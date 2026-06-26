Школьник из Кузбасса Николай Барсуков превратил обычное хобби в разработку, которой заинтересовался ОМОН. Юный техник из Белова привез свое устройство для борьбы с беспилотниками на базу спецподразделения "Рубеж" в Новокузнецке. Это не просто экскурсия, а полноценные "полевые испытания" изделия, которое подросток собрал и модернизировал после первых советов от профи.
Николай Барсуков доработал схему радиоэлектронного обнаружения, ориентируясь на рекомендации бойцов Росгвардии. Система должна не только видеть "птичку" в небе, но и эффективно гасить её сигнал. На полигоне устройство подтвердило свою работоспособность: оно фиксирует излучение дронов и ставит активные помехи. Специалисты Росгвардии оценили прогресс, хотя и выдали новый список правок — инженерная мысль в этой сфере не стоит на месте, а противник постоянно меняет частоты.
"Такие инициативы снизу часто оказываются эффективнее громоздких госзаказов, если парню дадут правильные комплектующие и не задушат бюрократией", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.
Пока одни выбирают монотонные специальности, Николай штурмует лабораторию. В Новокузнецке ему не только дали протестировать свое железо, но и посадили за пульт управления боевого БПЛА. Под присмотром инструкторов школьник освоил азы пилотирования, чтобы понимать логику того, с чем борется его прибор. Росгвардейцы также показали гостю работу кинологов, продемонстрировав, как классика спецслужб — собаки — уживается с высокотехнологичными роботами.
За инженерную дерзость Николай получил благодарственное письмо от руководства областного Управления Росгвардии. Однако главной наградой стало реальное приглашение на работу в будущем. Спецназу нужны не только выносливые штурмовики, но и те, кто умеет паять и программировать. Пока в регионе закрываются шахты, сфера оборонных технологий и робототехники становится реальным шансом для молодежи остаться в Кузбассе и делать карьеру в перспективном госсекторе.
"Привлечение молодежи в силовые структуры через технологический интерес — это грамотный стратегический ход для укрепления внутренней безопасности", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Ситуация с разработкой Барсукова показывает, что граница между детским творчеством и реальным ВПК стирается. Если школьник способен собрать работающий детектор сигналов, значит, система обучения дает свои плоды. Вопрос лишь в том, насколько быстро такие идеи будут внедряться в серию, обходя ценовые ловушки, ведь часто стоимость компонентов на рынке растет непредсказуемо.
|Этап разработки
|Результат теста
|Обнаружение сигнала
|Подтверждено специалистами ОМОН
|Создание помех
|Работоспособность доказана на полигоне
"С точки зрения корпоративного права, такие разработки должны быть защищены патентами, чтобы интеллектуальный труд школьника не ушел впустую", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист Роман Лаврентьев.
Да, для научных и образовательных целей создавать прототипы не запрещено, однако использование мощных средств РЭБ в городской черте требует согласования с радиочастотной службой.
Оно более мобильно и адаптировано под конкретные частоты, которые используют современные гражданские дроны, при этом стоимость сборки значительно ниже промышленных образцов.
Это позволяет найти нестандартные технические решения и заранее подготовить кадры для подразделений, занимающихся эксплуатацией беспилотных систем.
Разработчику рекомендовано продолжить совершенствование элементной базы и устойчивости к помехам, после чего возможно рассмотрение устройства для опытной эксплуатации.
Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.