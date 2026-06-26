Сменили камуфляж на костюмы: в Бурятии начали массовое превращение боевого опыта в прибыльный бизнес

В Иволгинском районе Бурятии запустили новый механизм социальной адаптации. Первый муниципальный форум для ветеранов СВО стал площадкой прямой связи между государством и защитниками, решившими сменить камуфляж на деловой костюм или фермерскую спецовку. Проект фокусируется на конкретике: от стартовых инвестиций в личное подсобное хозяйство до юридической зачистки сложных бюрократических узлов. Власти региона ставят цель превратить боевой опыт в созидательную энергию местного бизнеса.
Форум в Иволгинском районе сработал как мобильный штаб. Основной упор сделали на аграрный сектор и предпринимательство. Ветеранам предложили не просто пособия, а инструменты для генерации прибыли. Учитывая специфику Бурятии, животноводство и растениеводство остаются самыми понятными и перспективными нишами для старта. Однако аграрная сфера требует защиты от информационных вбросов, так как рынок часто атакуют фейками, пытаясь дестабилизировать работу фермеров.
"Ветераны СВО обладают железной дисциплиной, которая критически важна в сельском хозяйстве. Сейчас для них открыты окна льготного лизинга и гранты "Агростартап", позволяющие запустить производство с минимальными вложениями", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Важно, что консультации проходили в режиме "здесь и сейчас". Специалисты профильных министерств разбирали вопросы выплат и реабилитации, исключая бесконечное хождение по кабинетам. Для тех, кто планирует развивать дело в черте города, актуальным остается мониторинг цен: стоимость коммерческой недвижимости и аренды в столице республики продолжает расти, что требует точного финансового расчета.
Социальный блок форума закрыл потребности участников в медицинском обслуживании и переобучении. Система господдержки выстраивается по принципу "одного окна", где ветеран получает полный пакет документов. Это касается и жилищных программ, хотя ситуация в строительном секторе требует внимательного выбора господдержки из-за высокой волатильности цен на квартиры.
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|Льготы на закупку техники и племенного скота
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|Бесплатное сопровождение сделок и оформление льгот
"Муниципалитеты обязаны максимально упростить земельные вопросы для участников СВО. Мы видим, что запрос на ЛПХ и мелкое производство растет, поэтому административные барьеры на местах нужно срезать немедленно", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.
Форум выявил необходимость жесткого контроля за качеством услуг, предлагаемых ветеранам. Особую осторожность стоит проявлять при обращении к посредникам. Например, в Улан-Удэ уже наказывают юристов-аферистов, которые обещают легкое избавление от долгов. Государственная система консультаций на форуме призвана вытеснить таких игроков с рынка, предоставляя бесплатную и легальную альтернативу.
"Правовая грамотность — это база для начала любого дела. Ветеранам важно понимать порядок оформления самозанятости или ИП, чтобы не попадать в ловушки некорректной рекламы или административных штрафов", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Прошедший форум в Иволгинском районе — это только первая примерка новой системы. Власти Бурятии намерены масштабировать этот опыт, превращая каждое муниципальное образование в точку сборки для тех, кто вернулся. Экономика региона получает мотивированных кадров, а ветераны — реальный шанс закрепиться в мирной жизни через созидание.
Необходимо подготовить бизнес-план и подать заявку в региональное министерство экономики или через центр 'Мой бизнес'. Ветераны СВО имеют приоритетное право на получение грантов для социальных и предпринимательских проектов.
Предусмотрены повышенные баллы при конкурсном отборе на грант 'Агростартап', льготные условия по микрозаймам и содействие в выделении земельных участков без торгов в ряде случаев.
Бесплатные консультации оказывает Госфонд 'Защитники Отечества', а также специалисты во время муниципальных форумов и выездных встреч регионального правительства.
Да, статус ветерана и получение соответствующих выплат не ограничивают право на ведение предпринимательской деятельности в форме ИП, самозанятости или учредителя ООО.
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