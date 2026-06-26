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Крематорий завис между сваями и судом: в Красноярске требуют вернуть землю под его строительство

Россия » Сибирь » Красноярск

Красноярская прокуратура требует вернуть городу землю рядом с кладбищем Бадалык. Ранее департамент муниципального имущества передал этот участок частному инвестору под строительство крематория. Проект так и не реализовали, хотя фирма успела забить первые сваи. Теперь надзорное ведомство настаивает на незаконности всех совершенных сделок.

Крематорий
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Крематорий

Прокуратура ставит крест на сделке

Спорный участок площадью 14 тысяч квадратов стал объектом судебного разбирательства. Прокуроры оспаривают договор аренды и последующую продажу земли компании "Красноярский крематорий". Позиция ведомства проста: договорные отношения изначально нарушали нормы права, что делает их юридически ничтожными.

"С точки зрения бюджетного контроля такие сделки часто грешат отсутствием прозрачности при оценке активов", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Суд заморозил все процессы

Арбитражный суд уже принял иск и наложил обеспечительные меры. Компании запретили распоряжаться землей и менять назначение участка в кадастровых реестрах. Параллельно Росреестр получил предписание не совершать никаких регистрационных действий с данным активом.

Статус участка Ограничения
До решения суда Запрет на продажу и стройку
Регистр Росреестра Запрет регистрационных действий

Следующее заседание назначено на 5 августа. До этого момента любые работы на объекте остановлены.

"Любой муниципальный инфраструктурный проект требует жесткого надзора за целевым расходованием земель, иначе город теряет контроль над развитием территорий", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Будущее крематория для миллионника

Вопрос о строительстве назрел еще в 2014 году. Миллионному Красноярску объект необходим, но частник с задачей не справился. Мэр Сергей Верещагин уже анонсировал готовность мэрии строить объект собственными силами. Город начал подбор альтернативной площадки.

"Смена инвестора на муниципалитет часто приводит к затягиванию сроков, так как поиск земли занимает много времени", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.

Ответы на популярные вопросы о строительстве

Почему стройка остановилась?

Инвестор не завершил работы после забивки свай. Детали финансовых обязательств сейчас проверяет суд.

Будет ли город строить сам?

Администрация Красноярска ищет новый участок, но площадка еще не утверждена.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова, политолог Владимир Николаевич Орлов
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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