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Хищники под контролем фотоловушек: в Ленобласти внедрили тактику, лишившую зверей повода для атак

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Ленобласть превращается в огромную лесную столовую. Губернатор Александр Дрозденко показал кадры с фотоловушки: массивный медведь вальяжно ужинает на специальной площадке с кукурузой. В регионе сейчас прописано около 3000 хищников. Чтобы звери не шли инспектировать урожай картофеля на дачных участках, власти развернули масштабную сеть «полевых кухонь» в глубокой чаще.

Медведь в лесу
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Медведь в лесу

География косолапых: где ждать встречу

Основной массив медвежьей популяции сосредоточен на севере и востоке области. Это их исконные территории. Подкормочные площадки и посевы кормовых культур — не просто забота о фауне, а стратегический маневр. Чиновники пытаются удержать хищников в лесу, создавая им комфортные условия вдали от поселков. Если медведь сыт кукурузой в лесу, ему незачем проверять ухоженные гортензии на частных подворьях.

"Подкормка в лесу работает как громоотвод. Мы отвлекаем зверя от антропогенной среды, создавая ему альтернативную кормовую базу там, где он не пересекается с человеком", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Петрович Степанов.

Лесная диета — залог тишины в деревнях. Однако медвежий аппетит не знает границ, если люди совершают ошибки. Дикие звери быстро привыкают к легкой добыче, а их интеллект позволяет запоминать места с «дармовой» едой на годы вперед.

Правила безопасности и мусорный вопрос

Медведя в город или СНТ ведет не любопытство, а запах. Главные магниты — открытые мусорные баки и остатки пикников. Если зверь один раз найдет еду в контейнере, он вернется туда снова. Власти предупреждают: халатность в обращении с отходами — верный способ превратить хищника в опасного соседа. Это риск, который нельзя нивелировать, даже если задействовать все научные открытия в области мониторинга поведения животных.

"Присутствие хищника вблизи населенного пункта — это всегда риск ЧС. Основная причина здесь человеческая: неубранный мусор и неочищенные территории стоянок", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Викторовна Петрова.

Важно помнить, что медведь — не герой мультфильма, а мощный зверь. Пока в лесах кипит работа по засеву полей, жители должны следить за чистотой. Даже если вы приехали на дачу, чтобы оценить здоровье садовых ирисов, не забывайте плотно закрывать баки.

Фактор риска Последствия
Открытый мусор Привлечение медведей к жилью
Остатки еды на стоянках Привыкание зверя к человеку
Отсутствие лесных подкормок Миграция хищников в поисках пищи

Лесные агрономы выполняют свою часть сделки. Теперь дело за людьми. В отличие от ситуации, когда всплывают архивы Пентагона с опасными патогенами, медвежья угроза вполне предсказуема и контролируема простыми мерами дисциплины.

"Развитие инфраструктуры подкормочных площадок требует системных инвестиций. Это единственный способ сохранить баланс между безопасностью граждан и сохранением дикой природы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик развития территорий Валерий Дмитриевич Козлов.

Пока лесные камеры фиксируют сытых зверей, горожане могут спокойно заниматься своими делами: кто-то изучает рынок недвижимости, а кто-то пытается вернуть блеск шинам своего авто. Главное — помнить, что лес начинается сразу за забором.

Ответы на популярные вопросы о медведях в Ленобласти

Сколько медведей живет в Ленинградской области?

По официальным данным на июнь 2024 года, численность популяции составляет около 3000 особей.

Чем власти подкармливают хищников в лесу?

Специалисты высевают кормовые культуры и создают площадки с кукурузой и другими злаками, чтобы звери не голодали в своей естественной среде.

Почему медведи выходят к людям?

Основной стимул — запах пищи. Их привлекают неубранные мусорные контейнеры, стихийные свалки и остатки еды на туристических стоянках.

Где в регионе опаснее всего встретить зверя?

Наибольшая концентрация хищников наблюдается в северных и восточных районах области, где леса наиболее густые и обширные.

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Экспертная проверка: эколог Игорь Петрович Степанов, специалист по ЧС Ирина Викторовна Петрова, экономист Валерий Дмитриевич Козлов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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