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Власти Мордовии отчитались о восстановлении ассортимента марок топлива на частных АЗС

Россия » Поволжье » Саранск

Бензиновый кризис в Мордовии, провоцировавший нервные очереди на АЗС, официально признан пройденным этапом. Заместитель председателя регионального правительства Алексей Гришакин подтвердил: ситуация стабилизировалась, а логистические цепочки вышли на проектную мощность.

Ремонт бензоколонки на АЗС: мужчина обслуживает оборудование
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ремонт бензоколонки на АЗС: мужчина обслуживает оборудование

Топливный маховик, затормозивший в конце июня, снова раскручивается до нормальных оборотов.

Жесткий вентиль: почему вводили ограничения

Топливный "тромб" в республике начали устранять еще 23 июня. Тогда глава региона перекрыл задвижку на отгрузку нефтепродуктов за пределы Мордовии. Это была вынужденная мера — защитный барьер, чтобы ценный ресурс не утекал в соседние регионы, пока местные баки пусты. Регион перешел на режим ручного управления поставками.

"Региональные запретительные меры — это всегда хирургическое вмешательство. Важно было не просто оставить бензин внутри республики, но и заставить внутренние резервы работать на социально значимые объекты и розницу", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Сейчас заградительные барьеры дали результат. Очереди, напоминавшие хроническую болезнь, рассосались. Чиновники рапортуют о регулярном наполнении резервуаров на частных и сетевых заправках. Система обеспечения населения горючим больше не работает на износ.

Реакция рынка и работа спецгрупп

Для контроля за передвижением бензовозов создали специальные рабочие группы. Это своеобразный "дорожный патруль" для экономики: специалисты отслеживают каждую тонну от нефтебазы до пистолета на АЗС. Контроль исключил спекулятивные задержки и попытки создать искусственный дефицит на местах.

Показатель Текущий статус
Наличие очередей на АЗС Минимальное / отсутствуют
Выбор марок топлива Полный ассортимент восстановлен
Режим мониторинга Круглосуточные рабочие группы

Водители региона уже почувствовали разницу. Если неделю назад заправка превращалась в квест, то сегодня это рутинная пятиминутная процедура. На некоторых точках даже возобновилась конкуренция — автовладельцы больше не хватаются за первый попавшийся шланг, а выбирают привычные бренды.

"Административный нажим на поставщиков помог сбить панику. Когда логистика становится прозрачной для властей, пропадают лазейки для 'серого' вывоза топлива", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Несмотря на общий оптимизм, расслабляться рано. Инфраструктура поставок остается под прицелом ревизоров. В правительстве подчеркивают: стабильность — это не финальная точка, а процесс, требующий ежедневной сверки графиков отгрузки нефтеперерабатывающих заводов.

"Для бизнеса такие периоды — проверка на прочность. Главное, что удалось избежать паралича транспортной системы региона, который неизбежен при сухом баке", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о топливе

Зачем вводили запрет на вывоз бензина из региона?

Чтобы насытить внутренний рынок и не допустить дефицита на фоне повышенного сезонного спроса и ремонтов на НПЗ.

Кто следит за ценами и наличием бензина?

Специально созданные рабочие группы при правительстве республики, которые в ежедневном режиме мониторят остатки на нефтебазах и АЗС.

Исчезнет ли 95-й бензин снова?

На данный момент поставки стабилизированы, а запасы пополняются регулярно. Предпосылок для повторения кризиса власти не видят.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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