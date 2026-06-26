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В капусте нашли не ребёнка: партию овощей из Сербии остановили на границе

Россия » Северо-Запад » Калининград

Таможенники в Багратионовске остановили партию сербской капусты из-за опасных пассажиров. Внутри овощных кочанов нашли западного цветочного трипса. Этот вредитель способен погубить почти весь урожай на полях. Владелец груза согласился отправить капусту на обеззараживание, чтобы спасти товар.

Фура с капустой
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Фура с капустой

Трипс против урожая

Маленький вредитель наносит серьезный урон агропромышленному сектору. Он высасывает соки из листьев и переносит вирусы, поражающие томаты и другие культуры. Один очаг заражения может вывести из строя до 80 процентов посадок.

Короткий цикл размножения позволяет вредителю мгновенно занимать новые территории. Фермерам приходится тратить огромные средства на химию, чтобы остановить нашествие, — рассказал в беседе с Pravda.Ru Виктор Смирнов.

Методы защиты границы

Инспекторы проверяют каждую партию импортной продукции. Обнаружение трипса в Багратионовске — стандартная процедура контроля. Капусту после выявления заражения подвергают фумигации. Вещества убивают насекомых, не оставляя следов на продуктах.

Работа на пунктах пропуска остается единственным щитом для наших полей. Пропустить одну партию — значит добровольно допустить эпидемию на своих угодьях, — отметил в беседе с Pravda.Ru Игорь Степанов.

Тип угрозы Масштаб потерь
Западный цветочный трипс до 80 процентов
Обычная тля до 30 процентов

Бизнес должен закладывать риски порчи овощей в свои планы. Если поставщик не дает гарантий безопасности, издержки на обработку товара при проверке ложатся на него, — пояснила в беседе с Pravda.Ru Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о контроле импорта

Опасен ли трипс для здоровья человека при употреблении овощей?

Нет, этот вредитель не несет прямой угрозы людям. Его главная цель — живые растения и сохранность будущего урожая.

Что происходит с зараженной капустой после дезинфекции?

После прохождения процедуры обеззараживания продукция повторно проверяется инспекторами. Если насекомых не осталось, капуста получает разрешение на продажу.

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Смирнов, эколог Игорь Степанов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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