В Коренево пожаловались на качество экспертизы жилья после обстрелов: плиты рухнули, а в актах — норма

Жители разрушенных домов в поселке Коренево в Курской области готовятся к новому раунду осмотров. Формальный подход экспертов ООО "ОБЛТЕХЗАК" к оценке повреждений после обстрелов стал поводом для вмешательства профильных структур. Люди настаивают: поверхностные отчеты не имеют ничего общего с реальностью.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Жители Коренево против «бумажных» ремонтов: власти обещают повторный осмотр домов — текущие акты признаны поверхностными

Бумага против реальности

Зимой 2026 года специалисты из ООО "ОБЛТЕХЗАК" зафиксировали частичное разрушение стен и "обугливание" перекрытий. По версии компании, несущий каркас зданий устоял. Жители Коренево заявляют об ином: плиты перекрытия рухнули, фундамент просел, а подвалы затопило. Полное выгорание кровель в отчетах превратилось в "частичные повреждения".

"Визуальный осмотр без инструментальных замеров в вопросах безопасности зданий — это игра в рулетку, где ставкой является жизнь людей. Нельзя оценить состояние арматуры или структуру бетона, просто глядя на фасад", — подчеркнула специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Экспертиза со снегом на крыше

Материалы, подготовленные ООО "ОБЛТЕХЗАК" в феврале, вызвали претензии у Ассоциации СРО "ГЕОБАЛТ". Проверка установила, что отчеты содержат внутренние противоречия и игнорируют скрытые дефекты. Компания-подрядчик проигнорировала влияние циклов заморозки и оттаивания на прочность конструкций.

"Проведение строительной экспертизы без вскрытия конструкций и использования тепловизоров — прямое нарушение методологии. Последствия ударов часто скрыты внутри кладки, и ошибки здесь недопустимы", — пояснил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Версия ООО "ОБЛТЕХЗАК" Показания жителей Кровля повреждена частично Полное выгорание конструкций Несущие стены без критических нарушений Просадка фундамента, обрушение плит

"Административный ресурс региона должен быть направлен на защиту интересов граждан, а не на прикрытие некомпетентности подрядчиков дисциплинарными взысканиями", — констатировал аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о проверке жилья

Кто обязан проводить повторную экспертизу после выявленных нарушений?

Повторный осмотр проводит та же организация в рамках устранения замечаний или привлеченная независимая группа специалистов при участии профильных СРО.

Какие инструменты обязательны для оценки поврежденных зданий?

Для объективной картины необходимы тепловизоры, ультразвуковые дефектоскопы для бетона, уровни для проверки геометрии и инструменты для измерения степени влажности конструкций.

Могут ли жители влиять на ход экспертизы?

Да, жители имеют право присутствовать при обследовании и требовать фиксации скрытых дефектов, которые проигнорировали в предыдущих актах.

Что делать, если второй акт экспертизы снова не учитывает реалии?

В случае сохранения поверхностного подхода следует направлять коллективную жалобу в прокуратуру и требовать проведения государственной экспертизы с привлечением независимых инженеров.

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