Налоговый бум в Омской области: платежи в федеральный бюджет взлетели на 128% — казна получила 26,9 млрд рублей

Налоговые платежи из Омской области в федеральную казну за пять месяцев 2026 года достигли 26,9 млрд рублей. Региональное УФНС зафиксировало рост поступлений относительно аналогичного периода прошлого года на 128 %. Бюджет получил сверх плана 5,9 млрд рублей.

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Структура и источники роста

Основную нагрузку по наполнению федерального бюджета несут НДС и налог на прибыль — на них приходится 95,9 % всех перечислений. Динамика по НДС показала лучший результат: плюс 31,7 % к прошлогодним показателям, или дополнительные 5,6 млрд рублей. Налог на прибыль добавил в казну ещё 505 млн рублей, что соответствует росту в 23,9 %.

"Такой всплеск по НДС свидетельствует об активном процессе обеления сделок и росте прозрачности расчетов внутри цепочек поставок", — констатировал в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Денис Прохоров.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) также демонстрирует положительную динамику. Прирост составил 18,9 %, что в денежном выражении равно 51 млн рублей. Статистика подтверждает постепенное увеличение официального фонда оплаты труда в регионе.

Показатель Рост (относительно 2025 года) Налог на добавленную стоимость 31,7% Налог на прибыль 23,9% НДФЛ 18,9%

Внебюджетные обязательства

Помимо налогов, предприятия региона нарастили отчисления во внебюджетные фонды. Объем страховых взносов увеличился на 11,7 %. В абсолютных цифрах бизнес внес дополнительно 5,1 млрд рублей по сравнению с результатами первого полугодия 2025 года.

"Рост налоговых сборов в регионе отражает общероссийский тренд на увеличение налоговой нагрузки при одновременной цифровизации администрирования. Экономике приходится работать на повышенных оборотах", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о налоговых поступлениях

Что влияет на рост налогов в Омской области?

Основными факторами выступают автоматизация налогового контроля и рост транзакционной активности бизнеса, что закономерно увеличивает поступления по НДС и налогу на прибыль.

Почему НДС растет быстрее других налогов?

НДС является индикатором торгового оборота внутри страны. Рост сборов обусловлен сокращением нелегальных схем и внедрением интеллектуальных систем анализа данных у ФНС.

Означает ли рост сборов во внебюджетные фонды повышение зарплат?

Страховые взносы напрямую зависят от фонда оплаты труда. Повышение показателя указывает на рост официальных выплат сотрудникам либо на увеличение численности официально трудоустроенных лиц.

Куда направляются средства, собранные в федеральный бюджет?

Средства поступают в общую казну, которая распределяется на национальные проекты, инфраструктурное развитие регионов и решение задач государственного уровня.

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