Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал

Школьник из Кузбасса Николай Барсуков превратил обычное хобби в разработку, которой заинтересовался ОМОН. Юный техник из Белова привез свое устройство для борьбы с беспилотниками на базу спецподразделения "Рубеж" в Новокузнецке. Это не просто экскурсия, а полноценные "полевые испытания" изделия, которое подросток собрал и модернизировал после первых советов от профи.

Фото: unsplash.com by Melisa Popanicic is licensed under Free to use under the Unsplash License Квадрокоптер

Испытание "глушилки" в полевых условиях

Николай Барсуков доработал схему радиоэлектронного обнаружения, ориентируясь на рекомендации бойцов Росгвардии. Система должна не только видеть "птичку" в небе, но и эффективно гасить её сигнал. На полигоне устройство подтвердило свою работоспособность: оно фиксирует излучение дронов и ставит активные помехи. Специалисты Росгвардии оценили прогресс, хотя и выдали новый список правок — инженерная мысль в этой сфере не стоит на месте, а противник постоянно меняет частоты.

"Такие инициативы снизу часто оказываются эффективнее громоздких госзаказов, если парню дадут правильные комплектующие и не задушат бюрократией", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Пока одни выбирают монотонные специальности, Николай штурмует лабораторию. В Новокузнецке ему не только дали протестировать свое железо, но и посадили за пульт управления боевого БПЛА. Под присмотром инструкторов школьник освоил азы пилотирования, чтобы понимать логику того, с чем борется его прибор. Росгвардейцы также показали гостю работу кинологов, продемонстрировав, как классика спецслужб — собаки — уживается с высокотехнологичными роботами.

От инноваций к службе в спецназе

За инженерную дерзость Николай получил благодарственное письмо от руководства областного Управления Росгвардии. Однако главной наградой стало реальное приглашение на работу в будущем. Спецназу нужны не только выносливые штурмовики, но и те, кто умеет паять и программировать. Пока в регионе закрываются шахты, сфера оборонных технологий и робототехники становится реальным шансом для молодежи остаться в Кузбассе и делать карьеру в перспективном госсекторе.

"Привлечение молодежи в силовые структуры через технологический интерес — это грамотный стратегический ход для укрепления внутренней безопасности", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ситуация с разработкой Барсукова показывает, что граница между детским творчеством и реальным ВПК стирается. Если школьник способен собрать работающий детектор сигналов, значит, система обучения дает свои плоды. Вопрос лишь в том, насколько быстро такие идеи будут внедряться в серию, обходя ценовые ловушки, ведь часто стоимость компонентов на рынке растет непредсказуемо.

Этап разработки Результат теста Обнаружение сигнала Подтверждено специалистами ОМОН Создание помех Работоспособность доказана на полигоне

"С точки зрения корпоративного права, такие разработки должны быть защищены патентами, чтобы интеллектуальный труд школьника не ушел впустую", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о защите от БПЛА

Может ли школьник легально собирать такие устройства?

Да, для научных и образовательных целей создавать прототипы не запрещено, однако использование мощных средств РЭБ в городской черте требует согласования с радиочастотной службой.

Чем устройство Николая Барсукова отличается от заводских аналогов?

Оно более мобильно и адаптировано под конкретные частоты, которые используют современные гражданские дроны, при этом стоимость сборки значительно ниже промышленных образцов.

Зачем ОМОНу сотрудничать с детьми-изобретателями?

Это позволяет найти нестандартные технические решения и заранее подготовить кадры для подразделений, занимающихся эксплуатацией беспилотных систем.

Какая судьба ждет разработку дальше?

Разработчику рекомендовано продолжить совершенствование элементной базы и устойчивости к помехам, после чего возможно рассмотрение устройства для опытной эксплуатации.

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