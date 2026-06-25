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СОГУ сообщает об успешных доклинических испытаниях клеточной терапии ревматоидного артрита

Россия » Юг » Владикавказ

Ревматоидный артрит — это не просто "колени крутит на погоду". Это аутоиммунный хаос, где собственная защитная система организма начинает грызть свои же суставы, превращая их в хлам. Традиционная терапия часто бьет по площадям, подавляя весь иммунитет целиком.

Боль в суставе
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в суставе

Ученые из Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ) решили сменить тактику и задействовать "запчасти" из перинатальных тканей.

Пуповина как ремонтный комплект

Сердце разработки — пуповинно-плацентарная кровь. В доказательной медицине этот материал ценят не за "магическую энергетику", а за конкретный субстрат — мультипотентные мезенхимальные стволовые клетки. Эти юные биообъекты умеют две важные вещи: превращаться в ткани хряща и, что критически важно при артрите, модулировать иммунный ответ. Они выступают в роли миротворцев, которые заставляют разбушевавшиеся лейкоциты сложить оружие.

"Использование пуповинной крови — стандартная мировая практика в гематологии, но в ревматологии это всё еще поле для экспериментов. Главный вызов здесь — заставить клетки работать именно там, где идет разрушение, а не бесследно раствориться в кровотоке", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Доклинический этап: тормоз для воспаления

На текущем этапе исследователи СОГУ отрапортовали об успехах в доклинике. В переводе на человеческий: на лабораторных моделях введение клеток позволило замедлить деградацию тканей. Это не "исцеление хромых", а попытка перевести агрессивное прогрессирующее заболевание в состояние глубокой заморозки. Клетки не просто латают дыры, они гасят цитокиновый шторм внутри суставной сумки.

Метод воздействия Ожидаемый биологический эффект
Введение МСК Снижение уровня провоспалительных интерлейкинов
Регенеративный потенциал Частичное восстановление поврежденного гиалинового хряща

"Любое новое слово в лечении артрита — это потенциальное спасение от инвалидности. Но до появления в протоколах Минздрава этой методике нужно пройти через сито плацебо-контролируемых испытаний", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Взгляд из кабинета: почему рано бежать в аптеку

Несмотря на бодрые заголовки, важно сохранять холодную голову. Организм — не конструктор Lego, куда можно просто "впрыснуть" новые детали. Существует риск отторжения, непредсказуемой дифференцировки клеток или банального отсутствия долгосрочного эффекта. Пока что мы видим только успешный старт в лаборатории. Клинические испытания на людях планируются лишь в ближайшие годы.

"Биодоступность и безопасность — вот два кита, на которых споткнулись сотни 'революционных' препаратов. Пока нет данных третьей фазы испытаний, мы относимся к этому как к перспективной научной гипотезе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о клеточной терапии

Заменит ли это обычные таблетки от артрита?

Вряд ли. Скорее, это станет методом адъювантной (дополнительной) терапии для тех, кому не помогают стандартные цитостатики и генно-инженерные препараты.

Безопасно ли использовать материал пуповины?

Технически — да, если материал проходит многоступенчатую очистку и проверку на инфекции. Стволовые клетки пуповины обладают низкой иммуногенностью, то есть реже вызывают агрессию со стороны организма реципиента.

Когда метод станет массовым?

Путь от доклиники до регистрационного удостоверения обычно занимает от 5 до 10 лет. Мы сейчас в самом начале этого марафона.

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Важно: Информация носит ознакомительный характер. Никакой искусственный интеллект не заменит визит к живому врачу. Не занимайтесь самолечением.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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