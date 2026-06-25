Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крыжовник будто подменили: две летние подкормки помогут ягодам стать крупнее и слаще
Рак костей перестал быть приговором: ученые МФТИ нашли способ остановить метастазирование
Миражи рассыпались окончательно: Киев подвели к черте принятия крайне болезненных решений
Науку превратили в охоту на ведьм: технический сбой алгоритмов поставил карьеры под удар
Трейд-ин в России: эксперты раскрыли правила выгодного обмена подержанного автомобиля
Лица меняются, а тупик остается: Москва поставила крест на надеждах после ухода Кира Стармера
Рыжие монстры захватывают Россию: нашествие испанских слизней оставит дачников без урожая
Секреты воздушных образов: полный разбор самых актуальных силуэтов этого сезона
Копеечная экономия превратит дорогой ремонт в пепел: две вещи, о которых вспоминают, когда уже поздно

Татарстан готовит восстание машин? Роботы разгрузят сотрудников уже к 2030 году

Россия » Юг

Татарстан планирует масштабное техническое перевооружение: к 2030 году плотность роботизации в республике должна вырасти почти в три раза. Если сегодня на 100 тысяч сотрудников приходится 50 "электронных помощников", то через шесть лет их число планируют довести до 145. На сегодняшний день регион занимает пятое место в России по уровню роботизации и шестое — по плотности внедрения машин. Эти данные были озвучены на заседании межведомственной рабочей группы № 15 при подведении итогов работы Минцифры республики.

Робот и человек
Фото: unsplash.com by Katja Anokhina is licensed under Free to use under the Unsplash License
Робот и человек

Интеллект на конвейере и в документах

Крупные компании республики активно убирают рутину с помощью технологий. Например, на КАМАЗе внедрили "нейросетевого инспектора", который сам проверяет техническую документацию, и систему автоматической трассировки. Татнефть пошла другим путем — там в производство активно внедряют компьютерное зрение. С его помощью компания следит за качеством продукции и безопасностью на площадках без участия операторов. Такие примеры показывают, что роботы и программы становятся неотъемлемой частью работы заводов, заменяя людей на монотонных или опасных участках. Похожие изменения происходят и в других сферах: в магазинах по всему миру консультантов все чаще заменяют умные терминалы самообслуживания. Технологии помогают и в науке: современные лаборатории полностью перешли на автономные системы, которые проводят химические и биологические опыты без риска совершить человеческую ошибку.

"Переход на роботов — надежный способ для бизнеса сохранить эффективность при дефиците кадров. Предприятия, которые внедряют автоматизацию сейчас, получают огромное преимущество и возможность выпускать продукцию быстрее и качественнее конкурентов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Цифровые двойники и инженерный цикл

На данный момент в республике реализуется 631 проект по цифровизации. Одним из наиболее заметных достижений стало внедрение "Цифрового двойника электрических сетей", разработанного "Сетевой компанией". Данный инструмент позволяет энергетикам эффективно прогнозировать риски, планировать работы и проводить обучение персонала в виртуальной среде.

"Такие системы позволяют моделировать любые критические ситуации в виртуальной среде. Это дает возможность заранее отработать все действия и полностью исключить риск ошибок при работе с оборудованием", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности производственных объектов Виталий Корнеев.

Интерес к "железу" растет и в секторе потребительских услуг. Глобальные рынки демонстрируют, что современные роботизированные сервисы начинают проникать даже в индустрию красоты. Тем временем производители сложной техники стремятся к массовости. В частности, выпуск антропоморфных машин становится серийным.

Показатель роботизации Значение
Текущая плотность (на 100 тыс. чел.) 50 роботов
Целевой показатель к 2030 году 145 роботов
Количество текущих IT-проектов 631
Место в РФ по плотности роботов 6-е

Ответы на популярные вопросы о роботизации

Что такое "цифровой двойник" сети?

Это виртуальная модель реальной энергетической инфраструктуры, которая в реальном времени отображает нагрузки и помогает планировать ремонтные работы.

Почему Татарстан ставит цель именно 145 роботов?

Этот показатель соответствует стратегии технологического суверенитета и позволяет региону войти в число лидеров по производительности труда.

Может ли ИИ полностью заменить инженера?

Нет, системы вроде "ИИ нормоконтроля" лишь освобождают специалистов от рутины, позволяя им сосредоточиться на проектировании и творческих задачах.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, инженер по промышленной безопасности производственных объектов Виталий Корнеев.
Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Новости Санкт-Петербурга
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Хабаровский край на грани: отсутствие транспортных артерий обрушило рынок частного жилья
Хабаровск
Хабаровский край на грани: отсутствие транспортных артерий обрушило рынок частного жилья
Популярное
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость

Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.

Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Вентилятор может работать как кондиционер: как превратить обычный обдув в ледяной поток
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Пять столиц пошли на принцип: в Берлине демонстративно сменили вектор поддержки киевского режима
Пять столиц пошли на принцип: в Берлине демонстративно сменили вектор поддержки киевского режима
Последние материалы
Науку превратили в охоту на ведьм: технический сбой алгоритмов поставил карьеры под удар
Трейд-ин в России: эксперты раскрыли правила выгодного обмена подержанного автомобиля
Лица меняются, а тупик остается: Москва поставила крест на надеждах после ухода Кира Стармера
Рыжие монстры захватывают Россию: нашествие испанских слизней оставит дачников без урожая
Секреты воздушных образов: полный разбор самых актуальных силуэтов этого сезона
Копеечная экономия превратит дорогой ремонт в пепел: две вещи, о которых вспоминают, когда уже поздно
Татарстан готовит восстание машин? Роботы разгрузят сотрудников уже к 2030 году
Всего 4 веточки мяты и цитрусы: рецепт напитка, который зимой исчезает первым
Пионы готовятся к следующему сезону: как правильно обрезать, чтобы сохранить силы растения
Это лишит Киев последних гарантий: в Европе заговорили о фатальном последствии денежных вливаний
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.