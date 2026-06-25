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Дагестан: перегон скота на летние пастбища показал новые проблемы

Россия » Юг » Махачкала

Аграрии Республики Дагестан почти завершили перегон скота на летние пастбища. В этом году процесс был осложнен высокой влажностью.

овцы
Фото: Администрация Главы Республики Карелия is licensed under public domain
овцы

Перегон скота в Дагестане

Пока сельхозпроизводители справляются с задачей, все скотные группы успели переместиться на свежие пастбища. Такие условия — не новость для местных пастухов, но это первый случай с такой интенсивной влажностью.

Влияние погодных условий

Согласно данным Минсельхозпрода РД, казалось бы, дождливые дни добавляют дополнительный вызов. Скот передвигался по изменяющимся маршрутам, и это вполне могло повлиять на сроки.

Будущий контроль за скотом

Теперь важно не только перевести животных на пастбища, но и поддержать их состояние. В дальнейшем будет проведен контроль за питанием и состоянием скота. На это обратят внимание специалисты Минсельхозпрода.

Ответы на популярные вопросы о перегоне скота

Как часто проводятся перегоны скота в Дагестане?

Перегоны на летние пастбища происходят ежегодно, в зависимости от климатических условий.

Как влияет погода на процесс перегона?

Погода, особенно высокой влажности, может затягивать сроки и менять маршруты передвижения.

Кто отвечает за контроль над состоянием скота?

Контроль осуществляют специалисты Минсельхозпрода РД и местные агрономы.

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