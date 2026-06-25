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Санкт-Петербург показал шестикратный рост числа стобалльников по профильной математике

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Петербургские школьники взломали систему ЕГЭ, превратив Северную столицу в плацдарм для математического доминирования. Предварительные итоги экзаменационной кампании зафиксировали аномальный скачок результативности: количество стобалльников по профильной математике выросло в шесть раз. Если в прошлом году высший балл получили 50 человек, то сейчас их армия разрослась до 300. Общий зачет по семи предметам уже перевалил за три сотни отличников, и это не предел — впереди цифры по резервным дням и пересдачам.

Экзамен
Фото: flickr.com by Sergey Sadovnikov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Экзамен

Математика как новый промышленный стандарт

Город перестал полагаться на старые учебники и перешел на инженерные рельсы. Вице-губернатор Ирина Потехина связывает успех с инвестициями в физико-математическую базу, которые начались еще три года назад. Школы превратили в полигоны с современными лабораториями, где химия и физика перестали быть набором скучных формул. Даже губернатор Александр Беглов признал: в таких декорациях грызть гранит науки захотел бы каждый прогульщик. Теперь Петербург официально претендует на статус математического центра страны, обгоняя регионы по качеству подготовки кадров.

"Результаты петербургских школьников — это прямой индикатор того, куда уходят бюджетные деньги. Когда в регион заходят серьезные инвестиции, база образования должна отвечать запросам времени. Мы видим плоды системного подхода", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Особого внимания заслуживают "двухсотбалльники" — их в городе более 70 человек. Выпускники выбирают экзотические комбинации, например, химию вместе с профильной математикой. Такой набор — пропуск в мир молекулярного моделирования и высоких технологий. Пока бизнес оценивает предстоящий пересмотр зарплат, вчерашние школьники уже готовятся занимать топовые позиции в наукоемких отраслях, игнорируя гуманитарный крен прошлых лет.

Ловушка пересдачи и искусственный интеллект

Второе дыхание ЕГЭ — право на пересдачу. В прошлом году им воспользовался каждый четвертый. Удача улыбнулась 80% смельчаков, но система хранит в себе подвох. Потехина напомнила: старый результат аннулируется безвозвратно. Если на второй попытке "тело станет деревянным" от стресса, как у спортсмена, которому не помогла правильная растяжка, придется довольствоваться последними баллами, даже если они хуже первоначальных. Это риск, который требует холодного расчета.

"Инфраструктура образования в городе сейчас напоминает сложную инженерную конструкцию. Важно, чтобы при нагрузках не возник структурный дефицит в методиках преподавания, иначе блестящие результаты останутся лишь цифрами на бумаге", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Параллельно над школой нависла тень нейросетей. Глава Рособрнадзора уже забросил удочку: домашние задания нужно менять. Пока ИИ учится писать эссе, школьники должны учиться думать, а не просто копировать смыслы. Найти свой "авторский почерк" сегодня важнее, чем освоить сложный лейеринг парфюмерных нот. Образовательная машина разворачивается в сторону креатива и логики, чтобы не проиграть конкуренцию алгоритмам.

"Изменение климата в образовательной среде — процесс неизбежный. Мы видим аномальный рост стобалльников, и это заставляет пересматривать все старые нормативы подготовки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru климатолог и аналитик аномалий Павел Лебедев.

Статистика рекордов: цифры и факты

Показатель ЕГЭ Данные по Санкт-Петербургу
Стобалльники по математике 300 человек (рост в 6 раз)
Мультибалльники (200+) Более 70 выпускников
Успешность пересдач (2023) 80% улучшили результат
Общее число стобалльников Свыше 300 (предварительно)

Пока выпускники празднуют, их родители готовятся к новым тратам — рост тарифов ЖКХ не щадит ни отличников, ни двоечников. Экономическая реальность быстро приземляет после успеха на экзаменах. Но с таким багажом знаний петербургская молодежь имеет все шансы выстоять в любой "невесомости", словно китайские космонавты, тестирующие выживание на станции Тяньгун.

Можно ли выбрать лучший результат из двух при пересдаче?

Нет. Действительным считается только последний результат. Первая работа аннулируется автоматически в момент подачи заявления на пересдачу.

Какие предметы в Петербурге дали больше всего стобалльников?

В этом году абсолютный рекорд принадлежит профильной математике — триста идеальных работ против пятидесяти в прошлом году.

Правда ли, что из-за нейросетей изменят школьные задания?

Глава Рособрнадзора подтвердил необходимость пересмотра домашних заданий, чтобы исключить механическое использование ИИ учениками.

Влияет ли новое оборудование школ на баллы ЕГЭ?

Городские власти уверены в прямой связи: запуск современных лабораторий и профильных классов в 2020-2021 годах стал фундаментом нынешних рекордов.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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