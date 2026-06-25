Ленобласть превращается в огромную лесную столовую. Губернатор Александр Дрозденко показал кадры с фотоловушки: массивный медведь вальяжно ужинает на специальной площадке с кукурузой. В регионе сейчас прописано около 3000 хищников. Чтобы звери не шли инспектировать урожай картофеля на дачных участках, власти развернули масштабную сеть «полевых кухонь» в глубокой чаще.
Основной массив медвежьей популяции сосредоточен на севере и востоке области. Это их исконные территории. Подкормочные площадки и посевы кормовых культур — не просто забота о фауне, а стратегический маневр. Чиновники пытаются удержать хищников в лесу, создавая им комфортные условия вдали от поселков. Если медведь сыт кукурузой в лесу, ему незачем проверять ухоженные гортензии на частных подворьях.
"Подкормка в лесу работает как громоотвод. Мы отвлекаем зверя от антропогенной среды, создавая ему альтернативную кормовую базу там, где он не пересекается с человеком", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Петрович Степанов.
Лесная диета — залог тишины в деревнях. Однако медвежий аппетит не знает границ, если люди совершают ошибки. Дикие звери быстро привыкают к легкой добыче, а их интеллект позволяет запоминать места с «дармовой» едой на годы вперед.
Медведя в город или СНТ ведет не любопытство, а запах. Главные магниты — открытые мусорные баки и остатки пикников. Если зверь один раз найдет еду в контейнере, он вернется туда снова. Власти предупреждают: халатность в обращении с отходами — верный способ превратить хищника в опасного соседа. Это риск, который нельзя нивелировать, даже если задействовать все научные открытия в области мониторинга поведения животных.
"Присутствие хищника вблизи населенного пункта — это всегда риск ЧС. Основная причина здесь человеческая: неубранный мусор и неочищенные территории стоянок", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Викторовна Петрова.
Важно помнить, что медведь — не герой мультфильма, а мощный зверь. Пока в лесах кипит работа по засеву полей, жители должны следить за чистотой. Даже если вы приехали на дачу, чтобы оценить здоровье садовых ирисов, не забывайте плотно закрывать баки.
|Фактор риска
|Последствия
|Открытый мусор
|Привлечение медведей к жилью
|Остатки еды на стоянках
|Привыкание зверя к человеку
|Отсутствие лесных подкормок
|Миграция хищников в поисках пищи
Лесные агрономы выполняют свою часть сделки. Теперь дело за людьми. В отличие от ситуации, когда всплывают архивы Пентагона с опасными патогенами, медвежья угроза вполне предсказуема и контролируема простыми мерами дисциплины.
"Развитие инфраструктуры подкормочных площадок требует системных инвестиций. Это единственный способ сохранить баланс между безопасностью граждан и сохранением дикой природы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик развития территорий Валерий Дмитриевич Козлов.
Пока лесные камеры фиксируют сытых зверей, горожане могут спокойно заниматься своими делами: кто-то изучает рынок недвижимости, а кто-то пытается вернуть блеск шинам своего авто. Главное — помнить, что лес начинается сразу за забором.
По официальным данным на июнь 2024 года, численность популяции составляет около 3000 особей.
Специалисты высевают кормовые культуры и создают площадки с кукурузой и другими злаками, чтобы звери не голодали в своей естественной среде.
Основной стимул — запах пищи. Их привлекают неубранные мусорные контейнеры, стихийные свалки и остатки еды на туристических стоянках.
Наибольшая концентрация хищников наблюдается в северных и восточных районах области, где леса наиболее густые и обширные.
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