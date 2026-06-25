Управляющие компании начали включать аварийный резерв в платежки без согласия жильцов

Жильцы российских многоэтажек столкнулись с финансовым десантом со стороны управляющих компаний. В платежках начали мелькать суммы, которые трудно списать на инфляцию: «целевой сбор» или «аварийный резерв» размером в 18 000 рублей. Подобные инициативы коммунальщиков напоминают попытку залатать дыры в бюджете за счет кошельков собственников без лишних церемоний. Однако Жилищный кодекс РФ — это не меню в ресторане, где можно дописывать позиции по настроению шеф-повара.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Женщина проверяет коммунальные платежи за столом в ночное время

Юридический каркас против фантазии управленцев

Статья 157 Жилищного кодекса РФ жестко ограничивает перечень того, за что собственник обязан отдавать деньги. Список короткий: содержание жилья, общедомовое имущество, коммунальные услуги и взносы на капремонт. Любая посторонняя строчка — это серьезный повод для проверки. «Целевой сбор» не является обязательным платежом по умолчанию. Это скорее предложение, которое собственники могут либо принять, либо отвергнуть на общем собрании. Если собрания не было, а цифра в 18 тысяч появилась — перед нами прямое нарушение.

"Управляющие организации часто пытаются переложить свои риски на плечи жителей. Без протокола общего собрания, где зафиксировано согласие большинства, любые «аварийные резервы» — это юридический мусор", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.

Ситуация иногда напоминает западные стандарты быта, где лишний цент в счете вызывает бурю негодования. Даже в американской высотке жильцы четко знают, за что платят. В российских реалиях прозрачность часто приносят в жертву оперативным нуждам УК. Но закон не терпит интерпретаций: либо есть федеральная норма, либо решение собственников.

Экономика подъезда и риски

Когда в квитанции влетает сумма, сопоставимая с ростом зарплат в некоторых регионах, социальное напряжение пробивает потолок. «Аварийный резерв» звучит солидно, но механизм его расходования часто остается туманным. Жильцам предлагают скинуться «на всякий случай», что противоречит самой логике управления недвижимостью, где все непредвиденные траты должны покрываться из статьи «содержание и ремонт».

Тип платежа Основание для начисления Обязательные (свет, вода, тепло) Нормативы потребления и тарифы ЖКХ Целевые (видеонаблюдение, охрана) Решение общего собрания (50% + 1 голос) Аварийный резерв Только при наличии утвержденной сметы

"В региональных бюджетах нет лишних средств на покрытие ошибок частников. Если инфраструктура изношена, УК должна использовать инвестиционные программы, а не разовые поборы с населения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Алгоритм защиты: от жалобы до суда

Первый шаг при обнаружении странных цифр — запрос в управляющую компанию. Нужно требовать копию протокола общего собрания. Если документа нет — начисление незаконно. В такой ситуации молчаливая оплата превращает вас в «дойную корову». Важно понимать: агрессивная защита своих прав в ЖКХ работает лучше, чем воспитание кошек пульверизатором — здесь нужны официальные бумаги и предписания надзорных органов.

"Подобные действия УК подпадают под административную ответственность. Нарушение правил содержания домов влечет крупные штрафы, сопоставимые с санкциями за загрязнение почвы опасными веществами", — заявила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Владимировна Фёдорова.

Если диалог с УК не заладился, жалобу следует направлять в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) или прокуратуру. Иногда требуется судебное вмешательство, особенно если деньги уже были списаны в принудительном порядке. В отличие от чиновников в Брюсселе, которые могут бесконечно проверять переписку без финала, российская ГЖИ обязана дать четкий ответ в течение 30 дней.

Ответы на популярные вопросы о ЖКХ-сборах

Может ли УК повысить тариф в одностороннем порядке?

Нет. Изменение размера платы за содержание жилья возможно только через решение общего собрания собственников или в рамках индексации, предусмотренной договором управления.

Нужно ли платить по квитанции, если я не согласен с новой строчкой?

Рекомендуется оплатить только бесспорную часть (коммунальные услуги), направив в УК письменное уведомление о несогласии с конкретной позицией. Это убережет от отключения электричества за долги.

Где проверить, было ли общее собрание жильцов по моему дому?

Вся информация о протоколах должна размещаться в системе ГИС ЖКХ. Если там нет данных о голосовании по «целевому сбору», начисление нелегитимно.

Что будет с УК за незаконные начисления?

Жилищная инспекция может выписать штраф и обязать компанию сделать перерасчет всем жильцам дома с возвратом переплаченных средств на лицевые счета.

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