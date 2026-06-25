Самарская область ускорила темпы стройки: показатели ввода жилья выросли на 35% — в лидерах частный сектор

Строительный сектор Самарской области набрал темп. Данные за январь-май 2026 года показывают ввод 700,3 тысячи квадратных метров жилой площади. Это превышает прошлогодний результат аналогичного периода на 35%. Региональный план на текущий год составляет 1,69 миллиона "квадратов", и 41,4% цели уже достигнуто.

Фото: https://unsplash.com by Paul Becker is licensed under Free Самарский девелопмент на подъеме: введено 700 тысяч метров жилья — область уверенно идет к цели в 1,69 млн «квадратов»

Темпы строительства и структура ввода жилья

Врио министра строительства региона Александр Фомин обсудил ход реализации проектов с замглавы Минстроя России Никитой Стасишиным. Стороны подтвердили устойчивый рост отрасли. Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) лидирует в общем объеме: на него приходится 507,6 тысячи квадратных метров против 192,7 тысячи в многоквартирных домах. Жители области все чаще выбирают загородные форматы проживания в противовес плотной городской застройке.

"Высокий спрос на ИЖС — это не просто мода, а стремление к качеству жизни. Люди уходят от скученных "человейников" к автономности, где эргономика участка важнее метража квартиры", — констатировала архитектор Анастасия Кузнецова.

Статистические показатели и прогнозы

Сегодня в регионе работают 76 застройщиков. В стадии активного возведения находятся 138 объектов многоквартирного типа общей площадью 1,572 миллиона квадратных метров. До конца 2026 года планируется сдать 29 таких домов площадью около 600 тысяч "квадратов". Чтобы выполнить годовой план, Минстрой области сопровождает проекты на каждом этапе — от согласований до ввода в эксплуатацию.

Показатель Значение Ввод жилья (5 мес. 2026) 700 300 кв. м Годовой план 1 690 000 кв. м ИЖС (в общем объеме) 507 600 кв. м

"Цифры отражают реальную работу на площадках. Основная нагрузка сейчас ложится не только на девелоперов, но и на контролирующие органы, не допускающие простоев из-за бюрократии", — подчеркнул девелопер Артём Мельников.

"Самарская область демонстрирует уверенную динамику жилищного строительства. Вместе с тем впереди остается значительный объем работы. Мы продолжаем держать на постоянном контроле реализацию каждого проекта и последовательно выполняем задачи, поставленные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым", — отметил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

"При приемке больших объемов жилья важно следить за инженерной начинкой. Красота фасада быстро меркнет, если вентиляция или трубы смонтированы с нарушениями", — предупредил инженер строительного контроля Роман Волков.

Ответы на популярные вопросы о строительстве

Какой сегмент жилья сейчас наиболее востребован в Самарской области?

Статистика указывает на стабильный спрос на индивидуальное жилищное строительство, которое опережает многоквартирный сектор по количеству вводимых площадей.

Сколько застройщиков сейчас работают в регионе?

На текущий момент деятельность осуществляют 76 строительных компаний.

Какова общая цель по вводу жилья на 2026 год?

Министерство поставило задачу достичь показателя в 1,69 миллиона квадратных метров.

Кто осуществляет контроль за реализацией проектов?

Министерство строительства Самарской области совместно с муниципальными образованиями проводит постоянный мониторинг всех этапов возведения объектов.

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