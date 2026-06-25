Налоговый бум в Омской области: платежи в федеральный бюджет взлетели на 128% — казна получила 26,9 млрд рублей

Налоговые платежи из Омской области в федеральную казну за пять месяцев 2026 года достигли 26,9 млрд рублей. Региональное УФНС зафиксировало рост поступлений относительно аналогичного периода прошлого года на 128 %. Бюджет получил сверх плана 5,9 млрд рублей.
Основную нагрузку по наполнению федерального бюджета несут НДС и налог на прибыль — на них приходится 95,9 % всех перечислений. Динамика по НДС показала лучший результат: плюс 31,7 % к прошлогодним показателям, или дополнительные 5,6 млрд рублей. Налог на прибыль добавил в казну ещё 505 млн рублей, что соответствует росту в 23,9 %.
"Такой всплеск по НДС свидетельствует об активном процессе обеления сделок и росте прозрачности расчетов внутри цепочек поставок", — констатировал в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Денис Прохоров.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) также демонстрирует положительную динамику. Прирост составил 18,9 %, что в денежном выражении равно 51 млн рублей. Статистика подтверждает постепенное увеличение официального фонда оплаты труда в регионе.
|Показатель
|Рост (относительно 2025 года)
|Налог на добавленную стоимость
|31,7%
|Налог на прибыль
|23,9%
|НДФЛ
|18,9%
Помимо налогов, предприятия региона нарастили отчисления во внебюджетные фонды. Объем страховых взносов увеличился на 11,7 %. В абсолютных цифрах бизнес внес дополнительно 5,1 млрд рублей по сравнению с результатами первого полугодия 2025 года.
"Рост налоговых сборов в регионе отражает общероссийский тренд на увеличение налоговой нагрузки при одновременной цифровизации администрирования. Экономике приходится работать на повышенных оборотах", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.
Основными факторами выступают автоматизация налогового контроля и рост транзакционной активности бизнеса, что закономерно увеличивает поступления по НДС и налогу на прибыль.
НДС является индикатором торгового оборота внутри страны. Рост сборов обусловлен сокращением нелегальных схем и внедрением интеллектуальных систем анализа данных у ФНС.
Страховые взносы напрямую зависят от фонда оплаты труда. Повышение показателя указывает на рост официальных выплат сотрудникам либо на увеличение численности официально трудоустроенных лиц.
Средства поступают в общую казну, которая распределяется на национальные проекты, инфраструктурное развитие регионов и решение задач государственного уровня.
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