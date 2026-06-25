Жители вынуждены идти домой через пустыри: в Волгограде требуют заменить частные маршрутки на автобусы

Жители юга Волгограда остались без транспорта после семи вечера. Перевозчики, обслуживающие маршруты №5с и №43б, самовольно снимают машины с линии, вынуждая пассажиров добираться до микрорайона Верхняя судоверфь пешком через железнодорожные пути и заросли камыша. Люди называют ситуацию "транспортным произволом".

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Маршрутка

Почему исчезают маршрутки

Водители маршруток №5с и №43б открыто игнорируют вечерние смены. Пассажиры, возвращающиеся с работы или кружков, сталкиваются с пустыми остановками после 19:00. На прямые вопросы о графике движения экипажи отвечают коротким отказом: "Хочу еду, хочу не еду".

Опасный путь домой

Отсутствие транспорта ставит безопасность людей под угрозу. Жители Верхней судоверфи преодолевают путь через железнодорожные полотна и необустроенные пустыри в темное время суток. Подобные маршруты не предназначены для пешеходов и не имеют освещения.

"Маршруты с высоким риском травматизма для пешеходов требуют незамедлительной реакции городских служб. Отсутствие вечерних рейсов в жилом секторе толкает граждан на опасные перемещения через промышленные зоны", — констатировала специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Требования горожан

Волгоградцы требуют заменить частных подрядчиков на муниципальный транспорт. По мнению пассажиров, только государственные перевозчики способны соблюдать жесткое расписание и нести ответственность за выход подвижного состава на линию.

Критерий Частная маршрутка Контроль графика Зависит от желания водителя Вечерние рейсы Часто отсутствуют

"Настройка системы общественных перевозок — задача муниципалитета. Если частный бизнес самоустраняется вечером, значит, текущая модель управления маршрутной сетью деградировала", — подчеркнул эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о работе транспорта

Могут ли водители самовольно покидать маршрут?

Нет, условия государственного контракта требуют строгого исполнения расписания. Необоснованный сход с линии является грубым нарушением.

Кто контролирует работу коммерческих перевозчиков?

За соблюдением графиков движения отвечает департамент городского хозяйства и профильные надзорные органы администрации Волгограда.

Что делать, если маршрутка не пришла по расписанию?

Необходимо фиксировать время, номер маршрута и государственный номер автомобиля, после чего подавать жалобу в городскую администрацию или профильное ведомство.

Гарантирует ли наличие муниципального транспорта полный порядок?

Муниципальный сектор управляется централизованно, что упрощает внедрение навигации и отслеживание рейсов через онлайн-сервисы мониторинга.

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