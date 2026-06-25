СОГУ сообщает об успешных доклинических испытаниях клеточной терапии ревматоидного артрита

Ревматоидный артрит — это не просто "колени крутит на погоду". Это аутоиммунный хаос, где собственная защитная система организма начинает грызть свои же суставы, превращая их в хлам. Традиционная терапия часто бьет по площадям, подавляя весь иммунитет целиком.
Ученые из Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ) решили сменить тактику и задействовать "запчасти" из перинатальных тканей.
Сердце разработки — пуповинно-плацентарная кровь. В доказательной медицине этот материал ценят не за "магическую энергетику", а за конкретный субстрат — мультипотентные мезенхимальные стволовые клетки. Эти юные биообъекты умеют две важные вещи: превращаться в ткани хряща и, что критически важно при артрите, модулировать иммунный ответ. Они выступают в роли миротворцев, которые заставляют разбушевавшиеся лейкоциты сложить оружие.
"Использование пуповинной крови — стандартная мировая практика в гематологии, но в ревматологии это всё еще поле для экспериментов. Главный вызов здесь — заставить клетки работать именно там, где идет разрушение, а не бесследно раствориться в кровотоке", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
На текущем этапе исследователи СОГУ отрапортовали об успехах в доклинике. В переводе на человеческий: на лабораторных моделях введение клеток позволило замедлить деградацию тканей. Это не "исцеление хромых", а попытка перевести агрессивное прогрессирующее заболевание в состояние глубокой заморозки. Клетки не просто латают дыры, они гасят цитокиновый шторм внутри суставной сумки.
|Метод воздействия
|Ожидаемый биологический эффект
|Введение МСК
|Снижение уровня провоспалительных интерлейкинов
|Регенеративный потенциал
|Частичное восстановление поврежденного гиалинового хряща
"Любое новое слово в лечении артрита — это потенциальное спасение от инвалидности. Но до появления в протоколах Минздрава этой методике нужно пройти через сито плацебо-контролируемых испытаний", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.
Несмотря на бодрые заголовки, важно сохранять холодную голову. Организм — не конструктор Lego, куда можно просто "впрыснуть" новые детали. Существует риск отторжения, непредсказуемой дифференцировки клеток или банального отсутствия долгосрочного эффекта. Пока что мы видим только успешный старт в лаборатории. Клинические испытания на людях планируются лишь в ближайшие годы.
"Биодоступность и безопасность — вот два кита, на которых споткнулись сотни 'революционных' препаратов. Пока нет данных третьей фазы испытаний, мы относимся к этому как к перспективной научной гипотезе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.
Вряд ли. Скорее, это станет методом адъювантной (дополнительной) терапии для тех, кому не помогают стандартные цитостатики и генно-инженерные препараты.
Технически — да, если материал проходит многоступенчатую очистку и проверку на инфекции. Стволовые клетки пуповины обладают низкой иммуногенностью, то есть реже вызывают агрессию со стороны организма реципиента.
Путь от доклиники до регистрационного удостоверения обычно занимает от 5 до 10 лет. Мы сейчас в самом начале этого марафона.
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