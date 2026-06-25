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Евгений Блех прокомментировал создание новой системы прозрачности в ЖКХ Ростовской области

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Ростовское ЖКХ готовят к капитальному цифровому ремонту. Региональные власти намерены загнать под единый интерфейс все трубы, котельные и финансовые потоки области. Вместо разрозненных отчетов чиновники соберут общую базу данных, где каждый рубль и каждый прорыв на линии будут видны как на ладони. Это не просто инвентаризация, а попытка выстроить жесткую вертикаль в самой проблемной сфере мегаполиса.

Рука фотографирует протечку на потолке и влажные разводы на стенах квартиры
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Рука фотографирует протечку на потолке и влажные разводы на стенах квартиры

Цифровая броня для дырявых труб

Власти Ростовской области анонсировали создание единого информационного портала — своеобразного бортового компьютера для коммунального хозяйства. Туда загрузят не только схемы сетей, но и реальные графики финансирования. Система должна подсветить "серые зоны", где деньги исчезают быстрее, чем латаются дыры в асфальте. Теперь данные о расходах на каждую калорию тепла станут оцифрованным фактом, а не предметом бюрократического творчества.

"Разрозненность данных всегда играет на руку недобросовестным управленцам. Единый портал — это попытка инъекции прозрачности в систему, которая десятилетиями работала в режиме закрытого клуба. Если мы видим реальный износ сетей онлайн, манипулировать бюджетами становится сложнее", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Заместитель главы региона Алексей Попов уверен: централизация управления позволит купировать аварии еще на стадии проектирования рисков. Мониторинг станет непрерывным, а современные технологии управления превратят хаотичные ремонты в плановое обслуживание. Настройку этой сложной механики планируют завершить в ближайшие месяцы, объединив усилия региональных и муниципальных диспетчеров.

Аудит вместо обещаний

Главным калибром новой политики станет единая методика оценки качества услуг. Раньше каждый муниципалитет измерял "теплоту" батарей и "чистоту" дворов по собственным лекалам. Теперь планку установят на уровне региона. Регулярные инспекции и аудиты станут не разовой акцией устрашения, а стандартным протоколом работы. Это должно выбить почву из-под ног у тех, кто привык обеспечивать комфорт только на бумаге.

"Методические рекомендации — это не просто бумаги, это инструмент для чистки рынка от слабых игроков. Когда правила игры едины, выживает тот, кто реально инвестирует в инфраструктуру, а не просто собирает платежи с населения", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Инструмент управления Ожидаемый результат
Единый инфопортал Прозрачность трат и состояния сетей
Общая методика оценки Объективный контроль качества ЖКУ
Регулярный аудит Выявление проблем до ЧП

Переход на новые рельсы требует синхронизации законодательства. Сейчас в Ростове готовят пакет методических рекомендаций, которые станут дорожной картой для всех районов. Система пытается уйти от ручного управления к автоматизированному алгоритму, где каждый сбой фиксируется датчиками, а не жалобами в соцсетях. Это амбициозный проект по превращению старой коммунальной машины в современный агрегат.

"Региональный бюджет должен видеть, куда уходят субсидии и трансферты. Цифровизация ЖКХ позволяет анализировать эффективность каждого вложенного рубля. Без жесткого контроля на входе мы продолжим спонсировать неэффективность", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о реформе ЖКХ

Зачем нужен единый портал, если есть ГИС ЖКХ?

Региональный портал даст более детальную "картинку" именно для Ростовской области, включая специфику местных сетей, оперативное финансирование и прямую связь с ремонтными бригадами в реальном времени.

Как новая методика оценки повлияет на тарифы?

Методика направлена на контроль качества, а не на рост цен. Она позволит обоснованно требовать перерасчета, если услуги не соответствуют утвержденным стандартам.

Когда жители почувствуют изменения?

Утверждение методических рекомендаций запланировано на ближайшие месяцы. Эффект от внедрения систем мониторинга проявится в течение отопительного сезона, когда сократится время реакции на аварии.

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Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по благоустройству Ольга Морозова, экономист Валерий Козлов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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