Жители разрушенных домов в поселке Коренево в Курской области готовятся к новому раунду осмотров. Формальный подход экспертов ООО "ОБЛТЕХЗАК" к оценке повреждений после обстрелов стал поводом для вмешательства профильных структур. Люди настаивают: поверхностные отчеты не имеют ничего общего с реальностью.
Зимой 2026 года специалисты из ООО "ОБЛТЕХЗАК" зафиксировали частичное разрушение стен и "обугливание" перекрытий. По версии компании, несущий каркас зданий устоял. Жители Коренево заявляют об ином: плиты перекрытия рухнули, фундамент просел, а подвалы затопило. Полное выгорание кровель в отчетах превратилось в "частичные повреждения".
"Визуальный осмотр без инструментальных замеров в вопросах безопасности зданий — это игра в рулетку, где ставкой является жизнь людей. Нельзя оценить состояние арматуры или структуру бетона, просто глядя на фасад", — подчеркнула специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Материалы, подготовленные ООО "ОБЛТЕХЗАК" в феврале, вызвали претензии у Ассоциации СРО "ГЕОБАЛТ". Проверка установила, что отчеты содержат внутренние противоречия и игнорируют скрытые дефекты. Компания-подрядчик проигнорировала влияние циклов заморозки и оттаивания на прочность конструкций.
"Проведение строительной экспертизы без вскрытия конструкций и использования тепловизоров — прямое нарушение методологии. Последствия ударов часто скрыты внутри кладки, и ошибки здесь недопустимы", — пояснил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
|Версия ООО "ОБЛТЕХЗАК"
|Показания жителей
|Кровля повреждена частично
|Полное выгорание конструкций
|Несущие стены без критических нарушений
|Просадка фундамента, обрушение плит
"Административный ресурс региона должен быть направлен на защиту интересов граждан, а не на прикрытие некомпетентности подрядчиков дисциплинарными взысканиями", — констатировал аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Повторный осмотр проводит та же организация в рамках устранения замечаний или привлеченная независимая группа специалистов при участии профильных СРО.
Для объективной картины необходимы тепловизоры, ультразвуковые дефектоскопы для бетона, уровни для проверки геометрии и инструменты для измерения степени влажности конструкций.
Да, жители имеют право присутствовать при обследовании и требовать фиксации скрытых дефектов, которые проигнорировали в предыдущих актах.
В случае сохранения поверхностного подхода следует направлять коллективную жалобу в прокуратуру и требовать проведения государственной экспертизы с привлечением независимых инженеров.
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