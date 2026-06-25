Птичий хоррор в Нововоронеже: как птенцы чудом избежали участи быть съеденными на глазах у всех

Жители Воронежской области спасли двух птенцов чомги, оставшихся без защиты родителей после атаки хищника. Инцидент произошел на озере Круглом в Нововоронеже: на глазах у отдыхающих ястреб напал на птичью семью и унес одного из малышей. Оставшиеся птенцы оказались брошены на произвол судьбы. Очевидцы оперативно передали найденышей волонтерам организации "Сердце леса", которые теперь занимаются их выхаживанием и подготовкой к возвращению в естественную среду обитания.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ястреб

Драма на воде: как выживают осиротевшие птенцы

Для неокрепших пернатых потеря опеки в первые недели жизни фатальна. В случае с воронежскими чомгами вмешательство людей стало единственной возможностью сохранить им жизнь. Сейчас волонтеры обеспечивают подопечным строгий режим питания, имитируя естественный рацион. Специалисты отмечают, что звуковые сигналы родителей критически важны для формирования поведения молодняка еще на стадии инкубации, однако при искусственном вскармливании основная нагрузка ложится на человека.

"Птенцам водоплавающих птиц требуется специфический уход, включающий не только обогрев, но и правильную постановку на крыло с последующим обучением охоте", — объяснил в беседе с Pravda. Ru орнитолог Алексей Пронин.

Чомги — крайне зависимые от водной среды существа. Даже кратковременное отсутствие взрослых рядом делает их легкой добычей для воздушных и наземных хищников. Специфика этих птиц такова, что их выживание напрямую связано с качеством водоема. Нужно учитывать, что купание в местах скопления водных птиц требует осторожности из-за микробиологических особенностей стоячей воды.

Мастера маскировки: биологические особенности чомги

Большая поганка получила свое название из-за специфического запаха мяса, который делает ее обсалютно непригодной для промысла. Это скрытная птица с длинной шеей, которая великолепно ныряет, но практически не может передвигаться по суше из-за особого строения лап, смещенных далеко назад. В дикой природе они предпочитают заросшие участки рек и тихие озера. Интересно, что в животном мире часто встречается необычное взаимодействие разных видов, однако чомги чаще всего держатся обособленно от других пернатых.

"Поведение чомги в период гнездования отличается сложностью ритуалов. Для этих птиц крайне важна синхронизация действий партнеров", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Реабилитация и возвращение в дикую природу

Процесс подготовки птенцов к выпуску займет несколько месяцев. За это время они должны не только вырасти, но и научиться самостоятельно добывать рыбу. Даже ритуальные движения птиц строятся на жесткой системе сигналов, поэтому волонтерам важно минимизировать привыкание подопечных к человеку.

"Основная задача — сохранить у птенцов природные инстинкты и страх перед опасностью, иначе после выпуска они не смогут адаптироваться", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Проблема Решение Потеря родителей птенцами Передача в профильные центры реабилитации (например, "Сердце леса") Опасность хищников на открытой воде Гнездование в густых камышовых зарослях Несъедобность для человека Помогает виду избегать охотничьего преследования

Ответы на популярные вопросы о водных птицах

Что делать, если нашли птенца чомги без родителей?

В первую очередь нужно убедиться, что птица действительно в опасности. Если рядом замечены хищники или птица травмирована, необходимо связаться со специалистами, не пытаясь кормить ее самостоятельно бытовыми продуктами.

Правда ли, что поганки не умеют ходить?

Из-за анатомического строения (лапы расположены сзади корпуса) чомги крайне неуклюжи на суше и практически на нее не выходят, проводя всю жизнь на воде и в воздухе.

Чем питаются эти птицы?

Основу рациона составляет мелкая рыба, за которой чомги глубоко ныряют. В домашних условиях имитировать такую диету крайне сложно без специальных знаний.

Можно ли выпускать выкормленных птенцов сразу в любой пруд?

Нет, место выпуска должно быть привычным для вида биотопом с богатой кормовой базой и минимальным количеством факторов беспокойства со стороны людей.

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