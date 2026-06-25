Дагестан: перегон скота на летние пастбища показал новые проблемы

Аграрии Республики Дагестан почти завершили перегон скота на летние пастбища. В этом году процесс был осложнен высокой влажностью.
Пока сельхозпроизводители справляются с задачей, все скотные группы успели переместиться на свежие пастбища. Такие условия — не новость для местных пастухов, но это первый случай с такой интенсивной влажностью.
Согласно данным Минсельхозпрода РД, казалось бы, дождливые дни добавляют дополнительный вызов. Скот передвигался по изменяющимся маршрутам, и это вполне могло повлиять на сроки.
Теперь важно не только перевести животных на пастбища, но и поддержать их состояние. В дальнейшем будет проведен контроль за питанием и состоянием скота. На это обратят внимание специалисты Минсельхозпрода.
Перегоны на летние пастбища происходят ежегодно, в зависимости от климатических условий.
Погода, особенно высокой влажности, может затягивать сроки и менять маршруты передвижения.
Контроль осуществляют специалисты Минсельхозпрода РД и местные агрономы.
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