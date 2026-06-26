Жара высушила посёлок: в посёлке Кемеровской области срочно бурят третью скважину

Жители поселка Плодопитомник Прокопьевского округа остались без стабильного напора воды. Жара и массовый полив огородов опустошили резервы местных скважин. Администрация округа пытается переломить ситуацию, переходя от точечных ремонтов к бурению новых источников. Разбираемся, хватит ли принятых мер для нормализации жизни поселка.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Растение, произрастающее из почвы

Ремонт существующих скважин

Коммунальные службы столкнулись с дефицитом ресурса в разгар засушливого сезона. Глава округа Наталья Шабалина подтвердила, что текущая инфраструктура не справляется с возросшим потреблением. Технологический износ оборудования осложняет подачу воды для нужд населения.

Ремонт старых скважин дает лишь отсрочку, но не решает фундаментальную проблему износа коммуникаций, — отметил в беседе с Pravda.Ru Евгений Михайлович Блех.

Бурение дополнительных мощностей

Компания "Энергоресурс" приступила к созданию третьей скважины 26 июня. Работы проводят для расширения производительной емкости поселковой сети. Увеличение числа точек забора воды снизит нагрузку на систему и стабилизирует давление в трубах.

Параметр системы Показатель Количество действующих скважин 2 Планируемое расширение 1 скважина

Работы на площадке идут по графику. Инженеры рассчитывают на быстрый ввод участка в эксплуатацию для компенсации дефицита воды во второй половине лета.

Инвестиции в региональные проекты часто разбиваются о бытовые аварии, однако в данном случае бурение — единственный верный шаг, — пояснил эксперт Pravda.Ru Валерий Дмитриевич Козлов.

График подвоза воды

Администрация округа организовала подвоз питьевой и технической воды для жителей поселка. Поставку осуществляют на ежедневной основе до стабилизации обстановки. При возникновении критических ситуаций жителям рекомендуют оставлять заявки через чаты в мессенджерах.

Административное управление в таких условиях требует постоянного контакта с жителями, чтобы подвозы не превращались в хаос, — подчеркнула специально для Pravda.Ru Ольга Николаевна Морозова.

Тип воды Частота доставки Питьевая Ежедневно Техническая Ежедневно

Ответы на популярные вопросы о водоснабжении

Как узнать о времени приезда водовоза?

Графики поставок публикуются в официальных чатах поселка. При наличии острой нехватки воды следует направить запрос напрямую в сельскую администрацию.

Когда закончат бурение скважины?

Работы стартовали 26 июня. Сроки ввода объекта в сеть зависят от глубины залегания водоносного слоя и темпов монтажа насосного оборудования.