену воды.
"Городские ливневые системы работают на пределе из-за резкого сброса воды. Неравномерное распределение осадков усложняет прогнозирование локальных подтоплений", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Ольга Морозова, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов.
Воскресенье принесет смену траектории движения циклона. Он уйдет на юго-запад, забирая с собой эпицентр шторма. В Перми интенсивность осадков начнет спадать только к вечеру финального выходного дня.
Специалисты опасаются повторения проблем с водоотведением. Почва, не успевшая насытиться влагой с начала июня, может спровоцировать паводковые явления в низинах.
|Параметр
|Прогноз выходных
|Сумма осадков
|30-50 мм в Перми
|Температурный диапазон
|+13...+18 градусов
"Резкие перепады давления часто сопровождаются опасными порывами ветра. Жителям частного сектора стоит подготовить ливневые стоки заранее", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Ирина Петрова, эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам.
Аграрии региона также следят за ситуацией. Избыток влаги в период активной вегетации способен размыть поля и повредить посевы в низинных районах края.
"Накопление критической массы влаги на полях требует корректировки планов по уборке урожая. Застой воды вредит корневой системе многих культур", — отметил в беседе с Pravda.Ru Виктор Смирнов, аграрный эксперт.
Сильные потоки воды способны размыть свежий асфальт и разрушить дорожное полотно в местах с плохим дренажем. Коммунальные службы переходят на усиленный режим работы.
Организаторы под открытым небом самостоятельно принимают решения, исходя из оперативных данных МЧС. Просим следить за обновлениями ведомств.
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