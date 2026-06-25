Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лица меняются, а тупик остается: Москва поставила крест на надеждах после ухода Кира Стармера
Рыжие монстры захватывают Россию: нашествие испанских слизней оставит дачников без урожая
Секреты воздушных образов: полный разбор самых актуальных силуэтов этого сезона
Копеечная экономия превратит дорогой ремонт в пепел: две вещи, о которых вспоминают, когда уже поздно
Татарстан готовит восстание машин? Роботы разгрузят сотрудников уже к 2030 году
Всего 4 веточки мяты и цитрусы: рецепт напитка, который зимой исчезает первым
Пионы готовятся к следующему сезону: как правильно обрезать, чтобы сохранить силы растения
Это лишит Киев последних гарантий: в Европе заговорили о фатальном последствии денежных вливаний
Археологи в восторге: в Северном море найдены следы рейса, который не дошел до порта в 1664 году

Управляющие компании начали включать аварийный резерв в платежки без согласия жильцов

Россия

Жильцы российских многоэтажек столкнулись с финансовым десантом со стороны управляющих компаний. В платежках начали мелькать суммы, которые трудно списать на инфляцию: «целевой сбор» или «аварийный резерв» размером в 18 000 рублей. Подобные инициативы коммунальщиков напоминают попытку залатать дыры в бюджете за счет кошельков собственников без лишних церемоний. Однако Жилищный кодекс РФ — это не меню в ресторане, где можно дописывать позиции по настроению шеф-повара.

Женщина проверяет коммунальные платежи за столом в ночное время
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Женщина проверяет коммунальные платежи за столом в ночное время

Юридический каркас против фантазии управленцев

Статья 157 Жилищного кодекса РФ жестко ограничивает перечень того, за что собственник обязан отдавать деньги. Список короткий: содержание жилья, общедомовое имущество, коммунальные услуги и взносы на капремонт. Любая посторонняя строчка — это серьезный повод для проверки. «Целевой сбор» не является обязательным платежом по умолчанию. Это скорее предложение, которое собственники могут либо принять, либо отвергнуть на общем собрании. Если собрания не было, а цифра в 18 тысяч появилась — перед нами прямое нарушение.

"Управляющие организации часто пытаются переложить свои риски на плечи жителей. Без протокола общего собрания, где зафиксировано согласие большинства, любые «аварийные резервы» — это юридический мусор", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.

Ситуация иногда напоминает западные стандарты быта, где лишний цент в счете вызывает бурю негодования. Даже в американской высотке жильцы четко знают, за что платят. В российских реалиях прозрачность часто приносят в жертву оперативным нуждам УК. Но закон не терпит интерпретаций: либо есть федеральная норма, либо решение собственников.

Экономика подъезда и риски

Когда в квитанции влетает сумма, сопоставимая с ростом зарплат в некоторых регионах, социальное напряжение пробивает потолок. «Аварийный резерв» звучит солидно, но механизм его расходования часто остается туманным. Жильцам предлагают скинуться «на всякий случай», что противоречит самой логике управления недвижимостью, где все непредвиденные траты должны покрываться из статьи «содержание и ремонт».

Тип платежа Основание для начисления
Обязательные (свет, вода, тепло) Нормативы потребления и тарифы ЖКХ
Целевые (видеонаблюдение, охрана) Решение общего собрания (50% + 1 голос)
Аварийный резерв Только при наличии утвержденной сметы

"В региональных бюджетах нет лишних средств на покрытие ошибок частников. Если инфраструктура изношена, УК должна использовать инвестиционные программы, а не разовые поборы с населения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Алгоритм защиты: от жалобы до суда

Первый шаг при обнаружении странных цифр — запрос в управляющую компанию. Нужно требовать копию протокола общего собрания. Если документа нет — начисление незаконно. В такой ситуации молчаливая оплата превращает вас в «дойную корову». Важно понимать: агрессивная защита своих прав в ЖКХ работает лучше, чем воспитание кошек пульверизатором — здесь нужны официальные бумаги и предписания надзорных органов.

"Подобные действия УК подпадают под административную ответственность. Нарушение правил содержания домов влечет крупные штрафы, сопоставимые с санкциями за загрязнение почвы опасными веществами", — заявила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Владимировна Фёдорова.

Если диалог с УК не заладился, жалобу следует направлять в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) или прокуратуру. Иногда требуется судебное вмешательство, особенно если деньги уже были списаны в принудительном порядке. В отличие от чиновников в Брюсселе, которые могут бесконечно проверять переписку без финала, российская ГЖИ обязана дать четкий ответ в течение 30 дней.

Ответы на популярные вопросы о ЖКХ-сборах

Может ли УК повысить тариф в одностороннем порядке?

Нет. Изменение размера платы за содержание жилья возможно только через решение общего собрания собственников или в рамках индексации, предусмотренной договором управления.

Нужно ли платить по квитанции, если я не согласен с новой строчкой?

Рекомендуется оплатить только бесспорную часть (коммунальные услуги), направив в УК письменное уведомление о несогласии с конкретной позицией. Это убережет от отключения электричества за долги.

Где проверить, было ли общее собрание жильцов по моему дому?

Вся информация о протоколах должна размещаться в системе ГИС ЖКХ. Если там нет данных о голосовании по «целевому сбору», начисление нелегитимно.

Что будет с УК за незаконные начисления?

Жилищная инспекция может выписать штраф и обязать компанию сделать перерасчет всем жильцам дома с возвратом переплаченных средств на лицевые счета.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех, региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, юрист Светлана Владимировна Фёдорова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Власти Краснодарского края предупредили о рисках из-за аэростатов с беспилотниками на борту
Новости Краснодара
Власти Краснодарского края предупредили о рисках из-за аэростатов с беспилотниками на борту
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Авто
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Садоводство, цветоводство
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Популярное
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость

Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.

Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Вентилятор может работать как кондиционер: как превратить обычный обдув в ледяной поток
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Пять столиц пошли на принцип: в Берлине демонстративно сменили вектор поддержки киевского режима
Пять столиц пошли на принцип: в Берлине демонстративно сменили вектор поддержки киевского режима
Последние материалы
Мастер невидимости попал в кадр: какого зверя разглядели учёные на архивном видео 2017 года
Власти Краснодарского края предупредили о рисках из-за аэростатов с беспилотниками на борту
Переломы не боятся таблеток: крупнейший анализ поставил под сомнение эффективность БАДов
Половина суммы долой из квитанций: расширение прав ветеранов в корне поменяет семейный бюджет
Мировой рынок ждет потрясение: Пекин обрушил старые барьеры и выпустил танкеры на охоту
Планы луковой мухи сорваны: ученые нашли способ обезопасить посевы без лишних затрат
Птичий хоррор в Нововоронеже: как птенцы чудом избежали участи быть съеденными на глазах у всех
Духота в спальне стала непреодолимым барьером: тело лишается привычной защиты из-за этих ошибок перед сном
Велимир Томович на Эльбрусе: итальянский журналист развернул на вершине горы герб Беслана
Сардиния на Черном море: в Евпатории обнаружили берег с мучнистым песком и бирюзовой волной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.