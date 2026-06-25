Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Власти Краснодарского края предупредили о рисках из-за аэростатов с беспилотниками на борту
Переломы не боятся таблеток: крупнейший анализ поставил под сомнение эффективность БАДов
Половина суммы долой из квитанций: расширение прав ветеранов в корне поменяет семейный бюджет
Мировой рынок ждет потрясение: Пекин обрушил старые барьеры и выпустил танкеры на охоту
Планы луковой мухи сорваны: ученые нашли способ обезопасить посевы без лишних затрат
Птичий хоррор в Нововоронеже: как птенцы чудом избежали участи быть съеденными на глазах у всех
Духота в спальне стала непреодолимым барьером: тело лишается привычной защиты из-за этих ошибок перед сном
Велимир Томович на Эльбрусе: итальянский журналист развернул на вершине горы герб Беслана
Сардиния на Черном море: в Евпатории обнаружили берег с мучнистым песком и бирюзовой волной

Нижнекамск внедряет автоматическую систему разблокировки подвалов в чрезвычайных ситуациях

Россия » Поволжье » Казань

Нижнекамск превращает подвалы жилых домов в технологичные убежища. В городе стартовал тест системы автоматического разблокирования замков при наступлении чрезвычайных ситуаций. Теперь в случае угрозы электроника сама распахнет двери в подземные помещения, исключая человеческий фактор и суету с поиском ключей у комендантов. Пока весь мир гадает, почему космос перестал быть симметричным, татарстанские инженеры решают вполне земные задачи спасения жизней в условиях плотной городской застройки.

Подвал
Фото: commons.wikimedia.org by Smallbones, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Подвал

Цифровой ключ от спасения: как это работает

Механика процесса завязана на интеграцию с централизованной системой оповещения. Как только поступает сигнал тревоги, импульс идет на магнитные замки. Это избавляет от необходимости ждать сотрудника управляющей компании, пока у кого-то из жильцов от стресса сердцебиение станет подавать странные сигналы. В испытаниях задействованы все экстренные службы — от пожарных до медиков. Они проверяют, насколько быстро «умные» двери реагируют на команду и не возникнет ли сбоев при отключении электроэнергии. В условиях, когда пропасть в ценах на дипломы растет, реальные инженерные кадры на местах доказывают свою состоятельность делом.

"Это шаг к минимизации трагедий. В критической ситуации секунды решают всё, а запертая дверь — это ловушка. Автоматика убирает пресловутый человеческий фактор из цепочки выживания", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Безопасность или риск: зачем автоматика в подвалах

Жители мегаполисов привыкли к закрытым дверям как к гарантии чистоты и отсутствия посторонних. Однако в ЧС подвалы становятся единственным доступным вариантом эвакуации. Система в Нижнекамске должна найти баланс между закрытым контуром в мирное время и мгновенным доступом при пожаре или разрушениях. Это не сложнее, чем следить за здоровьем: если вовремя заметить, что картинка рассыпается на глазах из-за проблем со зрением, можно избежать беды. Так и здесь — превентивная мера защищает от фатальных последствий.

"Внедрение подобных технологий в ЖКХ требует четкого обоснования затрат. Важно, чтобы обслуживание этих замков не легло тяжелым бременем на кошельки горожан в квитанциях за коммуналку", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Параметр системы Ожидаемый эффект
Скорость открытия Мгновенная реакция по сигналу системы оповещения
Тип управления Удаленный через единый диспетчерский пункт
Интеграция Синхронизация с датчиками дыма и экстренными кнопками

Проверка боем: результаты тестов

Нижнекамск выбран полигоном не случайно — высокая плотность застройки требует ювелирной точности в вопросах логистики спасения. Специалисты оценивают не только «железо», но и то, насколько быстро на место смогут прибыть службы поддержки, если замок заклинит. Это напоминает бытовую дисциплину: как методы Ксении Бородиной лишили дочерей привычки капризничать через строгость, так и автоматика приучает систему работать без задержек. Если тест пройдет успешно, опыт Татарстана масштабируют на всю страну. Главное, чтобы к моменту тиражирования технологии чиновники не начали действовать, как те, у кого сахарный удар по сосудам затуманил ясность мысли.

"Развитие комфортной и безопасной городской среды невозможно без таких решений. Это не про украшательство, а про базовую защиту жителя в его собственном доме", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Пока в аномальной зоне Сивцева Вражка ищут тишину, Нижнекамск учится управлять шумом и хаосом чрезвычайных ситуаций. Краткосрочные результаты обнадеживают: автоматика работает без сбоев. Впереди — полноценное внедрение в эксплуатацию, которое сделает подвалы не просто складом старых вещей, а реальными пунктами укрытия.

Ответы на популярные вопросы о системе открытия подвалов

Зачем автоматизировать открытие, если есть ключи у жильцов?

В случае паники или задымления владельцы ключей могут отсутствовать дома или не иметь возможности добраться до двери. Автоматика срабатывает мгновенно и централизованно.

Не станет ли это лазейкой для бездомных или воров?

Нет, система разблокирует замки только при поступлении официального сигнала о чрезвычайной ситуации. В обычное время двери остаются надежно закрытыми.

Что будет, если в доме пропадет электричество?

Конструкция предусматривает автономные источники питания или автоматический переход замков в открытое состояние (Fail-Safe) при полной потере энергии, чтобы не заблокировать людей внутри.

Кто оплачивает установку и обслуживание этого оборудования?

На этапе тестирования проект финансируется в рамках региональных программ безопасности. Вопрос дальнейшего содержания будет решаться по итогам тестов.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России
Культура
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России
Беру 3 лимона и стакан сахара: варю янтарное варенье без единой капли горчинки — выходит кисло-сладкая вкуснятина к чаю
Еда и рецепты
Беру 3 лимона и стакан сахара: варю янтарное варенье без единой капли горчинки — выходит кисло-сладкая вкуснятина к чаю
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Красота
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Популярное
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость

Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.

Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Вентилятор может работать как кондиционер: как превратить обычный обдув в ледяной поток
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России
Перехватчики вышли на новый рубеж: гиперзвук устроил переворот в военной математике Запада
Перехватчики вышли на новый рубеж: гиперзвук устроил переворот в военной математике Запада
Последние материалы
Воронежская область вводит масочный режим и дезинфекцию из-за вспышки вируса
Марафет для ласточки: какие траты перед продажей авто окупятся, а что улетит в трубу
Новый тренд сезона: обувь, которая делает ноги визуально стройнее и не натирает в жару
Будапешт пошел на принцип: позиция Венгрии по Украине лишила Брюссель пространства для маневра
Турецкий сервис стал слишком дорогим: Болгария нанесла мощный удар по семейному бюджету туристов
Микрофлора под жестким ударом: как популярный метод лечения превращает обычные бактерии в смертельное оружие
Хищники под контролем фотоловушек: в Ленобласти внедрили тактику, лишившую зверей повода для атак
США: технологический сектор потерял сотни миллиардов долларов из-за разрыва связей с РФ
Морщины становятся менее заметными: натуральное средство, которое работает лучше многих кремов
Москва и Санкт-Петербург: стоимость вторичного жилья начала снижаться впервые за год
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.